Самое интересное за неделю с 19 по 25 сентября

Pixabay

Масложировой союз не поддержал отмену экспортных пошлин на масло

Экспортная пошлина на подсолнечное масло и шрот выполняет свою главную функцию — сдерживание внутренних цен на масло при росте мировых, одновременно поддерживая доходность сельхозпроизводителей. Об этом «Агроинвестору» сказал исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. А пошлины на вывоз масличных — это последовательная политика Минсельхоза по защите внутреннего рынка переработки и повышения загрузки отечественных мощностей. Российский зерновой союз ранее предложил изменить регулирование рынка маслосемян и растительных масел. В частности, он призвал полностью отказаться от экспортных пошлин на подсолнечное масло.



Подробнее



Минсельхоз предложил Минэкономразвития продлить беспошлинный импорт говядины в 2023 году в рамках квоты в 200 тыс. т. Такая мера уже вводилась в начале этого года на 12 месяцев и должна была сдержать рост цен на мясо и мясную продукцию. Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк сказал «Агроинвестору», что беспошлинный ввоз замороженной говядины в 2022 году вызвал существенное снижение цен закупки на молодняк мясных пород КРС, выращиваемых фермерами. Также он привел к резкой приостановке инвестиционных планов отраслевых предприятий. «В случае продления тарифной льготы в отношении замороженного мяса КРС в 2023 году, эта мера негативно отразится на отрасли, существенно ухудшив ее показатели», — считает он.



Подробнее



Цитата недели

«Зерном уже забиты все склады, все приспособленные помещения. Заполнены не только хранилища: оно хранится на открытых токах, на площадках, потому что зерна много» Первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников В России наблюдается нехватка мощностей для хранения зерновых и масличных, урожай которых в этом году будет рекордным. Решением могло бы стать увеличение экспорта, однако его темпы ниже прошлогодних: на объемы вывоза влияют скрытые санкции, которые действуют, несмотря на подписанный в конце июля меморандум с ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции.

Подробнее



Гречка подешевела на фоне увеличения урожая гречихи

Оптовые цены на гречневую крупу за неделю с 9 по 16 сентября упали с 70,5 тыс. руб. до 48,5 тыс. руб. за тонну с НДС. Средняя цена в августе составила 76,2 тыс. руб./т, в сентябре прошлого года она была на уровне 65,6 тыс. руб./т. Такая динамика связана с ожиданием хорошего урожая гречихи. Гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко уточнил «Агроинвестору», что валовой сбор составит около 1,08 млн т против 0,9 млн в 2021-м и примерно 1 млн т в среднем за последние пять лет.



Подробнее



Цифра недели





Подробнее



Правительство подтвердило планы введения пошлин на удобрения

Проект федерального бюджета на 2023-2025 годы предполагает повышение экспортных пошлин на трубопроводный газ, изъятие дополнительных доходов производителей сжиженного природного газа, введение экспортной пошлины на удобрения и энергетический уголь в случае сохранения высоких цен на эту продукцию. По словам министра финансов Антона Силуанова, предложения учитывают справедливое изъятие части природной ренты, которая возросла в результате изменения мировой конъюнктуры цен на сырьевые товары. Эти новации необходимы для повышения доходной части бюджета.



Подробнее



Стоимость активов в растениеводстве остается высокой

Стоимость российских растениеводческих активов остается стабильно высокой. Об этом управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов рассказал в ходе XV отраслевой бизнес-конференции «Агроинвестора» «Растениеводство России-2022/23». Исторически в России росла урожайность и цены, маржинальность по EBITDA в растениеводческом секторе доходила до 50%, соответственно этот бизнес был интересен многим инвесторам, которые приходили в него из других отраслей, например, из металлургии и недвижимости.



Подробнее



Отказ недели

«Мы ввели этот механизм, важно, чтобы он был постояннодействующим, и все понимали его параметры» Глава Минэкономразвития Максим Решетников Минэкономразвития не видит оснований для отмены экспортных пошлин на зерно или пересмотра базовых цен, которые используются для их расчета. Глава ведомства говорит, что пошлины «стратегически позволяют сохранять разрыв внешних и внутренних цен и предотвращать импорт инфляции». Ранее Российский зерновой союз предложил отказаться от взимания плавающей экспортной пошлины на вывоз зерна и перейти на квотирование общих объемов его экспорта по сезону в целом, без ограничений доступа к вывозу по историческому принципу.

Подробнее



«Магнит» планирует инвестировать 1 млрд рублей в производство грибного мицелия

«Магнит» планирует вложить до 1 млрд руб. в завод по производству мицелия в Краснодарском крае. Его мощность может составить 1,5 млн л в год, что покроет 40% потребностей российского рынка, и полностью обеспечит запросы «Магнита» в посевном материале для выращивания шампиньонов. Сейчас проект находится в стадии детальной проработки, после чего будут детализированы сроки реализации.



Подробнее



Производитель масла «Олейна» продает последний актив в России

Bunge, один из крупнейших в мире агротрейдеров, производитель растительного масла под брендом «Олейна», Ideal и «Масленица», договорился о продаже своего бизнеса по переработке масличных в России — завода по переработке подсолнечника в Воронеж. Покупателем станет Карен Ванецян, контролирующий акционер Exoil Group.



Подробнее



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

