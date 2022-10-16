Самое интересное за неделю с 10 по 16 октября

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В России упростили правила проведения зерновых интервенций

С 10 октября в России начали действовать обновленные правила закупочных интервенций на рынке зерна, сообщила Национальная товарная биржа. Теперь аукцион в ходе госзакупок будет считаться состоявшимся при наличии одного участника, ранее для этого необходимо было не менее двух. Кроме того, смягчены критерии для продавцов. В торгах смогут принять участие производители, для которых растениеводство является дополнительной, а не основной сферой деятельности.



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Аграриев могут лишить субсидий за непредоставление данных в ФГИС «Зерно»

Минсельхоз задумался о лишении субсидий аграриев, которые не предоставляют данные в систему прослеживаемости зерна — ФГИС «Зерно». Причиной стало то, что в системе фиксируется меньше зерна, чем собрано в стране, ведомство этим недовольно. К 13 октября были оформлены партии зерна общим объемом 116,3 млн т — 74% от текущего валового сбора. Ряд регионов заявили, что отдельные компании действительно пока не обеспечивают полное внесение данных, и оператор системы ведет с такими участниками рынка консультации.



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Цитата недели

«Мы не против поставок, но сделка должна быть равной, она должна быть справедливой и справедливо выполняться всеми сторонами соглашения» Постоянный представитель России при ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов Россия может отказаться от участия в «продуктовой сделке», если предусмотренные ей условия по экспорту удобрений и зерна из нашей страны не будут выполнены. Наша страна направила в ООН письмо, в котором выражала обеспокоенность относительно несоблюдения в рамках указанной сделки российских интересов.

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Французская компания Danone сообщила об отказе от контроля над своим бизнесом по производству молочной продукции в России. «Сегодня Danone объявляет о решении начать процесс передачи эффективного контроля над бизнесом “Основные молочные продукты и продукты на растительной основе” (EDP) в России. Danone считает, что это лучший вариант для обеспечения долгосрочной стабильности локального бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров», — сообщается на сайте Danone. Компания не уточнила, кто может получить ее активы, но указала, что после закрытия сделки, подлежащей одобрению регуляторами, произойдет деконсолидация бизнеса Danone EDP в России. Сделка по выходу из этого бизнеса может привести к списаниям в размере до 1 млрд евро.



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Цифра недели





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Минсельхоз разработал стратегию органического сельхозпроизводства до 2030 года. Документ направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы. Согласно проекту стратегии, объем внутреннего рынка органической продукции к 2030 году составит около 150 млрд руб. в денежном выражении, при этом средний уровень потребления такой продукции превысит 1 тыс. руб. на человека в год. Экспортный потенциал органической продукции агроведомство оценивает в 3,7 млрд руб.



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Экспорт мяса из России вырос на 17%

За девять месяцев 2022 года экспорт российской мясной продукции вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 442 тыс. т до 517 тыс. т. По объемам поставок лидирует мясо птицы, оно вывозилось в 33 страны. Самое большое количество поставок пришлось на Китай — 104,3 тыс. т. За ним следуют Саудовская Аравия (38,4 тыс. т) и Казахстан (25,1 тыс. т). Свинину в этом году вывозили в 14 стран. Лидер по закупкам — Беларусь, которая импортировала 46,7 тыс. т. За ней идут Украина (25,8 тыс. т) и Вьетнам (22 тыс. т). При этом поставки во Вьетнам серьезно сократились: за девять месяцев 2021 года они составляли 46,5 тыс. т.



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Предупреждение недели

«Если мы не можем все проконтролировать, мы не знаем, каким образом обеспечить безопасность» Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт В ближайшее время Россельхознадзор может ограничить поставки отдельных категорий импортных живых вакцин для животных. Это необходимо для безопасности российского животноводства, потому что проконтролировать все поставки Россельхознадзор не может, пояснил Данкверт. Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей предупреждает, что проблемы с поставками в Россию импортных вакцин для животных могут возникнуть уже с 1 ноября.

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«Траст» выставит на продажу холдинг «Ростагро»

Банк непрофильных активов «Траст» планирует выставить на продажу ГК «Ростагро». За актив планируется выручить не менее 14,4 млрд руб. Торги пройдут на повышение и ориентировочно пройдут в первой декаде декабря. Под контролем агрохолдинга 240 тыс. га, основной земельный массив расположен в Пензенской и Саратовской областях.



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Компания «Грейнрус» собрала первый урожай хмеля с саженцев, высаженных осенью 2021 года на площади 70 га в Краснодарском крае. Собран урожай девяти различных сортов хмеля, проведены анализы на содержание альфа-кислоты, также подтверждены заявленные сортовые характеристики с учетом климатических и географических условий, сообщил агрохолдинг. Проектная мощность промышленного хмельника «Грейнрус» составляет до 400 т хмеля в год. Производство включает полный цикл переработки хмеля: от выращивания до упаковки и вакуумирования. В рамках реализации проекта общей площадью 180 га в Краснодарском крае обустроено 160 га хмельников.



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