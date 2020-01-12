Самое интересное за неделю с 6 по 12 января

Минсельхоз разработал госпрограмму вовлечения в оборот сельхозземель

Агроведомство разработало госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса. Планируемый срок вступления документа в силу — март 2020 года, срок реализации госпрограммы — 2021-2030 годы, ее стоимость превышает 1,41 трлн руб., в том числе около 887,9 млрд руб. из федерального бюджета. Среди целей программы — сбор и систематизация данных о 383 млн га земель сельхозназначения, вовлечение в оборот не менее 12 млн га к 2030 году, расширение на 1,6 млн га площади мелиорируемых земель и др.



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Цитата недели





Инфляция по итогам 2019 года составила 3%, это второй показатель в истории страны с точки зрения темпа роста цен, более низким значение было лишь в 2017-м (2,5%). Продовольственные товары подорожали на 2,6% (4,7% в 2018-м). В первом квартале 2020 году годовая инфляция может уйти ниже 2,5%, а по итогам года оказаться ниже базового прогноза в 3%. Это говорит о фундаментальной слабости внутреннего спроса, признает Минэкономразвития.



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«ЭкоНива» запустила два молочных комплекса

«ЭкоНива», крупнейший в России производитель сырого молока, запустила два молочных комплекса в Воронежской области. Каждая ферма рассчитана на содержание 2,8 тыс. дойных коров и 4 тыс. молодняка КРС. При выходе на полную мощность предприятия будут производить 90 т молока в сутки. Инвестиции в каждую площадку составили по 2,58 млрд руб. С учетом двух новых ферм, сейчас у «ЭкоНивы» в Воронежской области работает 15 животноводческих комплексов в семи районах. Также компания продолжает строить в регионе еще два комплекса на 3,3 тыс. коров каждый. Кроме того, в 2021 году она рассчитывает построить ферму на 3,5 тыс. коров на земле закрывшейся из-за гриппа птиц птицефабрики «Птицепром Бобровский».



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Правительство утвердило единую субсидию на лизинг техники

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее предоставление субсидий из федерального бюджета на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции. На них смогут рассчитывать лизинговые компании, которые возьмут на себя обязательства по закупке и передаче в лизинг на льготных условиях продукции автопрома, специализированной техники и оборудования, сельхозтехники и др. Федеральным бюджетом в 2020 году на финансирование программы предусмотрено 9,8 млрд руб. Для каждой отрасли установлен лимит финансирования, так, на льготный лизинг сельхозтехники может быть направлено не более 10,2% от общей суммы. Первый квалификационный отбор заявок на участие в программе пройдет с 27 января по 27 февраля 2020 года. Главным критерием отбора станет эффективность использования бюджетных средств — отношение объема переданной в лизинг продукции на один рубль бюджетной поддержки.



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Прогноз недели





Экспорт зерна по итогам 2019 календарного года, оценочно, составил около 37,5 млн т против 53,8 млн т в 2018-м. В 2020 году вывоз может увеличиться до 48 млн т, в том числе в январе-июне Россия может отгрузить за рубеж около 16,8 млн т зерна без учета вывоза в страны ЕАЭС, что на 3,4 млн т превысит результат января-июня 2019-го. Далее все будет зависеть от нового урожая, пока перспективы неплохие.



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Крупнейший производитель яблок вдвое увеличит производство в Ингушетии

«Сад — Гигант Ингушетия» к 2023 году планирует увеличить производство яблок с 24,26 тыс. т, собранных в завершившемся году, до 55-60 тыс. т. В 2019 году компания заложила 235 га садов, в 2018-м — 180 га, которые пока не вышли на этап плодоношения. Также с этого года предприятие хочет начать экспорт яблок и рассчитывает ближе к лету получить сертификат международного стандарта Global G. A. P., чтобы войти в число поставщиков продукции в страны Европы и арабского мира, говорит Балкизов. По его словам, сейчас предприятие ищет надежного партнера на рынке Ближнего Востока.



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Цифра недели





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Топ-5 компаний-ньюсмейкеров года

«Агроинвестор» составил очередной мини-рейтинг агрохолдингов, которые в 2019 году чаще других становились героями новостных публикаций на сайте. В сумме мы написали о них 79 заметок — на девять больше, чем о пяти компаниях-лидерах по итогам 2017 года, однако на 17 меньше, чем в 2018-м. В список лидеров вошли «Мираторг», «ЭкоНива», «Русагро», ВТБ и «Черкизово».



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