Самое интересное за октябрь

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В России упростили правила проведения зерновых интервенций

С 10 октября в России начали действовать обновленные правила закупочных интервенций на рынке зерна, сообщила Национальная товарная биржа. Теперь аукцион в ходе госзакупок будет считаться состоявшимся при наличии одного участника, ранее для этого необходимо было не менее двух. Кроме того, смягчены критерии для продавцов. В торгах смогут принять участие производители, для которых растениеводство является дополнительной, а не основной сферой деятельности.



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Дожди осложняют уборку подсолнечника в России

В Черноземье и Поволжье продолжаются обильные дожди, которые сильно тормозят уборку подсолнечника. В результате это может привести к определенным потерям урожая. По данным Минсельхоза на 24 октября, убрано 50% посевов подсолнечника, отставание от уровня прошлого года составляло 3,15 млн га. Аналитическая компания «ПроЗерно» понизила прогноз валового сбора с 16,7 млн т до 16 млн т, Институт конъюнктуры аграрного рынка - уменьшил оценку урожая на 600 тыс. т до 16,3 млн т, Масложировой союз допускает, что погодные условия могут привести к потере до 800 тыс. т урожая подсолнечника в зачетном весе и сильно сказаться на качестве самой семечки.



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Регионы Черноземья не выполнят план по севу озимых

Все регионы Центрального Черноземья, скорее всего, не завершат озимый сев в запланированном объеме из-за аномальных дождей. Сев задержался на месяц от оптимальных сроков; выполнение плана колеблется от 53% до 86%. Где-то аграрии еще рассчитывают продолжить работу, где-то завершили ее, поскольку высоки риски, что озимые не успеют взойти или достаточно окрепнуть, чтобы нормально перезимовать.



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Частичная мобилизация обострила кадровую проблему в АПК

После объявления в стране частичной мобилизации руководители сельхозпредприятий и отраслевых ассоциаций выразили обеспокоенность складывающейся ситуацией, ведь в период уборочной кампании, сева озимых и подготовки почвы на следующий год, каждый сотрудник на вес золота, тем более что агросектор и так традиционно сталкивается с дефицитом кадров. Минсельхоз принял ряд решений для бесперебойного кадрового обеспечения АПК.



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Сбор зерна в России приблизился к 150 млн тонн

По данным Минсельхоза на 27 октября, сбор зерна в России составил 149,7 млн т в бункерном весе, что на 30,7 млн т больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Зерновые и зернобобовые были обмолочены с 44,9 млн га, средняя урожайность составила 33,4 ц/га. В том числе сбор пшеницы составил 104,6 млн т при урожайности 35,9 ц/га, ячменя собрано 24,3 млн т при урожайности 30,9 ц/га (23,9 ц/га). Уборка кукурузы пока отстает от темпов прошлого года. Посевы обмолочены с 1,1 млн га (1,9 млн га), собрано 5,9 млн т (10 млн т). Но урожайность в этом году выше — 55,5 ц/га против 53,2 ц/га годом ранее.



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Производители выступили против введения акциза на сладкие напитки

Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки», объединяет ведущих российских производителей, на долю которых приходится более 70% объема выпускаемой на российском рынке продукции) направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором отметил несвоевременность введения акцизов на сахаросодержащие безалкогольные напитки. Соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс правительство внесло в Госдуму. Законопроект предполагает, что с 1 января 2023 года 1 л безалкогольного газированного напитка с содержанием сахара свыше 5 г на 100 мл будет облагаться акцизом в 7 руб. По расчетам, это должно дать бюджету 35 млрд руб., средства планируется направить на борьбу с сахарным диабетом. Позднее депутаты одобрили законопроект в первом чтении.



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Ритейл просит Минсельхоз

Ассоциация компаний розничной торговли предложила Минсельхозу с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023-го на уровне ЕЭК снять пошлины на импорт ряда овощей, фруктов, креветок, лосося, форели, мидий, оливкового масла, оливок, орехов, кофе арабика и робуста. Сейчас за импорт этих позиций торговым сетям приходится платить пошлину 3-15% и ее отмена поможет сдержать рост стоимости продуктов для потребителей, считает ассоциация. Министерство рассматривает предложение.



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«Траст» выставил на торги холдинг «Ростагро»

Банк непрофильных активов «Траст» выставил на открытые торги один из крупнейших растениеводческих холдингов в России — ГК «Ростагро». Группа занимает 18-е место в рейтинге крупнейших землевладельцев страны, под ее управлением находится 240 тыс. га, основной земельный массив расположен в Пензенской и Саратовской областях. Торги на повышение пройдут 12 декабря. Начальная цена лота — 14,4 млрд руб.



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Группа « Черкизово

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, сообщила о приобретении селекционно-генетического центра (СГЦ) «Вишневский» в Оренбургской области. Благодаря сделке компания рассчитывает не только укрепить свою вертикальную интеграцию в свиноводстве, но и участвовать в развитии российского племенного свиноводства, снижая зависимость отрасли от импортного материала. Кроме того, покупка СГЦ позволит «Черкизово» увеличить выпуск свинины для нужд своих мясоперерабатывающих предприятий. Стоимость сделки не уточняется. Прежде у «Черкизово» не было предприятий на территории Оренбургской области.



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Французская компания Danone сообщила об отказе от контроля над своим бизнесом по производству молочной продукции в России. «Сегодня Danone объявляет о решении начать процесс передачи эффективного контроля над бизнесом “Основные молочные продукты и продукты на растительной основе” (EDP) в России. Danone считает, что это лучший вариант для обеспечения долгосрочной стабильности локального бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров», — сообщается на сайте Danone. Компания не уточнила, кто может получить ее активы, но указала, что после закрытия сделки, подлежащей одобрению регуляторами, произойдет деконсолидация бизнеса Danone EDP в России. Сделка по выходу из этого бизнеса может привести к списаниям в размере до 1 млрд евро.



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