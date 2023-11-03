Суд признал недействительной продажу «Здоровой фермы» группе «Черкизово»

Группа «Здоровая Ферма» занимает 30% рынка мяса птицы в Челябинской области «Здоровая Ферма»

Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск Московской сетевой компании (МСК) и признал недействительной сделку по продаже агрохолдинга «Здоровая ферма» группе «Черкизово», следует из картотеки арбитражных дел. Решение суда было принято 1 ноября и полностью удовлетворило требования истца. Аукцион по продаже бройлерных активов «Здоровой фермы» банком непрофильных активов «Траст» состоялся в декабре прошлого года, победителем стал АПК «Михайловский», входящий в группу «Черкизово».



Согласно данным аукциона, покупатель приобрел 100% долей в уставных капиталах нескольких юридических лиц, включая ООО «ТД “Здоровая ферма”», АО «Уралбройлер», ООО «Уральская мясная компания», ООО ГК «Здоровая ферма» и ООО «Здоровая ферма деликатесы». В лот также вошли права требования «Траста» и птицефабрики «Комсомольская» к этим юрлицам на сумму 3,43 млрд руб. Общая сумма сделки составила 4,03 млрд руб.



МСК хотела участвовать в этих торгах, но не была допущена из-за отсутствия согласия на приобретение актива со стороны ФАС, писали «Ведомости». В январе МСК подала иск об оспаривании результатов торгов. В иске компании в качестве ответчиков выступали агрокомплекс «Михайловский», «Российский аукционный дом» и банк «Траст».



«Черкизово» ждет мотивировочную часть решения Арбитражного суда Москвы. После ознакомления с ней решение будет оспорено в вышестоящей судебной инстанции, Девятом арбитражном апелляционном суде, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу агрохолдинга. В «Трасте» изданию уточнили, что также не располагают информацией о положенных в основу мотивировочной части доводах и будут обжаловать итоговое решение.



Группа «Здоровая Ферма» занимает 30% рынка мяса птицы в Челябинской области, проектная мощность птицефабрик составляет 120 тыс. т мяса птицы в год, 18 тыс. т продукции мясной переработки и 240 тыс. т кормов. Торговый дом «Здоровая Ферма» выпускает 250 наименований продукции. В апреле «Черкизово» сообщала, что планирует в течение трех лет инвестировать более 3,5 млрд руб. в развитие «Здоровой фермы».



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