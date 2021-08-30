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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Регионы

Подмосковье стало лидером по экспорту сыра

За шесть месяцев регион вывез продукции почти на $30 млн

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Подмосковье может стать безоговорочным лидером по производству сыров в России
Pixabay
Подмосковье может стать безоговорочным лидером по производству сыров в России
Pixabay

По итогам шести месяцев 2021 года Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов-производителей, экспортирующих сыр. В большей степени область за рубежом представляют «Хохланд Руссланд» и «Лакталис Истра», сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона со ссылкой на слова главы ведомства Сергея Воскресенского. «Мы увеличили экспорт продукции на 20,4% до $29,5 млн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — сказал он. Второе место рейтинга заняла Ростовская область с показателем $8,54 млн, третье — Москва ($7,76 млн), четвертое — Алтайский край ($1,59 млн).

«В натуральном выражении экспорт сыра также увеличился и составил 9,7 тыс. т», — отметил Воскресенский. Он добавил, что показатель превышает прошлогодний на 19,7%. За первые шесть месяцев 2020 года подмосковные производители поставили за рубеж чуть более 8 тыс. т сыра. Самый большой спрос на подмосковный сыр зафиксирован в Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, Азербайджане и Грузии, отметила пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья. «Доля экспорта сыра Московской области от общероссийского экспорта ($57,4 млн) составила 51,4%», — подчеркнул Воскресенский, добавив, что по результатам 2020 года регион занял первое место по объемам экспорта как сыра, так и молочной продукции.

По словам управляющего партнера Streda Consulting Алексея Груздева, основные объемы поставок российского сыра идут в страны СНГ. «Общий вывоз сыров за шесть месяцев вырос на 37% до 13 тыс. т. Большую часть экспорта занимают плавленые сыры, это самая доступная и понятная категория для всех стран. Экспорт продуктов этой категории увеличился на 30% до 5,8 тыс. т. Более серьезная прибавка наблюдается по мягким сырам — на 46% до 4,7 тыс. т, — рассказал Груздев «Агроинвестору». — Кроме того, наблюдаются проблемы с поставками твердых сыров, без учета сырных продуктов. Объемы их поставок и так небольшие, а с учетом присутствия на рынке Беларуси география очень ограничена. Что касается экспорта в страны Дальнего Зарубежья, то там много вопросов как с точки зрения цен, так и с точки зрения ассортимента продукции. Объемы вывоза туда небольшие, как по полутвердым сырам, так и по плавленым и молодым».

Эксперт также рассказал, что российский рынок уже насыщен твердыми и полутвердыми сырами с учетом поставок из Беларуси. По его словам, рынок в целом растет на 1% в год. «Я думаю, что в этом году ситуация будет примерно аналогичная. В сегменте плавленых сыров на фоне слабой динамики роста доходов населения потребление увеличилось примерно на 2-3%. Молодые сыры — довольно динамично растущая категория. Тут повышается и производство, и потребление», — рассказал Груздев. По его прогнозам, потребление всех видов сыров и сырных продуктов в 2021 году прибавит 1% и достигнет более 1 млн т.

В начале июля Груздев говорил «Агроинвестору», что объемы выпуска сыров в России продолжат расти. По его словам, на это, в том числе, влияют меры, принятые государством для борьбы с фальсификатом, по регулированию рынка сырных продуктов. Еще одним фактором он называл сокращение импорта, прежде всего из «третьих» стран. Третьим фактором стала консолидация. «Когда крупные игроки вводят новые мощности, небольшие производители уходят с рынка», — говорил Груздев. Он также уточнял, что, если взять совокупные объемы производства сыров в Московской области, включая плавленые, то регион находится в топе. При этом в течение двух лет Подмосковье вполне может стать безоговорочным лидером по производству сыров в России, считает эксперт.

Екатерина Шокурова 

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