Самое интересное за неделю с 14 по 20 ноября

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Институт конъюнктуры аграрного рынка повысил прогноз сбора рапса в России с 4,45 млн т до 4,51 млн т, сои — с 5,46 млн т до 5,8 млн т. Прогноз сбора подсолнечника остался прежним — 16,35 млн т в зачетном весе. В 2021 году показатель составлял 15,65 млн т. В октябре ИКАР понизил свой прежний прогноз урожая подсолнечника на 600 тыс. т из-за изменения площадей уборки в Центральном и Приволжском федеральных округах. Также аналитики сохранили прогноз по масличному льну — 1,7-1,8 млн т в зачетном весе.



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Совфед обсуждает вопрос возвращения к ГОСТам на продукты питания

Совет Федерации планирует обсудить тему законодательного отказа от использования техусловий (ТУ) при производстве продуктов питания и возврат к требованиям ГОСТа. ТУ позволяют использовать в производстве различные растительные жиры, усилители вкуса, которые вредны для организма. В то же время использование ТУ позволяет удешевить производство продуктов питания, сделать их более доступными. «Руспродсоюз» считает, что к любым законодательным запретам нужно подходить очень взвешенно и осторожно: в текущей нестабильной экономической ситуации это может негативно отразиться на ассортименте продуктов питания. Кроме того, нередко технические условия предприятий отвечают более высоким стандартам качества, чем требования отраслевых ГОСТов.



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Цитата недели

«Я приветствую договоренность всех сторон о продлении Черноморской зерновой инициативы, чтобы способствовать безопасной навигации при экспорте зерна, продовольствия и удобрений с Украины» Генсек ООН Антониу Гутерриш. Министерство иностранных дел РФ сообщило, что российская сторона допускает техническую пролонгацию «черноморской инициативы» без каких-либо изменений по срокам и охвату. Срок четырехсторонней «сделки» (Россия-Турция-Украина-ООН), подписанной в Стамбуле 22 июля, истекал 18 ноября, текст документа предусматривает его автоматическое продление на очередные 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон, напомнило ведомство, отметив, что таких возражений не поступило.

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Мигранты менее охотно едут в Россию на сезонные работы

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, меняющее параметры начатого в конце 2021 года пилотного проекта по целевому найму трудовых мигрантов из Узбекистана для нужд российского строительного сектора (10 тыс. человек) и АПК (1,1 тыс. человек). В частности, сняты ограничения по численности трудовых мигрантов из Узбекистана и упрощены медицинские требования к въезжающим. Между тем, сейчас мигранты менее охотно едут в Россию на сезонные работы. Среди причин — трудности с конвертацией валюты. И если в этом году особых проблем с сезонными работниками большинство компаний агросектора, которые привлекают такие кадры, не испытывали, то в следующем ситуация может ухудшиться.



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Цифра недели

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Просроченное продовольствие начнут продавать на бирже

Российский экологический оператор и ритейлер «Магнит» разработают механизм вовлечения пищевых отходов в хозяйственный оборот. Хлеб, фрукты, овощи и снеки с истекшим сроком годности планируется продавать для переработки специализированным организациям с помощью электронной торговой площадки вторсырья. В России ежегодно образуется около 16 млн т пищевых отходов или 30% от всего объема твердых коммунальных отходов. Предполагается, что на площадке будут реализовываться только товары неживотного происхождения, которые не требуют проведения ветеринарной экспертизы. Для продукции животного происхождения площадка позволит найти специализированных контрагентов, которые занимаются ее утилизацией и имеют необходимые лицензии.



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Минсельхоз скорректирует плановые показатели Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года, касающиеся динамики производства напитков и инвестиций в этот сектор. Действующий базовый вариант Стратегии предполагает рост вложений в 2022 году на 19% относительно уровня 2020-го, теперь же агроведомство ожидает снижения инвестиций на 16,9%. В последующие годы инвестиции также сократятся. Среди причин — введение акциза на сахаросодержащие напитки, что приведет к росту розничных цен, снижению объемов продаж, а значит и производства.



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Прогноз недели

«Есть огромное количество вызовов, влияние которых на то, как индустрия будет развиваться в 2023, 2024, 2025 годах в среднесрочной перспективе, в настоящий момент очень сложно оценить. Мне кажется, что это влияние будет очень существенное, и в ближайший год нас ждет очень серьезная трансформация рынка» Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов Молочная отрасль в России может столкнуться с серьезной трансформацией рынка. Ключевыми рисками станут снижение покупательной способности и сильный рубль, ограничивающий экспорт. Снижение спроса уже сейчас составляет 15% год к году. Также вызовом является широкий спектр вопросов, связанных с санкциями. Среди них риски поставки оборудования, запчастей, ветпрепаратов, логистические ограничения и так далее.

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Россия в 2022 году может достичь продбезопасности по картофелю

Уже в этом году Россия может добиться или вплотную приблизиться к показателю продовольственной безопасности по картофелю. Об этом в Госдуме рассказала первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, несмотря на тяжелую уборку из-за погоды, агроведомство рассчитывает, что индикатор продбезопасности, предусмотренный в Доктрине, будет близок к 95% или чуть меньше. По данным Минсельхоза на 16 ноября, картофель в товарном секторе был выкопан с 270 тыс. га из 302 тыс. га (91% площади).



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Площадь сева озимых будет меньше прошлогодней

По данным Минсельхоза, к 10 ноября озимый сев был проведен более чем на 17,5 млн га, или на 92% планируемой площади. При этом ведомство уточняло, что 95% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. В октябре министерство сообщало о планах увеличить площадь озимого сева на 0,6 млн га до 19 млн га. По оценке Российского зернового союза, площади под озимыми в этом году составят около 17,6 млн га. По большому счету, сев озимых уже закончен: в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях аграрии сообщили о завершении осенней посевной кампании.



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