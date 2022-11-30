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В 2022 году сбор гречихи на Алтае вырос почти на 20%

Урожай зерновых и зернобобовых в регионе превысил ожидания

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Аграрии Алтайского края собрали 807 тысяч тонн гречихи
flickr.com
Аграрии Алтайского края собрали 807 тысяч тонн гречихи
flickr.com

По итогам уборочной кампании 2022 года в Алтайском крае урожай гречихи на 20% превысил показатель прошлого года, достигнув 807 тыс. т. Об этом на оперативном совещании регионального правительства сообщил глава регионального Минсельхоза Сергей Межин, представляя предварительные итоги работы предприятий АПК в регионе.

В целом урожай зерновых и зернобобовых в крае превысил ожидания и достиг почти 6 млн т. Сбор масличных составил более 1,7 млн т. Также отмечен существенный рост производства льна и рапса. «Радует, что в Алтайском крае сбор урожая превысил ожидаемые результаты. И это несмотря на то, что 2022 год оказался сложным для отрасли», — приводит пресс-служба правительства слова губернатора региона Виктора Томенко.

На прошлой неделе заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Сергей Халин отметил, что наблюдаются некоторые «ценовые качели» по гречихе, однако даже в таких условиях она остается рентабельной для сельхозпроизводителей. 

В конце октября Минсельхоз в своем Telegram-канале писал, что валовой сбор гречихи в России превысил прошлогодний итоговый урожай, достигнув 1,2 млн т. В прошлом году сбор этой агрокультуры, по данным Росстата, составил 918 тыс. т. Гречиху выращивают почти в 50 регионах, около 75% производства приходится на Алтайский край, Башкирию, Курскую, Воронежскую и Орловскую области. «Хороший урожай позволит не только полностью обеспечить внутренний рынок, но и расширить экспортные возможности», — отмечало министерство.

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Екатерина Шокурова 

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