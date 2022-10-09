Самое интересное за неделю с 3 по 9 октября

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Площадь под озимыми может сократиться

Площадь сева озимой пшеницы под урожай 2023 года может снизиться на 0,5 млн га по сравнению с прошлым годом, до уровня пятилетнего минимума в 16,5 млн га, прогнозирует аналитический центр «Русагротранса». Сокращение преимущественно возможно в центральных регионах из-за погодных условий, хотя его частично компенсирует рост посевов в Поволжье. Сейчас площадь сева озимых самая низкая с 2013 года.



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Отсрочка от частичной мобилизации в регионах нужна по наиболее важным и критичным специальностям АПК, сообщил Минсельхоз. Регионам нужно выстраивать взаимодействие с военкоматами и комиссиями по бронированию граждан, пребывающих в запасе, для предоставления отсрочек специалистам по наиболее критичным специальностям. В связи с объявленной частичной мобилизацией основной задачей является усиление контроля за бесперебойным функционированием агропрома. Кроме того, нужно формировать кадровый резерв и обучать сотрудников из числа невоеннообязанных для посевной 2023 года, отметило министерство.



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Цитата недели

«Все индикаторы доктрины — стратегическая цель, к которой мы системно и последовательно идем» Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев Россия достигает пороговых значений по ключевым ориентирам Доктрины продовольственной безопасности и сохраняет продовольственную самодостаточность, несмотря на то что некоторые плановые показатели пока не выполнены. Текущие объемы производства позволяют обеспечить собственный рынок и при этом оставаться в числе крупнейших мировых экспортеров продовольствия, рассказал в Совете Федерации глава Минсельхоза. По оценке ведомства, в ряде секторов в этом году ожидается перевыполнение плановых показателей доктрины.

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Правительство запретило грузовые перевозки по России для ряда стран

Правительство установило запрет на грузовые автомобильные перевозки по России для компаний из стран ЕС, Норвегии, Великобритании и Украины. Постановление вступает в силу с 10 октября и будет действовать до конца 2022 года. Доставка грузов автотранспортом из недружественных стран конечным получателям в России будет осуществляться путем перегрузки или перецепки полуприцепа на российские и белорусские транспортные средства в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях. При этом иностранным грузовикам по-прежнему будет разрешено перевозить по России товары до конечного пункта назначения, если их потребительские свойства могут быть утрачены или ухудшены при перегрузке или перецепке полуприцепа, а также товары, перевозка которых с применением перегрузки или перецепки технически невозможна. В список таких товаров, в частности, вошел ряд продуктов питания.



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Цифра недели





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Компенсации капзатрат в АПК планируется сохранить

Минсельхоз планирует сохранить компенсацию части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК (CAPEX): эта мера стимулирует объемы производства именно в тех подотраслях, где это необходимо. В 2022 году на эти цели предусмотрено около 8 млрд руб. Объекты, которые Минсельхоз таким образом поддерживает, меняются. «Молочку мы всегда поддерживаем, сейчас селекционно-семеноводческие центры будем поддерживать в достаточно большом объеме, также будем поддерживать строительство заводов по производству кормов для рыб», — уточнил глава ведомства Дмитрий Патрушев.



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Ритейл просит Минсельхоз

Ассоциация компаний розничной торговли предложила Минсельхозу с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023-го на уровне ЕЭК снять пошлины на импорт ряда овощей, фруктов, креветок, лосося, форели, мидий, оливкового масла, оливок, орехов, кофе арабика и робуста. Сейчас за импорт этих позиций торговым сетям приходится платить пошлину 3-15% и ее отмена поможет сдержать рост стоимости продуктов для потребителей, считает ассоциация. Министерство рассматривает предложение.



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Предложение недели

«Второе предложение — рекомендовать правительству России принять решение о полном запрете импорта мяса, в том числе из дружественных стран Южной Америки на территорию Российской Федерации» Сенатор от Белгородской области Евгений Савченко Сенатор предложил полностью запретить импорт мяса, а также создать дополнительный госрезерв мясных консервов, чтобы поддержать отрасль и убрать с рынка «излишки» сырья. «Что это даст — во-первых, мы создадим стратегический продовольственный запас, крайне необходимый в нынешней обстановке. Во-вторых, избыточное производство мяса птицы и свинины, а это около 1 млн т, в условиях внешних ограничений найдет надежный внутренний сбыт, — прокомментировал Савченко. — В-третьих, заработают на полную мощность предприятия по производству консервированной продукции, и, в-четвертых, мы создадим на будущее эффективный антиинфляционный интервенционный инструмент для регулирования цен на рынке мясной продукции».

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Риск запрета экспорта резко увеличил стоимость красной рыбы

В начале сентября глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что ведомство не исключает ограничение экспорта красной рыбы для стабилизации цен внутри страны. В результате получился обратный эффект: производители в России почти за месяц подняли отпускные цены на 22-28%. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) уже обратилась в Минсельхоз с просьбой не ограничивать вывоз, указывая, что на экспорт приходится не более 10% от добываемого объема.



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«Асконд»: в России пока нет перспектив роста потребления кондитерских изделий

В России пока нет перспектив роста потребления кондитерских изделий, так как внутренний рынок нашей страны предельно близок к насыщению, а для тех компаний, которые хотят расти, единственным вариантом является выход на внешние рынки, считает Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд». Российские сладости пользуются спросом за рубежом: прежде всего в ЕАЭС и СНГ, но компании-производители кондитерских изделий активно ищут выходы и на рынки стран Азии и Ближнего Востока.



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