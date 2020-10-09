В Волгоградской области запущен комплекс по шоковой заморозке овощей

Предприятие будет выпускать свыше 7 тысяч тонн продукции в год volgograd.ru

Компания «Волгоградтрубопласт» реализовала инвестиционный проект по переработке и глубокой заморозке овощей в Волгоградской области, сообщила пресс-служба администрации региона. По словам губернатора области Андрея Бочарова, подобных предприятий, оснащенных новейшим оборудованием, в России всего три.



Инвестиции в проект, стартовавший в 2018 году, составили 545,2 млн руб. До конца года завод выйдет на полную мощность, будут работать четыре линии переработки овощей: цветной капусты, лука, сладкого перца и моркови. Затем ассортимент будет расширен за счет брокколи, кабачков, баклажанов, цукини и томатов. Общая производительность достигнет 20 т переработки в сутки, или 7,2 тыс. т готовой продукции в год. Единовременно в низкотемпературной камере (минус 25 градусов) могут храниться более 600 т овощей.



Для обеспечения предприятия сырьем заключены контракты с сельхозпроизводителями Волгоградской области. Бочаров подчеркнул важность такого взаимодействия: для аграриев это гарантия востребованности их продукции. По словам губернатора, в регионе уже реализован ряд проектов для создания единой цепочки, включающей производство, хранение, переработку и продажу продукции. В частности, вдвое увеличены площади хранения — до 320 тыс. т, и объемы переработки — до 440 тыс. т.



Сейчас Волгоградская область занимает первое место в стране по производству лука и третье — по овощам в целом, отметил председатель регионального комитета сельского хозяйства Василий Иванов. Важная задача — перерабатывать и сохранять урожай. «В 2014 году у нас было чуть больше 100 тыс. т мощностей для хранения, при этом производилось 600-700 тыс. т продукции и ее необходимо было реализовывать напрямую. Сегодня регион может сохранять практически 300 тыс. т овощей, что позволяет добиться более высокой рентабельности нашей продукции», — отметил он (цитата по «Волгоградской правде»).



Уже несколько лет подряд Волгоградская область стабильно производит более 1 млн т овощей, которые реализуются как на территории России, так и за ее пределами. По информации администрации региона, сейчас 37% произведенной плодоовощной продукции перерабатывается на предприятиях области, 27% выращенного урожая обеспечено хранением. Кроме запущенного комплекса по шоковой заморозке готовится к открытию производство по сушке овощей компании «Промпоставка».



В последние годы рынок заморозки в России растет высокими темпами. За 2019 год наибольший скачок произошел в категориях овощной продукции. В частности, по данным «НЭО Центра», рынок замороженного картофеля увеличился до 68 тыс. т (+43% в годовом выражении), замороженных овощей и овощных смесей — до 183,5 тыс. т (+12%) при совокупной зависимости от импорта менее 5%.

