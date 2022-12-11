Самое интересное за неделю с 5 по 11 декабря

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Экспорт пшеницы в этом сезоне может стать рекордным

В этом сезоне Россия может экспортировать рекордные 43,5 млн т пшеницы, став лидером на мировом рынке. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2022» рассказал директор департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский. Экспорт всего зерна, по оценкам «Русагротранса», в этом сезоне составит 55 млн т (без муки и зернобобовых), что тоже станет рекордом. С июля по сентябрь поставки на внешние рынки отставали от средних темпов за аналогичные периоды прошлых лет. Это было связано с логистическими сложностями. Но в октябре удалось выйти на темпы, которые превышали прошлогодние: за октябрь экспорт всего зерна составил 5,56 млн т (в прошлом сезоне — 4,14 млн т), в ноябре — 5,74 млн т (3,62 млн т). Поставки пшеницы за эти два месяца составили 4,83 млн т (4,14 млн т) и 4,77 млн т (3,62 млн т) соответственно.



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Оптовые цены на мясо птицы опустились ниже уровня прошлого года

Среднегодовые внутренние цены на мясо бройлера уже ниже прошлогодних. Это связано со снижением стоимости шротов и зерна, которые формируют большую часть себестоимости. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2022» рассказал гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. По данным союза, отпускные цены производителей на тушку бройлера в ЦФО в октябре снизились на 12% до 143 руб./кг, на филе — на 19% до 228 руб./кг, окорочок подешевел на 9% до 137 руб./кг. При этом отпускные цены производителей не всегда коррелируют с розничными, обратил внимание Лахтюхов.



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Цитата недели

«Против экспорта нашего зерна, который в последние годы стал главным двигателем российского зернового рынка и влияет на цены внутри страны, играет много факторов» Гендиректор Института конъюнктуры агарного рынка Дмитрий Рылько По прогнозам ИКАР, урожай зерновых в нашей стране в этом году составит 153 млн т в чистом весе, из которых 101,5 млн т придется на пшеницу. При этом экспорт продукции растениеводства сталкивается с серьезными проблемами. Для того, чтобы к июлю следующего года растениеводы чувствовали себя комфортно, необходимо вывезти 65 млн т зерна, включая 51 млн т пшеницы, однако, по словам Рылько, такой уровень экспорта очень маловероятен. По «очень оптимистичным оценкам», к концу сезона из страны будет вывезено порядка 44 млн т пшеницы и 53,5 млн т всего зерна, и мы останемся с грандиозными запасами, которые составят 17,7 млн т по пшенице и 25,5 млн т по всему зерну.

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Производители снова просят ритейл принимать нестандартные овощи

Картофельный союз обсуждает с торговыми сетями поставки свеклы и картофеля нестандартных размеров, а также моркови с повышенным процентом ломкости, Нестандартным считается картофель диаметром менее 4,5 см и свекла более 8-10 см. Овощи нестандартного размера могут составлять от 20% до 50% урожая. Несмотря на размер, такая продукция пользуется спросом у покупателей, при этом обычно она обходится торговым сетям вдвое дешевле.



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Цифра недели





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Первый в Астраханской области промышленный тепличный комплекс запустят до конца года

До конца года в Астраханской области введут в эксплуатацию тепличный комплекс «Кедр» площадью 10 га. Первые 6 т урожая будут собраны уже в этом месяце, к концу января планируется получить более 200 т. Это хорошая конкуренция импорту, который поступает в Астраханскую область. Общая стоимость проекта составляет 3,3 млрд руб.



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Агропромышленный комплекс «Михайловский», входящий в структуру группы «Черкизово», признан победителем аукциона по продаже активов агрохолдинга «Русское зерно» в Башкирии, подконтрольных банку непрофильных активов «Траст». Активы проданы по начальной цене — 6,37 млрд руб. при шаге аукциона в 127,4 млн руб., следует из протокола «Российского аукционного долга». К торгам по продаже «Русского зерна» кроме «Черкизово» была допущена компания «Ставропольский бройлер», входящая в ГАП «Ресурс».



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Гарантия недели

«С учетом снижения выпуска свинины в ЛПХ на 50 тыс. т дополнительный объем в 300 тыс. т свинины в живом весе рынку гарантирован» Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев В этом году производство свинины в России росло, причем темпы из квартала в квартал увеличивались. Если в первом квартале выпуск продукции свиноводства увеличился на 5,8%, то во втором он составил 8,4%, а в третьем — 9,3%. По итогам года Национальный союз свиноводов прогнозирует прирост производства свиноводческой продукции на 8% или 350 тыс. т в сельхозпредприятиях. Одним из ключевых факторов успеха для свиноводов стала способность приспособиться к новым реалиям, особенно в первой половине этого года.

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«Мираторг» намерен создать в поселке Поваровка Калининградской области предприятие полного цикла по производству семенного картофеля высших категорий, вложив в проект более 170 млн руб. Для этого компания приобрела земельный участок площадью 250 га. В 2025 году агрохолдинг рассчитывает выйти на производство около 1,17 тыс. т посадочного материала. Цикл выращивания посадочного материала от пробирки до готового к продаже товарного картофеля занимает пять лет.



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«Уралхим» хочет купить российские активы Cargill

«Уралхим», один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных, калийных и комплексных удобрений, хочет купить российские активы глобальных зерновых трейдеров Cargill и Viterra. Об этом сообщил гендиректор «Уралхима» Дмитрий Коняев в письме президенту Владимиру Путину. В своем обращении Коняев указывает, что Cargill и Viterra якобы намерены прекратить работу в России в 2023 году, а их деятельность по торговле зерном, включая экспорт, во многом пересекается с бизнесом «Уралхима»: для отгрузок используются те же порты, а для перевозок — суда аналогичного типа.



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