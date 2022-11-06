Самое интересное за неделю с 31 октября по 6 ноября

Е. Разумный

В России продолжается рост сельхозпроизводства

Объем сельхозпроизводства в России по итогам января-сентября 2022 года вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 5,4 трлн руб., сообщил Росстат. В том числе в сентябре объем производства, по предварительной оценке, достиг 1,5 трлн руб. Драйвером стало растениеводство, где статведомство начало фиксировать рекордные урожаи.



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В октябре Россия экспортировала рекордный объем пшеницы

Экспорт пшеницы из России в октябре 2022 года может достичь рекордного для этого месяца уровня, говорится в обзоре аналитического центра «Русагротранса». Аналитики повысили свою оценку вывоза с 4,3 млн т до 4,7 млн т. Корректировка связана с сохранением темпа недельных поставок на высоком уровне (около 1,3 млн т), несмотря на сильные порывы ветра в течение нескольких дней в южных портах. Такой объем вывоза позволит сократить отставание от объемов июля-октября прошлого года с 17% до 4,5% (14,9 млн т против 15,6 млн т год назад).



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Минсельхоз планирует увеличить поддержку приобретения отечественных семян, сокращая при этом импорт зарубежных. Об этом в ходе заседания правительства сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его словам, посевная прошла без сбоев, озимый сев также полностью обеспечен семенами, но значительное и максимально оперативное наращивание импортозамещения в данном сегменте — одна из ключевых задач отрасли. Между тем, первый зампред комитета по агропродовольственной политике Сергей Митин ранее обратил внимание на рост использования зарубежных семян ряда сельхозкультур и низкий уровень реализации ФНТП.



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Пошлина на экспорт подсолнечного масла в ноябре будет нулевой

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в ноябре, как и в октябре, будет нулевой. На подсолнечный шрот она повысится с нуля в октябре до 1,1 тыс. руб. за тонну, говорится в материалах Минсельхоза. В сентябре пошлина на масло составляла 8,6 тыс. руб. за тонну, на шрот — 1,5 тыс. руб. за тонну. Пошлина рассчитана на основе индикативных цен. На масло они составили $1,3 тыс. за тонну ($1,2 за тонну месяц назад), на шрот — $252 ($177). Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сказал «Агроинвестору», что с переработкой масличных в России проблем нет, предприятия постепенно наращивают объемы производства. А вот экспорт готовой масложировой продукции идет медленнее, чем хотелось бы.



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Пчеловодство становится все менее рентабельным

Производители меда отмечают существенный рост расходов, при этом цены на их продукцию в опте уже более десяти лет стоят на месте. Такая ситуация может негативно повлиять на отрасль: в условиях низкой рентабельности люди просто перестанут заниматься производством меда. Тем не менее, в текущем сезоне сбор меда не снизился по сравнению со среднемноголетним показателем. «На территории страны ежегодно производится 60-65 тыс. т меда, и в этом году объемы будут в этих же пределах», — рассказала «Агроинвестору» директор Федерального научного центра пчеловодства Анна Брандорф.



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Холдинг «ЭКО-культура», один из крупнейших производителей овощей в России, инвестирует 15 млрд руб. в строительство комплекса по выращиванию огурцов в Воронежской области. Мощность предприятия составит 60 тыс. т огурцов в год, площадь — около 40 га. Для реализации проекта инвестору планируется субсидировать затраты на строительство инфраструктуры и предоставить льготы по налогу на имущество организаций сроком на пять лет.



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«Таврос» инвестирует в геномную селекцию свиней

ГК «Таврос» решила создать свою систему оценки генетического потенциала свиней и в октябре подписала договор с компанией KSITEST («Ксивелью») о разработке комплексной системы, включающей BLUP-оценку в сочетании с геномной оценкой свиней. Эта система станет основой для ведения племенной работы на базе имеющегося поголовья чистопородных свиней в компании. Систему оценки генетического потенциала свиней планируется запустить с 2023 года. Проект позволит вести селекцию независимо от иностранных поставщиков и обеспечить свиноводческие комплексы агрохолдинга собственным чистопородным поголовьем для ремонта стада, а также для продажи сторонним производителям.



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