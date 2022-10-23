Самое интересное за неделю с 17 по 23 октября

Д. Абрамов

Квота на экспорт зерна из России с 15 февраля 2023 года до конца сезона может составить 25 млн т без разбивки на отдельные агрокультуры. Кроме того, квота в 500 тыс. т будет выделена для регионов Дальнего Востока. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев по итогам заседания штаба ведомства, соответствующие предложения уже направлены в Минэкономразвития.



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Регионы Черноземья не выполнят план по севу озимых

Все регионы Центрального Черноземья, скорее всего, не завершат озимый сев в запланированном объеме из-за аномальных дождей. Сев задержался на месяц от оптимальных сроков; выполнение плана колеблется от 53% до 86%. Где-то аграрии еще рассчитывают продолжить работу, где-то завершили ее, поскольку высоки риски, что озимые не успеют взойти или достаточно окрепнуть, чтобы нормально перезимовать.



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Цитата недели

«С точки зрения продовольствия нам ничего не нужно, у нас все есть. Приходите к нам берите, мы будем все продавать» Первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут Россия не нуждается в параллельном импорте продовольствия, сказала в ходе Международного экспортного форума «Сделано в России» Оксана Лут. По ее словам, если в России не будет у нас какого-то иностранного бренда, значит будет подобная продукция отечественного производства. При этом замминистра добавила, что исключением может стать виски, который «наверное, скоро будут поставлять в страну по параллельному импорту».

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Аграрии рискуют не убрать весь урожай картофеля

К 17 октября в России было убрано 227 тыс. га картофеля, это 75% от посадок в товарном секторе. Накопано почти 5,6 млн т — примерно 80% от ожидаемого валового сбора, который, по прогнозам регионов, должен составить чуть более 7 млн т. Средняя урожайность картофеля к 17 октября достигла 244 ц/га против 219 ц/га на аналогичную дату прошлого года. Однако погодные условия в ряде регионов аномальные с точки зрения количества осадков и продолжительности их выпадения, кое-где уже начались заморозки. Это негативно сказывается на темпах уборки и качестве продукции.



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Цифра недели





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Валовой сбор пшеницы в России в 2023 году может снизиться на 15,7% относительно уровня 2022-го, до 84,8 млн т. Такой прогноз в своем обзоре дает аналитический центр «СовЭкон». В 2022 году, по прогнозу центра, урожай агрокультуры достигнет 100,6 млн т. Общий размер посевных площадей под пшеницей в 2023 году может составить 29,1 млн га, что на 0,4 млн га меньше, чем в 2022 году, считает «СовЭкон». Оценка посевных площадей под озимые составляет 18,8 млн га против 19,5 млн га годом ранее.



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Группа « Черкизово

Группа «Черкизово» в этом году на 15-20% увеличит объем производства на площадке Горелово (Ленинградская область) своего завода «Пит-Продукт». Также компания расширит линейку выпускаемой продукции. Как рассказал директор по переработке «Пит-Продукта» Мариуш Левоц, сейчас завод загружен на 30-35% и производит 800-1200 т готовой продукции в месяц, тогда как имеющиеся мощности позволяют производить 2800 т продукции. К концу октября компания рассчитывает выйти на 2200 т за счет запуска линии по выпуску ветчины и новых видов сосисок под брендом «Черкизово». Объем производства ветчин должен составить 440 т в месяц, сосисок — 600-650 т.



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Прогноз недели

«Ситуация на рынке действительно нетипичная, сложная с точки зрения оценки, все будет зависеть от фактической погоды не только в ближайшие недели, но, возможно, даже зимой и ранней весной» Аналитик ИКАР Вадим Семикин Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз урожая подсолнечника в России на 600 тыс. т до 16,3 млн т в зачетном весе. Прогноз был скорректирован на фоне уменьшения оценки уборочных площадей подсолнечника в Центральном и Приволжском федеральных округах. При негативном сценарии урожай подсолнечника может составить 14-15 млн т, часть посевов может уйти «в зиму», при это часть площадей может быть потеряна.

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«Черноголовка» приостанавливает инвестиции в новые производственные мощности

Совет директоров ГК «Черноголовка» принял решение о приостановке инвестиций в новые производственные мощности из-за планов введения в России акциза на безалкогольные напитки. Решение затронет крупный инвестпроект компании в Московской области, проект строительства завода в Поволжье и проект расширения производства в Краснодарском крае. В результате приостановки вложений инвестиционная программа компании на 2023 год будет сокращена на 5 млрд руб. Решение связано с экономической неопределенностью, которую создает введение акциза на безалкогольные напитки, составляющие основу ассортимента группы.



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Рейтинг по продуктивности коров снова возглавил агрохолдинг «Степь»

Согласно рейтингу, составленному «Союзмолоко», консалтинговой компанией Streda Consulting и агентством MilkNews, по итогам 2021 года лидером по продуктивности среди предприятий с поголовьем более 2 тыс. коров, как и в прошлом году, стал агрохолдинг «Степь» с надоями 15,1 тыс. кг на корову в год. За ним следуют племзавод «Ирмень» (12,8 тыс. кг), СПК «Килачевский» (12,5 тыс. кг), «Русмолко» (12,48 тыс. кг), «Золотая Нива» (12,41 тыс. кг), ГК «Кабош» (12,2 тыс. кг), «Солгон» (11,9 тыс. кг), «Красный маяк» (11,8 тыс. кг). С 2016 по 2021 год совокупный среднегодовой темп роста продуктивности молочных хозяйств в России составил 5,5%.



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