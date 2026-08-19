«Народный фермер»: спрос на технику носит отложенный характер

Сельхозтехника дорожает быстрее, чем продукция аграриев Pixabay

В полях работает около 426 тыс. тракторов, 125 тыс. зерноуборочных и более 15 тыс. кормоуборочных комбайнов. При этом объем приобретения новой техники снижается, а нагрузка на существующий парк растет. Об этом сказал директор департамента растениеводства Минсельхоза Андрей Ариткулов на круглом столе Ассоциации «Народный фермер» по доступности техники. По его словам, которые приводит объединение, основная причина — диспаритет цен: сельхозтехника дорожает быстрее, чем продукция аграриев, что не позволяет хозяйствам обновлять парк в нужном темпе.



Спрос на технику есть, но он носит отложенный характер: из-за сжатия операционной маржи и высоких кредитных ставок финансовые возможности аграриев ограничены, подтвердил зампредседателя Ассоциации Бабкен Испирян. При этом «Народный фермер» обращает внимание на несправедливость в мерах поддержки малых хозяйств. Раньше они получали прямые субсидии на технику, но в 2026 году субсидии привязали к реестру российской промпродукции, что поставило КФХ в более жесткие рамки по сравнению с обычным лизингом. Ассоциация просит выровнять условия и сделать меры поддержки единообразными для всех форм хозяйствования.



Председатель объединения работодателей АПК Ставропольского края Петр Коротченко в ходе круглого стола согласился, что ключевая проблема продаж — не цена, а отсутствие свободных денег у аграриев на фоне падения рентабельности. Также сказывается сокращение посевных площадей. Планирование в отрасли разорвано: заводы просят прогнозов на 10 лет, а у фермеров нет краткосрочной определенности по экспортной политике и кредитам. Без решения этого системного противоречия факторы, сдерживающие спрос, сохранятся, считает он.



Аналогичная позиция у Ассоциации дилеров сельхозтехники «АСХОД»: проблема не в цене, а в платежеспособном спросе. Объем рынка сельхозпродукции — около 10 трлн руб., техники — 200 млрд руб., но если рентабельность аграриев падает на 2%, то рынок техники схлопывается. Он потерял 50-60% от пиковых значений трех-четырехлетней летней давности, в этом году ожидается падение еще на 10-15%.



В этом году на поддержку продаж сельхозтехники заложено более 33 млрд руб.: 2,4 млрд руб. — через льготные кредиты, около 15 млрд руб. — по линии «Росагролизинга», еще свыше 15 млрд руб. добавляют регионы, привел данные Ариткулов. Среди новых направлений он назвал переход на газомоторную технику. Для нее действуют льготный лизинг до 6%, кредиты до 10% и скидки 30-35%.



В июле Ассоциация «Росспецмаш» направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину с резолюцией по итогам заседания с участием представителей 150 машиностроительных предприятий страны. Они предлагают изменить базовые экономические условия для предприятий обрабатывающей промышленности, сообщал «Агроэксперт». В числе предлагаемых мер — разработать и запустить механизмы финансовой поддержки производителей компонентов и запасных частей для специализированной техники и оборудования, включая прямое субсидирование наиболее критичных изделий, грантовую программу «доращивания» производителей, льготное кредитование инвестиционных проектов. Эти меры предлагаются с учетом критического финансово-экономического состояние большинства предприятий-членов ассоциации. К такой ситуации привело неоправданное регулирование цен, падение деловой активности потребителей, рекордная дороговизна заемных средств и несправедливое конкурентное давление со стороны импортной продукции, отмечается в резолюции.



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