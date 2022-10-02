Самое интересное за сентябрь

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Правительство обновило Стратегию развития АПК и рыбохозяйственного комплекса до 2030 года

Правительство утвердило Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года, обновленную по поручению президента. Необходимо добиться устойчивого среднегодового роста производства в секторе на уровне 3%, для чего потребуется ежегодное финансирование в размере не менее 900 млрд руб. ежегодно. Ключевыми целями обновленной Стратегии стали повышение уровня продовольственной безопасности, увеличение объема экспорта сельхозпродукции, вовлечение в сельскохозяйственный оборот новых земель (не менее 13,2 млн га), а также внедрение цифровых сервисов.



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Отраслевые объединения попросили президента не квотировать импорт семян

Российский зерновой союз, Картофельный союз, Ассоциация производителей посадочного материала и ряд других отраслевых объединений и научных учреждений выступили с открытым письмом к президенту Владимиру Путину по поводу проекта постановления правительства о квотировании импорта семян. Они считают принятие документа нецелесообразным и контрпродуктивным. По их мнению, зарубежные и отечественные семена должны свободно конкурировать на российском рынке, нельзя административно лишать аграриев права выбора семян и сопутствующих технологий.



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Россия побила рекорд 2017 года по урожаю пшеницы

В первой декаде сентября Россия уже побила свой рекорд 2017 года по сбору пшеницы в 86 млн т. Об этом на международной конференции «Причерноморское зерно и масличные 2022/23» сказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. По прогнозу эксперта, всего в стране будет собрано до 100 млн т пшеницы в зависимости от погоды и рефакции.



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Представители агросектора просят отсрочку по частичной мобилизации

Президент Владимир Путин объявил о проведении в стране с 21 сентября частичной мобилизации. Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края обратилась к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву и губернатору региона Владимиру Владимирову с просьбой оказать содействие в предоставлении отсрочки в мобилизации специалистов отрасли, а также работников, задействованных в процессе хранения и переработки плодовой продукции. Позднее с аналогичными просьбами обращались и некоторые другие отраслевые объединения. Так, Российский союз промышленников и предпринимателей считает необходимым расширить перечень категорий граждан, которым предоставляется отсрочка.



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Правительство подтвердило планы введения пошлин на удобрения

Проект федерального бюджета на 2023-2025 годы предполагает повышение экспортных пошлин на трубопроводный газ, изъятие дополнительных доходов производителей сжиженного природного газа, введение экспортной пошлины на удобрения и энергетический уголь в случае сохранения высоких цен на эту продукцию. По словам министра финансов Антона Силуанова, предложения учитывают справедливое изъятие части природной ренты, которая возросла в результате изменения мировой конъюнктуры цен на сырьевые товары. Эти новации необходимы для повышения доходной части бюджета.



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За восемь месяцев сельхозпроизводство выросло на 4,6%

Сельхозпроизводство в России в январе — августе 2022 года выросло на 4,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составило 3,8 трлн руб., говорится в материалах Росстата. Минсельхоз ожидает, что по итогам года производство сельхозпродукции вырастет на 0,5% против падения на 0,9% в 2021-м. Рост производства пищевой продукции в этом году, по оценке ведомства, замедлится и составит 1% против 3,2% годом ранее.



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Правительство планирует сохранить все меры поддержки АПК

Правительство планирует сохранить все меры поддержки АПК. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера Виктории Абрамченко, отметившей, что сектор АПК — это один из флагманов развития экономики. В 2023 году финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства может составить 337,3 млрд руб., что на 32,6 млрд руб. больше, чем было предусмотрено утвержденными ранее параметрами бюджета.



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Производители выступили против введения акциза на сладкие напитки

Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки», объединяет ведущих российских производителей, на долю которых приходится более 70% объема выпускаемой на российском рынке продукции) направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором отметил несвоевременность введения акцизов на сахаросодержащие безалкогольные напитки. Накануне правительство внесло в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающий, что с 1 января 2023 года 1 л безалкогольного газированного напитка с содержанием сахара свыше 5 г на 100 мл будет облагаться акцизом в 7 руб. По расчетам, это должно дать бюджету 35 млрд руб., средства планируется направить на борьбу с сахарным диабетом.



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Минсельхоз предложил Минэкономразвития продлить беспошлинный импорт говядины в 2023 году в рамках квоты в 200 тыс. т. Такая мера уже вводилась в начале этого года на 12 месяцев и должна была сдержать рост цен на мясо и мясную продукцию. Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк сказал «Агроинвестору», что беспошлинный ввоз замороженной говядины в 2022 году вызвал существенное снижение цен закупки на молодняк мясных пород КРС, выращиваемых фермерами. Также он привел к резкой приостановке инвестиционных планов отраслевых предприятий. «В случае продления тарифной льготы в отношении замороженного мяса КРС в 2023 году, эта мера негативно отразится на отрасли, существенно ухудшив ее показатели», — считает он.



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Производитель масла «Олейна» продает последний актив в России

Bunge, один из крупнейших в мире агротрейдеров, производитель растительного масла под брендом «Олейна», Ideal и «Масленица», договорился о продаже своего бизнеса по переработке масличных в России — завода по переработке подсолнечника в Воронеж. Покупателем станет Карен Ванецян, контролирующий акционер Exoil Group.



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