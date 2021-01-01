Самые популярные новости в 2020 году

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Несмотря на всевозможные ограничения из-за COVID-19, действовавшие в 2020 году, он оказался богатым на события в агросекторе, тем более что работа в отрасли не останавливалась, когда почти вся экономика была поставлена на паузу. Однако нередко читателей сайта больше привлекали «проходные» на первый взгляд события, чем действительно крупные информационные поводы. Традиционную подборку событий года по версии редакции «Агроинвестора» вы можете посмотреть здесь. Ниже — топ-10 публикаций сайта, которые стали самыми популярными у читателей, по данным статистики Google Analytics (без учета online-версий материалов журналов).



Больше всего просмотров в прошлом году набрала опубликованная в сентябре заметка о том, что «неизвестная страна» стала одним из крупнейших поставщиков яблок в Россию. ФАС сообщила, что по итогам января-августа Россия импортировала 104 тыс. т яблок из «неизвестной страны». В целом объем ввоза за это время составил 598 тыс. т. Больше всего яблок — 179 тыс. т — было поставлено из Молдовы, «неизвестная страна» оказалась на втором месте. Первым обратил внимание на нового поставщика Плодоовощной союз, отметив, что оттуда поступают дешевые яблоки, при этом ввозимые объемы достаточно большие и влияют на российский рынок. Аналитики предполагали, что это нелегальные поставки из Польши, реэкспорт из Сербии или Беларуси.



Второй по популярности стала опубликованная в середине июля заметка о том, что южные регионы потеряли треть урожая зерна. На тот момент в стране было намолочено 29,6 млн т зерна, ряд южных регионов — ключевых производителей зерна — завершали уборку колосовых зерновых. Валовой сбор в Ставропольском и Краснодарском краях существенно уступал показателям аналогичного периода 2019 года — сказались неблагоприятные погодные условия — отсутствие осадков весной и жара.



Впрочем, недобор зерна на Юге в 2020 году был компенсирован ростом показателей в Центре и Приволжье, где многие регионы собрали рекордные урожаи. Правда, в регионах, которые не привыкли к таким высоким сборам, могут быть сложности с уборочной техникой, автопарком, мощностями по сушке и хранению, предупреждали аналитики. Заметка об этом, опубликованная в августе, также стала одной из самых читаемых в прошлом году.



Четвертой по количеству просмотров стала новость о том, что с 15 сентября терминалы и элеваторы не будут принимать автомобильный транспорт с перегрузом более чем на 2%. В июле Ассоциация добросовестных участников рынка АПК — крупнейшие экспортеры зерна и масличных, владельцы терминалов и элеваторов — приняла меморандум, предполагающий борьбу с перегрузами автотранспорта при перевозках этой продукции. Минтранс, Ространснадзор, Генпрокуратура и ФНС также договорились бороться с перегрузами. Как и предполагали отраслевые аналитики, в результате перевозки стали обходиться дороже.



Опубликованный в октябре опрос Урожай-2020: держать или продавать? занял пятое место по популярности у читателей сайта. Уборочная кампания близилась к завершению, при этом экспортные цены на пшеницу с протеином 12,5% после многих недель роста впервые уменьшились на $2 до $253/т FOB из-за ослабления мировых бирж. Правда, внутренний рынок продолжал расти на фоне новой волны снижения курса рубля и активного спроса со стороны экспортеров. При этом многие отраслевые аналитики отмечали, что аграрии придерживают зерно и масличные в ожидании еще более высоких цен. «Агроинвестор» спросил участников рынка, как у них обстоят дела с урожаем, и насколько устраивают цены на продукцию.



Неожиданно популярной в прошлом году оказалась тема поставки на экспорт сена. В ноябре Ассоциация производителей-экспортеров сена и кормов сообщила об отправке очередной партии сена в Чехию. Россия потенциально вполне могла бы производить весь объем сена, востребованный импортерами: глобальный экспорт сена оценивается более чем в 8 млн т в год, а в стоимостном выражении достигает $3 млрд. Однако российские компании пока делают первые шаги на этом рынке.



В течение всего 2020 года, но особенно во второй его половине, большой интерес читателей вызывали сообщения о ценах на зерно и прогнозах их дальнейшей динамики. Самой популярной на эту тему стала опубликованная совсем недавно новость о том, что рекордные цены на зерно еще впереди. На тот момент экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в январе — первой половине февраля достигали $260 за тонну (FOB), при этом закупочные цены резко снизились на фоне планов по введению экспортной пошлины с 15 февраля. Аналитический центр «СовЭкон» прогнозирует, что в этом сезоне еще будут новые ценовые рекорды, и мы можем увидеть цены на черноморскую пшеницу на уровне $270 за тонну и выше.



В октябре отраслевые эксперты также ожидали новых рекордных цен на зерно. Тогда цены FOB достигали $252/т. Прогнозы оправдались, а новость вошла в топ-10 самых читаемых. Еще одна заметка на аналогичную тему, привлекшая внимание большого числа читателей, была посвящена обновившим рекорд ценам на пшеницу. К середине октября средние цены на пшеницу 3-го класса увеличились до 14,65 тыс. руб./т (без НДС), 4-й класс подорожал до 14,6 тыс. руб./т — таких высоких цен на отечественную пшеницу на внутреннем рынке еще не было, отмечали аналитики. Впрочем, как оказалось, это далеко не предел.



Топ-10 самых популярных в 2020 году новостей замыкает опубликованная в августе заметка о том, что экспорт подсолнечника и рапса могут запретить на четыре года. Тогда Масложировой союз предложил ввести ограничение на экспорт подсолнечника и рапса за пределы ЕАЭС с 1 сентября на срок до четырех лет. Был возможен как полный запрет на вывоз, так и установление квоты. Союз объяснял, что это необходимая мера — маслосемена вывозятся из страны, а российским переработчикам не хватает сырья. Отраслевые аналитики предупреждали, что в случае запрета экспорта может начаться серьезная стагнация и сокращение производства подсолнечника. Однако в результате вывоз все равно фактически был запрещен: в декабре постановлением правительства экспортная пошлина на подсолнечник и рапс была повышена с 6,5% до заградительных 30%.



Спасибо, что были с нами в 2020 году! Надеемся, что наши материалы будут интересны вам и в 2021-м!

