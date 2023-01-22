Самое интересное за неделю с 16 по 22 января

Е. Разумный

В 2023 году аграрии получат не менее 445,8 млрд руб. господдержки. Об этом заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова рассказала на круглом столе, посвященном механизмам государственной поддержки предприятий АПК в 2023 году. «На первый взгляд, кажется, что это меньше, чем годом ранее, однако в начале прошлого года бюджет господдержки был меньше, чем [итоговые] 499 млрд руб., но благодаря поручениям президента его увеличили. В этом году, по нашему мнению, 445,8 млрд — это не предел», — подчеркнула Фастова.



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Росстат во второй оценке сбора урожая в 2022 году значительно снизил данные по подсолнечнику. Статведомство скорректировало показатель сразу на 856 тыс. т — с 15,3 млн т до 14,4 млн т в весе после доработки. В окончательных итогах Росстата, которые будут опубликованы весной, результат по подсолнечнику традиционно может быть повышен, хотя он сильнее других пострадал из-за нетипично дождливой осени 2022 года, говорится в обзоре Института конъюнктуры аграрных рынков, опубликованном в конце декабря. По данным экспертов, общий урожай масличных в России в 2022 году оказался очень высоким и может составить 27,5 млн т.



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Проект недели

Китайская «Ангел ист рус» построит под Липецком завод по глубокой переработке зерна Китайская компания «Ангел ист рус», которая владеет в Липецкой области крупнейшим в России заводом по производству дрожжей, намерена построить в регионе предприятие по глубокой переработке зерна. Инвестиции в проект составят более 10 млрд руб. Также компания инвестирует 2,6 млрд руб. в расширение предприятия по выпуску дрожжей. Первая очередь была запущена в 2019 году, объем инвестиций составил 7 млрд руб.

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Пошлина на экспорт сои может вырасти с 20% до 50%

Минсельхоз может выйти с инициативой об увеличении экспортной пошлины на сою в 2,5 раза — с текущих 20% до 50%. Об этом сказала первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на совещании с крупнейшими переработчиками масличных 18 января, рассказал «Агроинвестору» один из участников совещания. По его словам, на совещании обсуждались проекты по переработке сои на Дальнем Востоке — как для обеспечения внутреннего спроса, так и под экспортные поставки. Предполагается, что новая ставка начнет действовать с 2025 года. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев подтвердил «Агроинвестору», что вопрос повышения уровня пошлины на экспорт сои обсуждался. Он отметил, что в ДФО объемы производства сои растут огромными темпами от года к году. Однако пока в регионе большую часть собранного урожая экспортируют в виде сырья, в основном в Китай.



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За семь лет поголовье овец сократилось на 16%

С 2015 года поголовье овец и коз в России сократилось примерно на 4 млн животных, или около 16%, и по итогам 2022-го, оценочно, составило 21 млн голов. В том числе около 8,7 млн овец и коз содержится в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Об этом гендиректор Национального союза овцеводов Михаил Егоров рассказал в ходе форума «Развитие овцеводства на Северном Кавказе». Объем производства овец и коз на убой по итогам прошлого года союз оценил на уровне 216 тыс. т в убойном весе, из них 70 тыс. т дали регионы СКФО. При этом сельхозорганизации производят лишь 7,8% мяса, на долю КФХ и ИП приходится 24,8%, основной же объем дают ЛПХ — 67,4%, следует из презентации союза.



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Цифра недели

Экспорт зерна в этом сезоне может достигнуть 60 млн тонн По оценке Минсельхоза, объем экспорт зерна в сезоне-2022/23 составит 55-60 млн т. Агроведомство считает, что указанный объем позволит к началу следующего сезона выйти с комфортными переходящими остатками. Снижения размера экспортных квот не планируется.

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Минсельхоз утвердил план льготного кредитования на 2023 год. Он предусматривает субсидии на новые краткосрочные кредиты в размере 16,5 млрд руб., на новые инвестиционные кредиты — 5 млрд руб. Еще 136,4 млрд руб. направят на обслуживание обязательств по ранее заключенным кредитным договорам. В этом году общий лимит средств уменьшился на 12% (21,5 млрд руб.) по сравнению с итоговыми значениями 2022 года и в сумме составит 157,9 млрд руб.



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«Дамате» заложила первый камень селекционно-генетического центра племенного овцеводства в Предгорном районе Ставропольского края. Проект стоимостью 1,1 млрд руб. позволит создать качественный генофонд российских овец путем трансфера новейших технологий в области генетики, селекции и воспроизводства и снизить зависимость отрасли от импорта племенного материала. Предполагается создание овцеводческого комплекса интенсивного содержания, включающего две фермы на 3 тыс. овцематок, станции искусственного осеменения, эмбриолаборатории и карантинной площадки на 300 животных.



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Планы недели

Под Красноярском могут построить тепличный комбинат за 12,2 млрд рублей Новый тепличный комбинат площадью 33 га планируется построить в деревне Старцево Емельяновского района Красноярского края. Объем инвестиций в проект составит 12,2 млрд руб., говорится в материалах Корпорации развития Енисейской Сибири, в рамках одноименного комплексного инвестиционного проекта которой и будет возведено предприятие. Сроки реализации — 2023-2025 годы. Инвестором выступает компания «ТК «Солнечный». Плановая мощность комплекса составляет 25 тыс. т овощей в год. Проект находится в стадии составления проектно-сметной документации.

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