Самое интересное за неделю с 7 по 13 ноября

Госдума одобрила введение акциза на сладкие напитки
Госдума приняла во втором и третьем чтениях бюджетообразующий закон, который в том числе вводит с 1 июля 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки, количество углеводов в которых превышает 5 г на 100 мл, в размере 7 руб. на литр. Ранее ввести акциз планировалось с 1 января следующего года, однако ко второму чтению законопроекта в него были внесены поправки. Предполагается, что введение акциза должно дать бюджету 35 млрд руб., эти средства планируется направить на борьбу с сахарным диабетом.
Большинство аграриев могут не получить субсидии на зерновые
До 80% аграриев могут не получить обещанные субсидии на выращивание и реализацию зерновых. Минсельхоз планирует распределить между растениеводами 10 млрд руб. — по 2 тыс. руб. на тонну продукции. Однако этой суммы хватит только на 5 млн т зерна, тогда как урожай в России в текущем году превысил 152 млн т в бункерном весе.
Цитата недели
«Россия научилась работать на фоне санкций, кроме того, спрос на российскую пшеницу растет»
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько
Минсельхоз США в ноябрьском отчете сохранил прогнозы производства и экспорта российской пшеницы. Оценка урожая в 2022 году осталась на уровне 91 млн т (без учета Крыма), экспорта в сезоне-2022/23 — 42 млн т. Прогнозы российских аналитиков выше, при этом они отмечают ускорение темпа вывоза зерна.
Правительство рекомендовало регионам не снижать площадь сева зерновых в 2023 году
Правительство России рекомендовало регионам принять меры для обеспечения в 2023 году посевных площадей основных сельхозкультур на уровне не ниже 2022 года. Также кабмин поручил координировать работу региональных штабов по обеспечению аграриев материальными и финансовыми ресурсами, в частности семенами под урожай 2023 года. Правда, сельхозпроизводители нередко настроены пессимистично и на фоне низких цен на зерновые планируют сокращать их производство.
Цифра недели
Минсельхоз: по итогам года Россия останется нетто-экспортером продовольствия
Объем экспорта российской продукции АПК по итогам года снова превысит импорт. Об этом первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут сказала на международном форуме «Всемирный день качества — 2022». Нетто-экспортером сельскохозяйственной продукции и продовольствия страна впервые стала в 2020 году и сохранила этот статус в 2021-м. По словам Лут, сейчас объем экспорта продукции российского АПК в денежном выражении на 13% больше, чем год назад.
«Союзмолоко»: в 2022 году производство товарного молока вырастет на 3,5%
Прирост производства товарного молока в России в текущем году составит порядка 3,5%, прогнозирует гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов. В 2021 году производство товарного молока составило 24,5 млн т. При этом производство в 25 регионах-лидерах надои могут увеличиться на 5%. При этом в стране снижается потребление молочной продукции, что на фоне увеличения производства товарного молока приводит к повышению выпуска молокоемких продуктов — сухого молока, сыров и масла.
Прогноз недели
«С учетом прогноза роста ВВП на 2022 год мы ожидаем, что потребление [овощей закрытого грунта] и в 2022 году будет сокращаться»
Исполнительный директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Антон Тихонов
Потребление овощей закрытого грунта, прежде всего томатов и огурцов, снижается второй год подряд, и позитивной динамики не прогнозируется до 2025 года. Потребление начало уменьшаться в период пандемии коронавируса, затем стали влиять санкционное давление и инфляция. Учитывая снижение доходов населения, в ближайшие годы Россельхозбанк не ожидает увеличения потребления овощей закрытого грунта за исключением сегмента салатов и зелени. По итогам 2022 года потребление может снизиться на 3%, при этом производство тепличных овощей вырастет на 7%, оценили аналитики банка.
Структура ГАП «Ресурс» купила птицефабрику у бенефициара «Абрау-Дюрсо»
Входящая в ГАП «Ресурс» «Токаревская птицефабрика» стала владельцем компании «Дантон-Птицепром». Прежним владельцем предприятия с 2015 года было ООО «Актив Капитал», 100% которого принадлежит Борису Титову — бенефициару ГК «Абрау-Дюрсо». «Дантон-Птицепром» управляет Ржевской птицефабрикой, предприятие полного цикла выпускает более 20 тыс. т мяса бройлера в год.
Группа «Черкизово» хочет купить активы «Траста»
Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, хочет купить активы банка «Траст», выставленные на торги. Входящий в агрохолдинг АПК «Михайловский» подал ходатайства в ФАС о даче предварительного согласия на приобретение предприятий «Здоровой фермы» и группы «Русское зерно». Торги должны состояться в декабре, начальная цены первого составляет 4,2 млрд руб., второго — 6,37 млрд руб.
Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!