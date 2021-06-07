В Липецкой области построят вторую очередь завода по переработке топинамбура

В мае компания в тестовом режиме запустила первый производственный участок предприятия Pixabay

Компания «ИстАгро Дон» в этом году начнет строительство второй очереди завода по переработке топинамбура в городе Данков Липецкой области, на территории особой экономической зоны регионального уровня, сообщила пресс-служба администрации региона. Соответствующее соглашение о намерениях было подписано между компанией, администрацией Липецкой области и Корпорацией «МСП» на Петербургском международном экономическом форуме.



Общая сумма инвестиций, которые «ИстАгро Дон» планирует вложить в строительство второй очереди, составляет 1,7 млрд руб., срок реализации — 2021-2022 годы, сообщила пресс-служба областной администрации. По ее информации, в мае компания в тестовом режиме запустила первый производственный участок завода по производству пребиотиков, сырьем для которых служит топинамбур. Первая очередь сделает возможным производство инулина и олигофруктозы в форме сиропов. После запуска второй очереди предприятие начнет выпускать инулин и олигосахариды в форме кристаллического порошка не только для обеспечения производителей широкого круга пищевых изделий на внутреннем рынке, но и для экспорта.



Гендиректор «ИстАгро» Олег Зайцев сказал «Агроинвестору», что реализация проекта идет по плану. «Топинамбур весной посадили, осенью будем перерабатывать на линии, которая находится на стадии тестовых испытаний, которые мы сейчас проводим», — уточнил он.



Проект по переработке топинамбура был одобрен Наблюдательным советом особых экономических зон регионального уровня Липецкой области еще в апреле 2012 года. Тогда его стоимость оценивалась в 1,1 млрд руб. Информация о скором строительстве комплекса появилась год назад. Тогда компания «ИстАгро Дон» получила кредит на 955 млн руб. Общая сумма инвестиций оценивалась почти в 2,7 млрд руб. Первая очередь завода стоимостью 1,4 млрд руб. предполагала строительство цеха по выпуску олигофруктозного сиропа и гранулированного корма из жома топинамбура. При выходе на полную мощность предприятие будет производить до 15 тыс. т готовой продукции. На втором этапе планировалось создать участок более глубокой переработки для выпуска инулина и фруктоолигосахаридов. Осенью 2021 года завод выйдет на промышленный объем, сообщала в декабре прошлого года пресс-служба Корпорации «МСП».



Партнер компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд в конце 2020 года говорила «Агроинвестору», что у завода есть большие перспективы. «Инулин — действительно перспективная позиция для производства и импортозамещения. Ранее в России уже были попытки создания таких предприятий, в частности на Дальнем Востоке», — отмечала эксперт. Однако, по ее словам, на этом рынке важно оказаться первым, что и сделал «ИстАгро Дон», поэтому завод имеет большие преимущества. «Из сложностей стоит отметить отсутствие аналогичных заводов на территории России, высокую зависимость от технологии. Также стоит отметить, что у предприятия будет большая необходимость в высоком качестве продукции для конкуренции с импортными аналогами. Если все эти условия будут выполнены, перспективы хорошие», — говорила Гольфанд «Агроинвестору».

