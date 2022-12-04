Самое интересное за ноябрь

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Подписан закон о введение акциза на сладкие напитки

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 июля 2023 года на сахаросодержащие напитки вводится акциз в размере 7 руб. за литр. Акцизом будут облагать напитки с содержанием сахара свыше 5 г на 100 мл. Подакцизными станут напитки, упакованные в потребительскую тару, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды (кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП из сферы общепита), содержащие сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), сироп с сахаром или мед.



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«Зерновая сделка» будет продлена на 120 дней

Срок четырехсторонней «сделки» (Россия-Турция-Украина-ООН), подписанной в Стамбуле 22 июля, истекал 18 ноября, текст документа предусматривает его автоматическое продление на очередные 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Таких возражений не поступило, сообщал МИД. Ведомство отмечало, что приняло к сведению активизацию работы секретариата ООН по выполнению взятых им на себя обязательств и предоставленную в министерство информацию о промежуточных результатах его работы по снятию препятствий на поставки российских удобрений и продовольствия.



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Минсельхоз просит аграриев ускорить переход на отечественные ветпрепараты для снижения зависимости от импортных поставок. Исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей Семен Жаворонков уточнил, что представители отрасли получили уведомление о вероятном запрете ввоза вакцин из-за того, что производители не передали штаммы для хранения в российских коллекциях.



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Импортную сельхозтехнику оставили без паспортов

С 1 ноября Россия перешла на выдачу электронных паспортов самоходной машины (ПСМ), но до сих пор многие дилеры сельхозтехники не могут их получить, рассказал «Агроинвестору» председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники (АСХОД) Александр Алтынов. Если раньше вся сельхозтехника в нашей стране — и российская, и иностранная — получала ПСМ в бумажном виде, то теперь они выдаются только в электронном. Чтобы получить электронный ПСМ на новую самоходную машину, дилер-дистрибьютор должен предоставить договор уполномоченного лица, подписанный заводом-изготовителем. При этом компании-изготовители, которые либо полностью покинули российский рынок, либо приостановили деятельность в России отказываются подписывать договор. В итоге машины, которые ввозятся в страну, не могут быть переданы сельхозпроизводителям.



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Правительство рекомендовало регионам не снижать площадь сева зерновых в 2023 году

Правительство России рекомендовало регионам принять меры для обеспечения в 2023 году посевных площадей основных сельхозкультур на уровне не ниже 2022 года. Также кабмин поручил координировать работу региональных штабов по обеспечению аграриев материальными и финансовыми ресурсами, в частности семенами под урожай 2023 года. Правда, сельхозпроизводители нередко настроены пессимистично и на фоне низких цен на зерновые планируют сокращать их производство.



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Уборка сахарной свеклы затянулась

По данным Минсельхоза на 24 ноября, сахарная свекла была выкопана с 960,9 тыс. га (986,7 тыс. га годом ранее), накопано 45,6 млн т (40,4 млн т), средняя урожайность составила 474,1 ц/га (409,5 ц/га). Не убранными остается около 7% посевов, в основном в Центре. Этот сезон для сахарной свеклы непростой, задержка с уборкой агрокультуры достаточно серьезная. «Во многих регионах она убирается при минусовых температурах, уже находясь под снегом, — сказал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов. — В предыдущие годы, конечно, сахарную свеклу тоже иногда копали в мороз, но такой масштаб поздней уборки в истории России рекордный, настолько много, как сейчас, свеклы в ноябре не убиралось никогда».



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Просроченное продовольствие начнут продавать на бирже

Российский экологический оператор и ритейлер «Магнит» разработают механизм вовлечения пищевых отходов в хозяйственный оборот. Хлеб, фрукты, овощи и снеки с истекшим сроком годности планируется продавать для переработки специализированным организациям с помощью электронной торговой площадки вторсырья. В России ежегодно образуется около 16 млн т пищевых отходов или 30% от всего объема твердых коммунальных отходов. Предполагается, что на площадке будут реализовываться только товары неживотного происхождения, которые не требуют проведения ветеринарной экспертизы. Для продукции животного происхождения площадка позволит найти специализированных контрагентов, которые занимаются ее утилизацией и имеют необходимые лицензии.



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Пчеловодство становится все менее рентабельным

Производители меда отмечают существенный рост расходов, при этом цены на их продукцию в опте уже более десяти лет стоят на месте. Такая ситуация может негативно повлиять на отрасль: в условиях низкой рентабельности люди просто перестанут заниматься производством меда. Тем не менее, в текущем сезоне сбор меда не снизился по сравнению со среднемноголетним показателем. «На территории страны ежегодно производится 60-65 тыс. т меда, и в этом году объемы будут в этих же пределах», — рассказала «Агроинвестору» директор Федерального научного центра пчеловодства Анна Брандорф.



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«Дамате» запустила крупнейший в России племрепродуктор индейки второго порядка мощностью 12 млн яиц в год в Тюменской области. Выход предприятия на полную мощность позволит агрохолдингу полностью закрыть потребность в инкубационном яйце и снизить зависимость от зарубежных поставок племенного материала за счет оптимизации логистики. Инвестиции в проект составили 6,1 млрд руб. Первое инкубационное яйцо планируется получить во втором квартале 2023 года. Выход репродуктора на проектную мощность запланирован на четвертый квартал 2023-го.



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Входящая в ГАП «Ресурс» «Токаревская птицефабрика» стала владельцем компании «Дантон-Птицепром». Прежним владельцем предприятия с 2015 года было ООО «Актив Капитал», 100% которого принадлежит Борису Титову — бенефициару ГК «Абрау-Дюрсо». «Дантон-Птицепром» управляет Ржевской птицефабрикой, предприятие полного цикла выпускает более 20 тыс. т мяса бройлера в год.



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