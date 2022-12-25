Самое интересное за неделю с 19 по 25 декабря

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В России рекордно вырос выпуск растительного масла

Производство растительного масла в России в октябре установило рекорд, достигнув 761 тыс. т. Выпуск подсолнечного масла в октябре составил 577 тыс. т, рапсового — 104 тыс. т, соевого — 74 тыс. т. Аналитики связывают рост с благоприятной рыночной конъюнктурой и низкими экспортными пошлинами. На фоне высокого спроса маслозаводов цены на подсолнечник продолжают расти.



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Правительство поставило задачу довести долю отечественных семян сахарной свеклы и картофеля до 50%

Правительство поставило задачу к 2030 году довести долю отечественных семян сахарной свеклы и картофеля до 50%, сообщила в эфире НТВ вице-премьер Виктория Абрамченко, пишет «Интерфакс». Она отметила, что эти направления — самые уязвимые. Сейчас самообеспеченность семенами этих сельхозкультур ниже 10%. Процесс замещения импортных семян идет очень медленно. Усложняет задачу тот факт, что много отечественных сортов и гибридов никогда не использовались в коммерческих целях.



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«Несмотря на наличие санкций, фактически логистической войны с нами, запреты на расчеты, отключение нас от межбанковской системы, торговля продовольствием и минеральными удобрениями продолжается» Вице-премьер Виктория Абрамченко Несмотря на ограничения, в этом году Россия экспортировала 21 млн т продовольствия и 14,5 млн т минеральных удобрений. В основном Россия поставляет на внешние рынки зерно и растительные масла. «Но линейка продовольствия все время расширяется. Например, мы определенные успехи имеем уже в азиатском регионе по поставкам мясной продукции», — сказала Абрамченко. Ключевыми направлениями экспорта в этом году стали Турция и Египет. По оценке центра «Агроэкспорт», 81% экспорта продукции АПК Россия направляет в дружественные страны.

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«Объединенная зерновая компания» (ОЗК) планирует заказать 19 морских сухогрузов для вывоза зерна в дружественные страны, сообщил в беседе с РБК замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По его словам, на реализацию проекта потребуется как минимум 38 млрд руб. Новый флот может появиться в России не раньше 2026 года. В ОЗК «Агроинвестору» сообщили, что на данный момент в активах компании нет балкеров-зерновозов, для осуществления экспортных поставок компания их фрахтует. Вопрос создания экспортного флота — один из ключевых векторов развития российской товаропроводящей экспортной инфраструктуры.



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Илья Гамов, «Магнит»: «В России гигантский резерв для роста потребления грибов»

«Зеленая линия» (принадлежит розничной сети «Магнит») собрала первый товарный урожай вешенок в новом Центре выращивания грибов в Краснодарском крае, они уже начали поступать в магазины сети в 67 регионах. Кроме вешенок на комплексе будут выращивать опята, шиитаке и другие экзотические грибы. Инвестиции в проект составили около 1 млрд руб. О ходе его реализации и перспективах развития грибного рынка «Агроинвестору» рассказал директор по агропромышленным производствам «Магнита» Илья Гамов.



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«Рустарк» вложит 60 млрд рублей в глубокую переработку зерна

«Рустарк» (бывший крахмальный завод «Гулькевичский») планирует вложить в расширение глубокой переработки зерна 60 млрд руб., сейчас идет проектирование трех новых предприятий. На заводах будут выпускать лимонную и молочную кислоты, а также ксантановую камедь. Строительство и ввод в эксплуатацию новых предприятий планируют завершить к 2026 году.



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«Мы не понимаем, кто сегодня эти трейдеры, которые скупают эту пшеницу, скупают по той цене, по какой они считают нужным ее купить. Я считаю, стратегическое сырье или стратегический ресурс должен быть по крайней мере прозрачен и подконтролен в том числе государству» Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев Глава Кубани, а также губернаторы Ростовской области и Ставропольского края Василий Голубев и Владимир Владимиров обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой ограничить участие иностранных компаний в экспорте российского зерна, которые вывозят его по «теневым звеньям цепи». Они предлагают законодательно ограничить максимальную долю прямого и косвенного участия нерезидентов в компаниях агропромышленного комплекса, прежде всего занимающихся экспортом зерна, на уровне 20%, а также обязать российских владельцев предприятий АПК перенести головные компании из иностранных юрисдикций в российскую.

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Банк непрофильных активов «Траст» продал на открытых торгах бройлерное направление группы компаний «Здоровая ферма». Покупателем стал АПК «Михайловский», входящий в группу «Черкизово». Сумма сделки составила 4,03 млрд руб., сообщила пресс-служба «Траста». «Здоровая ферма» занимает 30% рынка мяса птицы в Челябинской области. Проектная мощность птицефабрик составляет 120 тыс. т мяса птицы в год, 18 тыс. т продукции мясной переработки и 240 тыс. т кормов. Покупка актива позволит «Черкизово» увеличить производство мяса птицы до более чем 1 млн т в год в живом весе.



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«Мираторг» построил склад и дистрибуторский центр для заморозки, хранения и отгрузки мясной продукции в Выгоничском районе Брянской области. Инвестиции в проект составили 2,3 млрд руб. В перспективе проект будет расширен, он предполагает увеличение мощности системы холодоснабжения и площади склада на 12 тыс. паллетомест, а также запуск второй зоны экспедиции. Дополнительные инвестиции составят не менее 1 млрд руб. Срок реализации проекта — не ранее 2024 года.



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