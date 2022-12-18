Самое интересное за неделю с 12 по 18 декабря

Д. Абрамов

Цены на масло и подсолнечник продолжают расти

По данным портала OilWorld, цена закупки подсолнечного масла в России на прошлой неделе выросла на 800-1,3 тыс. руб./т в зависимости от региона. Средняя цена по стране — 66,56 тыс. руб./т. Цены продажи выросли на 800-1,4 тыс. руб. до 67,76 руб./т. Подсолнечник за отчетный период в покупке подорожал на 500-1,5 тыс. руб./т до 24,4 тыс. руб./т, в продаже — на 1-1,5 тыс. руб. до 25,59 тыс. руб./т. На динамике цен в том числе отразилась поздняя уборка.



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«Асход»: российский рынок сельхозтехники переживает самую масштабную трансформацию

В 2022 году российский рынок сельскохозяйственной техники переживает самую масштабную трансформацию в новейшей истории. Дилеры активно ищут новых поставщиков машин, комплектующих, запчастей и оборудования. Среди тенденций, которые будут определять развитие российского рынка сельхозтехники в 2023 году, замена ушедших брендов сельхозтехники на российские аналоги и технику из «дружественных стран», параллельный импорт мировых брендов и развитие российского производства запасных частей.



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Цитата недели

«Мы не будем принимать никакие решения по квотированию импорта, которые будут в ущерб возможным урожаям, нашему агропромышленному комплексу» Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев В ходе правительственного часа в Госдуме глава Минсельхоза сказал, что пока однозначного решения по квотированию импорта семян нет, но определенные ограничения возможны. «Если мы не будем ограничивать иностранную селекцию, мы, к сожалению, не получим и собственную селекцию», — отметил Патрушев.

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Эксперты РАНХиГС призвали скорректировать список социальных продуктов

Эксперты Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС рекомендовали правительству сократить перечень социально значимых продуктов, исключив из него товары, входящие в рацион наиболее обеспеченных семей (например, говядину), продукты, в значительной мере импортируемые (например, яблоки), или занимающие в бюджете семей небольшую долю.



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Цифра недели





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Структура «Тавроса» купила у « Черкизово

Структура группы «Черкизово» - «АПК «Михайловский» - подписала соглашение о продаже «Башкирской» птицефабрики за 2 млрд руб., сообщила пресс-служба компании. Покупателем стало «Управление агроактивами», входящее в ГК «Таврос». «Черкизово» объяснила продажу тем, что актив не является ее профильным бизнесом. «Башкирская» птицефабрика была куплена «Черкизово» 8 декабря в составе других предприятий ГК «Русское зерно Уфа» - крупнейшего в Башкирии производителя мяса птицы и банка непрофильных активов «Траст».



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Халяльная продукция сейчас занимает менее 1,5% от розничного товарооборота, но за три года ее доля может вырасти втрое, считает глава Роскачества Максим Протасов. По его словам, для этого нужно вводить соответствующую инфраструктуру, расширять полки под халяльной продукцией, использовать четкую и честную маркировку. Также халяльная продукция не должна быть существенно дороже обычной.



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Разрешение недели

«Безусловно, открытие любой новой страны имеет значение для экспорта. <…> Будем рассматривать эту страну как потенциальную точку роста» Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев Венесуэла выдала разрешение на экспорт из России восьми производителям свинины и одному — говядины, сообщает Россельхознадзор. Такое решение было принято по итогам встречи с компетентными ведомствами Венесуэлы. Венесуэльская сторона также сообщила о заинтересованности в поставках рыбной продукции, в частности креветок и краба, а также риса, кукурузы, какао, кофе, тропических фруктов, российская сторона — в расширении поставок мясной и рыбной продукции на венесуэльский рынок.

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«Траст» продал «РостАгро» почти за 19 млрд рублей

Банк непрофильных активов «Траст» на открытых торгах продал ГК «РостАгро» за 18,7 млрд руб. при стартовой цене в 14,4 млрд руб. Покупателем стало ООО «Аеон Агро». К торгам было допущено четыре участника. Агрохолдинг «РостАгро» входит в топ-15 землевладельцев России, под его управлением находится 240 тыс. га угодий, основной земельный банк расположен в Пензенской и Саратовской областях. Более 80% земель находится в собственности, 10% — в долгосрочной аренде.



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В 2023 году «Мираторг» и сеть «Вкусно — и точка» (преемник McDonald’s в России) планируют начать строительство завода по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек мощностью не менее 90 тыс. т в год для поставок в рестораны «Вкусно — и точка». Многомиллиардный проект будет включать несколько этапов, среди которых создание собственного семенного фонда, увеличение посевов специально отобранных сортов картофеля, а также строительство овощехранилищ. Проект будет реализован в одном из регионов центральной России. Запуск предприятия намечен на 2024 год.



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