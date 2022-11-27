Самое интересное за неделю с 21 по 27 ноября

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Подписан закон о введение акциза на сладкие напитки

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 июля 2023 года на сахаросодержащие напитки вводится акциз в размере 7 руб. за литр. Акцизом будут облагать напитки с содержанием сахара свыше 5 г на 100 мл. Подакцизными станут напитки, упакованные в потребительскую тару, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды (кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП из сферы общепита), содержащие сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), сироп с сахаром или мед.



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Садоводы и питомниководы просят лишить субсидий покупателей импортных саженцев

Питомниководы и садоводы России обратились в Минсельхоз с предложением не давать субсидии покупателям импортных саженцев. Предоставление субсидий покупателям исключительно российских саженцев даст возможность увеличить объем производства посадочного материала в России, также это позволит полностью уйти от импорта саженцев в ближайшие годы. В 2022 году площади закладки интенсивных садов в Польше, Молдавии, Беларуси и Украине резко снизились. При этом ведущие европейские питомники Италии, Нидерландов и Бельгии значительно снизили стоимость своих посадочных материалов и направили имеющиеся объемы саженцев через питомники Сербии в Россию.



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Цитата недели

«Госзакупки [зерна в интервенционный фонд] идут по всем нормативным актам до пополнения в 3 млн т» Вице-премьер Виктория Абрамченко Предпосылок для увеличения закупок зерна в интервенционный фонд сейчас нет, он пополнится до 3 млн т. Расчет объемов закупки зерна в интервенционный фонд «исходил из необходимости баланса спроса и предложения», отметила Абрамченко, 3 млн т — это трехмесячное потребление продовольственного зерна, по расчетам Минсельхоза. Ранее представители отрасли не раз озвучивали идеи увеличить закупки до 10 млн т.

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Уборка сахарной свеклы затянулась

По данным Минсельхоза на 24 ноября, сахарная свекла была выкопана с 960,9 тыс. га (986,7 тыс. га годом ранее), накопано 45,6 млн т (40,4 млн т), средняя урожайность составила 474,1 ц/га (409,5 ц/га). Не убранными остается около 7% посевов, в основном в Центре. Этот сезон для сахарной свеклы непростой, задержка с уборкой агрокультуры достаточно серьезная. «Во многих регионах она убирается при минусовых температурах, уже находясь под снегом, — сказал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов. — В предыдущие годы, конечно, сахарную свеклу тоже иногда копали в мороз, но такой масштаб поздней уборки в истории России рекордный, настолько много, как сейчас, свеклы в ноябре не убиралось никогда».



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Цифра недели





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Иран разрешил поставки продукции птицеводства из России

Иран разрешил поставки птицеводческой продукции с пяти российских предприятий, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Соглашение об этом было достигнуто в ходе визита представителей службы в Иран. Разрешение выдала ветеринарная организация Министерства сельскохозяйственного джихада Ирана. Экспорт будет идти под гарантии Россельхознадзора. Ведомство заверило, что продолжит работу по расширению перечня компаний, имеющих право экспорта в Иран.



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Стоимость индейки в России стабилизируется

Стоимость индейки после продолжительного роста стабилизировалась и начала снижаться. Средняя стоимость мяса индейки с 14 по 20 ноября снизилась на 0,24% — до 242 руб./кг по сравнению с неделей ранее. Основная причина такой тенденции — увеличение производства как индейки, так и других видов мяса. Однако снижения цен не прогнозируется, а частности на фоне растущего спроса на продукцию.



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Надежда недели

«Погодные условия не позволяют технике выйти в поля, кое-где уже выпал снег. Но мы надеемся, что сельхозпроизводители закончат уборку в ближайшем будущем, поэтому весной уже ничего убирать не придется» Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев По данным Минсельхоза на 24 ноября, сбор подсолнечника составил 13,3 млн т. Агрокультура убрана с 7,3 млн га (годом ранее — 9,6 млн га), средняя урожайность — 18,1 ц/га (16,1 ц/га). Уборка подсолнечника продолжается в Центральном и Приволжском федеральных округах. В Курской, Липецкой, Белгородской областях не убранными остается около 20% посевных площадей. В Саратовской и Ульяновской областях — более 40%.

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«Уралхим» запустил пилотную установку по производству протеина из гороха

«Уралхим» запустил в «Сколково» пилотную установку по производству белка из гороха. Инвестиции компании в проект составили 300 млн руб., на исследования было выделено 200 млн руб. Завод может перерабатывать 200 кг гороховой муки в час и производить 35 кг в час горохового изолята. Максимальная мощность установки составляет до 30 т белка в год. Пилотная установка является частью крупного проекта, в рамках которого к 2024 году на площадке «Уралхима» в Кировской области планируется запустить производство биопротеина с применением метана.



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«Дамате» запустила крупнейший в России племрепродуктор индейки второго порядка мощностью 12 млн яиц в год в Тюменской области. Выход предприятия на полную мощность позволит агрохолдингу полностью закрыть потребность в инкубационном яйце и снизить зависимость от зарубежных поставок племенного материала за счет оптимизации логистики. Инвестиции в проект составили 6,1 млрд руб. Первое инкубационное яйцо планируется получить во втором квартале 2023 года. Выход репродуктора на проектную мощность запланирован на четвертый квартал 2023-го.



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