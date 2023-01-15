Самое интересное за неделю

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В конце декабря цены на подсолнечник продолжили укрепляться на фоне ослабления курса рубля, но они не успели полноценно отыграть этот фактор до наступления новогодних праздников. Ситуация может измениться уже на следующей неделе, прогнозирует аналитик рынка масличных Института конъюнктуры аграрного рынка Вадим Семикин. «Активность рынка в течение последних двух недель традиционно была близка к нулю. Активизация закупок может пройти под знаком новой индексации закупочных цен на подсолнечник», — отметил он.



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Минсельхоз США в январском отчете сохранил свои декабрьские оценки для российского зернового рынка. Так, прогноз вывоза пшеницы без учета Крыма в текущем сельхозгоду составляет 43 млн т. Оценка производства пшеницы также не изменилась и составляет 91 млн т. Прогноз экспорта пшеницы для ближайшего конкурента — ЕС — повышен на 0,5 млн т до 36,5 млн т. Потенциал экспорта фуражного зерна из России оценивается в 8,95 млн т, его урожай — в 41 млн т.



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Запуск недели

«Молвест» открыл производство концентрата молочного белка ГК «Молвест» открыла в городе Калач Воронежской области площадку по глубокой переработке молока. На площадке будет производиться 85%-ный концентрат молочного белка (КМБ). Инвестиции в проект составили около 2 млрд руб. Проектная мощность цеха составляет 2,5 тыс. т КМБ в год, что составляет 25,5% от объема импорта в 2021 году. За сутки новые мощности способны переработать 200 т молока.

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Аграриев беспокоит состояние озимых

На этой неделе сообщалось, что аномальные морозы вызвали опасения за состояние озимых культур в ряде регионов, особенно центральной части России, где до понижения температуры воздуха была оттепель и прошли дожди. «Риск для озимых есть. В первую очередь, на тех полях, в тех районах, где снега мало и где сев озимых запоздал и проводился за пределами оптимальных сроков, — прокомментировал вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. — Как он проявится реально, сейчас сказать трудно. Это станет более-менее ясно в марте». «Агроинвестор» спросил у сельхозпроизводителей, как у них проходит зимовка озимых.



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В 2022 году доля некачественной зерновой продукции превысила 9%

В 2022 году доля некачественного зерна и продуктов его переработки достигла 9,2%. Из исследованных Центром оценки качества зерна 65,5 млн т выявлено 6 млн т несоответствующего заявленным требованиям товара, сообщила пресс-служба Россельхознадзора. В целом за прошлый год специалисты центра провели более 3,8 млн исследований зерна и продукции его переработки. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного Дмитрий Рылько отметил, что по уровню протеина качество зерна урожая 2022 года в России хуже, чем в 2021-м. Однако зерна очень много, поэтому снижение доли протеина не играет большой роли.



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Цифра недели

В первые девять дней 2023 году инфляция составила 0,24%, при этом плодоовощная продукция подорожала на 6,45% За период с 1 по 9 января инфляция в годовом выражении замедлился до 11,65%. Драйвером роста цен стало удорожание плодоовощной продукции, остальные продукты питания в среднем прибавили в цене 0,15%. В том числе огурцы подорожали на 13%, томаты — на 12,9%, морковь — на 6,7%, лук — на 6,3%, свекла — на 5,4%, капуста — на 2,4%, картофель — на 2%, яблоки — на 1,5%, бананы — на 1%, следует из данных Росстата.

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Крупнейший производитель картофеля фри сменил владельцев

Процесс перехода к российским собственникам активов нидерландской компании Lamb-Weston/Meijer («ЛВМ Рус») — завода по производству картофеля фри в ОЭЗ «Липецк» и профильного хозяйства «ЛВМ фарминг» в Тамбовской области — завершен в начале 2023 года, следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile . Новыми бенефициарами стали топ-менеджеры группы «Белая дача», которая изначально была сооснователем проектов. Обе компании были переименованы, завод провел ребрендинг и теперь носит название We Fry (ООО «Ви Фрай»). Доля вышедшей из проекта в сентябре 2022 года нидерландской LWM CIS B.V. (74,9%) остается на балансе ООО «Ви Фрай» и контролируется его менеджментом.



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Компания «Био-Тон» главы Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина в конце декабря стала владельцем ставропольского хозяйства «Агропромышленная корпорация» (АПК), следует из данных ЕГРЮЛ. АПК занимается растениеводством и производством молока, писали местные СМИ. В конце 2017 года земельный банк компании оценивался в 15,5 тыс. га, а животноводческие активы — в 1,2 тыс. голов КРС. Для «Био-Тона» покупка АПК — первая сделка на юге России.



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Проект недели

Бразильские инвесторы хотят запустить в Нижегородской области производство лактоферрина за $1 млрд Бразильские инвесторы заявили о намерении реализовать в Нижегородской области масштабный проект по производству лактоферрина, сообщил гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. По его словам, заявленный объем инвестиций в строительство комплекса составляет $1 млрд, какая именно компания хочет стать инвестором — не уточняется. Соглашение о реализации проекта может быть подписано в начале этого года.

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