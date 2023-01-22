Самое интересное за неделю с 16 по 22 января

Минсельхоз: финансирование АПК может увеличиться
В 2023 году аграрии получат не менее 445,8 млрд руб. господдержки. Об этом заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова рассказала на круглом столе, посвященном механизмам государственной поддержки предприятий АПК в 2023 году. «На первый взгляд, кажется, что это меньше, чем годом ранее, однако в начале прошлого года бюджет господдержки был меньше, чем [итоговые] 499 млрд руб., но благодаря поручениям президента его увеличили. В этом году, по нашему мнению, 445,8 млрд — это не предел», — подчеркнула Фастова.
Росстат значительно понизил оценку сбора подсолнечника в 2022 году
Росстат во второй оценке сбора урожая в 2022 году значительно снизил данные по подсолнечнику. Статведомство скорректировало показатель сразу на 856 тыс. т — с 15,3 млн т до 14,4 млн т в весе после доработки. В окончательных итогах Росстата, которые будут опубликованы весной, результат по подсолнечнику традиционно может быть повышен, хотя он сильнее других пострадал из-за нетипично дождливой осени 2022 года, говорится в обзоре Института конъюнктуры аграрных рынков, опубликованном в конце декабря. По данным экспертов, общий урожай масличных в России в 2022 году оказался очень высоким и может составить 27,5 млн т.
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Китайская «Ангел ист рус» построит под Липецком завод по глубокой переработке зерна
Китайская компания «Ангел ист рус», которая владеет в Липецкой области крупнейшим в России заводом по производству дрожжей, намерена построить в регионе предприятие по глубокой переработке зерна. Инвестиции в проект составят более 10 млрд руб. Также компания инвестирует 2,6 млрд руб. в расширение предприятия по выпуску дрожжей. Первая очередь была запущена в 2019 году, объем инвестиций составил 7 млрд руб.
Пошлина на экспорт сои может вырасти с 20% до 50%
Минсельхоз может выйти с инициативой об увеличении экспортной пошлины на сою в 2,5 раза — с текущих 20% до 50%. Об этом сказала первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на совещании с крупнейшими переработчиками масличных 18 января, рассказал «Агроинвестору» один из участников совещания. По его словам, на совещании обсуждались проекты по переработке сои на Дальнем Востоке — как для обеспечения внутреннего спроса, так и под экспортные поставки. Предполагается, что новая ставка начнет действовать с 2025 года. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев подтвердил «Агроинвестору», что вопрос повышения уровня пошлины на экспорт сои обсуждался. Он отметил, что в ДФО объемы производства сои растут огромными темпами от года к году. Однако пока в регионе большую часть собранного урожая экспортируют в виде сырья, в основном в Китай.
За семь лет поголовье овец сократилось на 16%
С 2015 года поголовье овец и коз в России сократилось примерно на 4 млн животных, или около 16%, и по итогам 2022-го, оценочно, составило 21 млн голов. В том числе около 8,7 млн овец и коз содержится в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Об этом гендиректор Национального союза овцеводов Михаил Егоров рассказал в ходе форума «Развитие овцеводства на Северном Кавказе». Объем производства овец и коз на убой по итогам прошлого года союз оценил на уровне 216 тыс. т в убойном весе, из них 70 тыс. т дали регионы СКФО. При этом сельхозорганизации производят лишь 7,8% мяса, на долю КФХ и ИП приходится 24,8%, основной же объем дают ЛПХ — 67,4%, следует из презентации союза.
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Экспорт зерна в этом сезоне может достигнуть 60 млн тонн
По оценке Минсельхоза, объем экспорт зерна в сезоне-2022/23 составит 55-60 млн т. Агроведомство считает, что указанный объем позволит к началу следующего сезона выйти с комфортными переходящими остатками. Снижения размера экспортных квот не планируется.
Минсельхоз опубликовал план льготного кредитования на 2023 год
Минсельхоз утвердил план льготного кредитования на 2023 год. Он предусматривает субсидии на новые краткосрочные кредиты в размере 16,5 млрд руб., на новые инвестиционные кредиты — 5 млрд руб. Еще 136,4 млрд руб. направят на обслуживание обязательств по ранее заключенным кредитным договорам. В этом году общий лимит средств уменьшился на 12% (21,5 млрд руб.) по сравнению с итоговыми значениями 2022 года и в сумме составит 157,9 млрд руб.
«Дамате» начала строить селекционно-генетический центр племенного овцеводства
«Дамате» заложила первый камень селекционно-генетического центра племенного овцеводства в Предгорном районе Ставропольского края. Проект стоимостью 1,1 млрд руб. позволит создать качественный генофонд российских овец путем трансфера новейших технологий в области генетики, селекции и воспроизводства и снизить зависимость отрасли от импорта племенного материала. Предполагается создание овцеводческого комплекса интенсивного содержания, включающего две фермы на 3 тыс. овцематок, станции искусственного осеменения, эмбриолаборатории и карантинной площадки на 300 животных.
Планы недели
Под Красноярском могут построить тепличный комбинат за 12,2 млрд рублей
Новый тепличный комбинат площадью 33 га планируется построить в деревне Старцево Емельяновского района Красноярского края. Объем инвестиций в проект составит 12,2 млрд руб., говорится в материалах Корпорации развития Енисейской Сибири, в рамках одноименного комплексного инвестиционного проекта которой и будет возведено предприятие. Сроки реализации — 2023-2025 годы. Инвестором выступает компания «ТК «Солнечный». Плановая мощность комплекса составляет 25 тыс. т овощей в год. Проект находится в стадии составления проектно-сметной документации.
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