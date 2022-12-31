Самое интересное за декабрь

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Урожай зерна во всех хозяйствах в этом году составил 150,7 млн т после доработки, сообщает Росстат. Также, по данным ведомства, было собрано 15,3 млн т подсолнечника, накопано 41,7 млн т сахарной свеклы, 18,6 млн т картофеля, собрано 13 млн т овощей. Росстат отметил, что в текущем году по сравнению с прошлым зерна намолочено на 24,2% больше, урожай картофеля и сахарной свеклы вырос на 3% и 1,2% соответственно. При этом сбор подсолнечника снизился на 2%, овощей — на 3,1%. Статведомство также сообщило, что под урожай будущего года озимые зерновые в сельхозорганизациях на 1 декабря посеяны на 10,8 млн га, что на 3,8% меньше, чем в предыдущем году.



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Правительство поставило задачу довести долю отечественных семян сахарной свеклы и картофеля до 50%

Правительство поставило задачу к 2030 году довести долю отечественных семян сахарной свеклы и картофеля до 50%, сообщила в эфире НТВ вице-премьер Виктория Абрамченко, пишет «Интерфакс». Она отметила, что эти направления — самые уязвимые. Сейчас самообеспеченность семенами этих сельхозкультур ниже 10%. Процесс замещения импортных семян идет очень медленно. Усложняет задачу тот факт, что много отечественных сортов и гибридов никогда не использовались в коммерческих целях.



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Озимый сев в России под урожай 2023 года проведен на меньшей площади, чем планировалось — предварительно она составила 17,7 млн га. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал на расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам. При этом министр отметил, что структура посевов сохранится — оставшиеся площади будут засеяны весной, сообщает Минсельхоз. Сокращение площади сева связано с непогодой в Центральной России и Поволжье. В соответствии с планами, озвученными Минсельхозом в конце октября, озимые должны были занять 19 млн га — на 0,6 млн га (3,3%) больше, чем в прошлом году.



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Главы трех регионов попросили президента ограничить участие иностранных компаний в экспорте зерна

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а также главы Ростовской области и Ставропольского края Василий Голубев и Владимир Владимиров обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой ограничить участие иностранных компаний в экспорте российского зерна, которые вывозят его по «теневым звеньям цепи». В письме губернаторы предлагают законодательно ограничить максимальную долю прямого и косвенного участия нерезидентов в компаниях агропромышленного комплекса, прежде всего занимающихся экспортом зерна, на уровне 20%, а также обязать российских владельцев предприятий АПК перенести головные компании из иностранных юрисдикций в российскую.



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В 2022 году экспорт мясной продукции вырос на 13%

По данным Россельхознадзора, экспорт мясной продукции из России к 23 декабря вырос на 13% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года. В этом году животноводческая продукция поставлялась в десятки стран, где в основном отмечена положительная динамика. В частности, говядина экспортировалась в 24 страны, вывоз увеличился на 9% до 33,5 тыс. т. Свинина отгружалась в 14 стран, рост экспорта составил 18% до 145,9 тыс. т. Мясо птицы направлялось в 33 страны, рост поставок достиг 24% до 336,6 тыс. т, готовая мясная продукция экспортировалась в 23 страны (плюс 4% до 76,4 тыс. т).



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«Объединенная зерновая компания» (ОЗК) планирует заказать 19 морских сухогрузов для вывоза зерна в дружественные страны, сообщил в беседе с РБК замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По его словам, на реализацию проекта потребуется как минимум 38 млрд руб. Новый флот может появиться в России не раньше 2026 года. В ОЗК «Агроинвестору» сообщили, что на данный момент в активах компании нет балкеров-зерновозов, для осуществления экспортных поставок компания их фрахтует. Вопрос создания экспортного флота — один из ключевых векторов развития российской товаропроводящей экспортной инфраструктуры.



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Илья Гамов, «Магнит»: «В России гигантский резерв для роста потребления грибов»

«Зеленая линия» (принадлежит розничной сети «Магнит») собрала первый товарный урожай вешенок в новом Центре выращивания грибов в Краснодарском крае, они уже начали поступать в магазины сети в 67 регионах. Кроме вешенок на комплексе будут выращивать опята, шиитаке и другие экзотические грибы. Инвестиции в проект составили около 1 млрд руб. О ходе его реализации и перспективах развития грибного рынка «Агроинвестору» рассказал директор по агропромышленным производствам «Магнита» Илья Гамов.



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«Траст» продал «РостАгро» почти за 19 млрд рублей

Банк непрофильных активов «Траст» на открытых торгах продал ГК «РостАгро» за 18,7 млрд руб. при стартовой цене в 14,4 млрд руб. Покупателем стало ООО «Аеон Агро». К торгам было допущено четыре участника. Агрохолдинг «РостАгро» входит в топ-15 землевладельцев России, под его управлением находится 240 тыс. га угодий, основной земельный банк расположен в Пензенской и Саратовской областях. Более 80% земель находится в собственности, 10% — в долгосрочной аренде.



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«Мираторг» построил склад и дистрибуторский центр для заморозки, хранения и отгрузки мясной продукции в Выгоничском районе Брянской области. Инвестиции в проект составили 2,3 млрд руб. В перспективе проект будет расширен, он предполагает увеличение мощности системы холодоснабжения и площади склада на 12 тыс. паллетомест, а также запуск второй зоны экспедиции. Дополнительные инвестиции составят не менее 1 млрд руб. Срок реализации проекта — не ранее 2024 года.



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В январе экспорт российской пшеницы может снова стать рекордным

В январе 2023 года экспорт российской пшеницы четвертый месяц подряд может стать рекордным. По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», он может достигнуть 3,6 млн т. Последний январский рекорд был поставлен в 2021 году, когда экспорт достиг 3,45 млн т. Текущие заявки на отгрузку зерна только в глубоководных портах составляют уже более 3,2 млн т, отметили аналитики. Кроме того, они повысили оценку экспорта пшеницы в декабре 2022 года с 4,2-4,3 млн т до 4,35 млн т на фоне роста темпов вывоза с середины месяца и активизации поставок в страны ЕАЭС.



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