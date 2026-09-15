Краснодарский край начал уборку риса

Посевные площади под агрокультурой сократились из-за ранее действовавших ограничений на экспорт Pixabay

Основной регион-производитель риса в России — Краснодарский край — приступил к уборке агрокультуры, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. «Под культуру в этом году отвели почти 100 тыс. га. Погодные условия сложились благоприятно, и аграрии рассчитывают собрать урожай не ниже уровня прошлого года — порядка 850 тыс. т “белого золота!"», — написал Кондратьев в своем канале в Max. Он отметил, что вся площадь под рисом засеяна семенами кубанской селекции.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко ожидает урожай риса в этом году на уровне 834 тыс. т против 1,235 млн т в 2025-м. Падение вызвано сокращением посевных площадей на 25%, до 146 тыс. га на фоне ограничений отгрузок на внешние рынки. «Закрытый экспорт влечет за собой низкие цены, низкие цены — отсутствие интереса, и, соответственно, сокращаются посевные площади, и это нормальная реакция», — прокомментировал Петриченко «Агроинвестору».



Оптовые цены на рис-крупу непрерывно снижались с 2023 года и в итоге упали с 80 тыс. руб./т до 38 тыс. руб./т (средние значения) летом 2026-го. «В августе произошел небольшой “отскок”, и цены немного выросли — в среднем до 41-42 тыс. руб./т. Надеюсь, что это (рост оптовой цены) может стать тенденцией», — говорит Петриченко. Тем более, продолжает он, сейчас есть возможность экспорта — правительство сняло ограничения и отменило действие квоты. Впрочем, считает Петриченко, вряд ли отгрузки будут значительными: средняя цена российского риса в долларовом эквиваленте — чуть более $500/т против $482/т за качественный тайский рис (FOB Бангкок).



Запрет на экспорт риса-сырца действовал в России с 1 июля 2022 года. Ограничения ввели после аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае. С 2026-го был разрешен вывоз риса-крупы и сырца в рамках тарифной квоты в 200 тыс. т. Но за время действия ограничений на отгрузки за пределы ЕАЭС российские экспортеры потеряли значительную часть зарубежных контрагентов, а импортеры нашли альтернативных поставщиков и перестроили логистику, обращал внимание Национальный рисовый союз. До введения ограничений Россия ежегодно производила около 1,2 млн т риса-сырца. За рубеж поставлялось 140-160 тыс. т в год, что позволяло поддерживать баланс между производством и потреблением, обеспечивать стабильные цены и сохранять рентабельность, достаточную для модернизации производства и дальнейшего развития отрасли.



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