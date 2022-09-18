Самое интересное за неделю с 12 по 18 сентября

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Правительство обновило Стратегию развития АПК и рыбохозяйственного комплекса до 2030 года

Правительство утвердило Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года, обновленную по поручению президента. Необходимо добиться устойчивого среднегодового роста производства в секторе на уровне 3%, для чего потребуется ежегодное финансирование в размере не менее 900 млрд руб. ежегодно. Ключевыми целями обновленной Стратегии стали повышение уровня продовольственной безопасности, увеличение объема экспорта сельхозпродукции, вовлечение в сельскохозяйственный оборот новых земель (не менее 13,2 млн га), а также внедрение цифровых сервисов.



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Минсельхоз США в очередной раз повысил прогноз по сбору пшеницы в России. Как сообщается в сентябрьском отчете министерства, новый прогноз составляет 91 млн т без учета Крыма, что на 3 млн т больше, чем в августе. В прошлом месяце прогноз был повышен на 6,5 млн т до 88 млн т. Американские аналитики пояснили, что оценка выросла на основании результатов сбора озимой пшеницы. Прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2022/23 не изменился и составляет 42 млн т.



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Цитата недели

«Мы видим, что разовые дезинфляционные факторы постепенно теряют свою силу, а проинфляционные риски нарастают. Полагаем, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось» Председатель Банка России Эльвира Набиуллина Совет директоров Банка России на очередном заседании принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 п.п. до 7,5%. Это шестое подряд понижение ставки, теперь она находится на уровнях октября-декабря 2021 года. В своем релизе ЦБ не дал сигналов, будет ли на будущих заседаниях рассматривать целесообразность дальнейшего снижения ставки — регулятор отметил, что «будет принимать решения с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Уборка риса на Кубани растянется по срокам

Уборка риса в Краснодарском крае уже началась, однако пока она идет только в тех районах, которые не связаны с Федоровским гидроузлом, на котором в апреле произошло обрушение дамбы. «В районах, которые связаны с данным гидроузлом, уборка риса начнется на две недели позже традиционных сроков — во второй половине сентября», — рассказал «Агроинвестору» председатель совета Национального рисового союза (НРС) Игорь Лобач. В целом урожайность риса в Краснодарском крае пока неплохая — более 60-62 ц/га. Валовой сбор прогнозируется на уровне 700 тыс. т.



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В 2026 году в России может начать работу информсистема в области племенного животноводства

Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о создании с 1 марта 2026 года федеральной информационной системы в области племенного животноводства и об изменении с марта 2023 года требований к импорту племенного материала. Законопроект разработан для комплексного совершенствования системы племенного животноводства. Информсистема создается для обеспечения регистрации племенных животных, племенных стад, учета племенных хозяйств, выданных разрешений на импорт племенной продукции. Также она нужна для анализа и обработки представленных в нее сведений и их контроля. Предполагается, что с 2026 года будет запрещен любой оборот племенной продукции, не зарегистрированной в этой системе.



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Правительство может ввести пошлины на экспорт всех видов удобрений

Министерство финансов предлагает ввести экспортные пошлины на все виды удобрений, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, решение об этом почти принято, сейчас обсуждается конкретная ставка. Мера может грозить химическим компаниям потерей до 12% экспортной выручки, а Минфин в результате введения пошлин сможет заработать на отрасли около 105 млрд руб. в год.



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Оценка недели

«Сейчас на рынке мы видим большое предложение продукции, что ведет к снижению оптовых цен и цен на прилавках. Это удешевление, скорее всего, приостановится в ноябре, когда пойдут затраты на хранение» Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников На неделе с 6 по 12 сентября в России вновь была зафиксирована дефляция, она составила 0,03%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 14,06%. Основной вклад в дефляцию по-прежнему вносят продовольственные товары (минус 0,15%) при удешевлении плодоовощной продукции (минус 1,62%), так, например, картофель подешевел на 5,7%, капуста — на 3,65%, репчатый лук — на 8,95%, свекла — на 2,29%, морковь — на 4,96%.

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Датский производитель свинины Goodvalley продал российский бизнес

Датская Goodvalley A/S перестала владеть российским подразделением «Гудвэлли», которое управляет «Рассказовским свиноводческим комплексом» (РАСК) в Тамбовской области. С 12 сентября 99,99% «Гудвэлли» принадлежит местной компании «Агро-Вилион», которая занимается производством пивоваренного ячменя, пшеницы, подсолнечника, сои, кукурузы и гороха. РАСК реализует более 100 тыс. свиней в год, управляет свыше 6 тыс. га земель, а также комбикормовым комплексом мощностью 20 тыс. т.



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«Азбука вкуса» вышла на рынок растительных альтернатив мясу

Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» начала производство растительного мяса на базе своей фабрики-кухни в Москве. Новая линейка представлена «куриными» и «говяжьими» котлетами. В качестве сырья для производства используется гороховый белок и другие растительные ингредиенты. Общий объем производства составляет 400 кг в сутки. Растительное мясо делается по собственной рецептуре торговой сети. В ближайших планах ритейлера расширение линейки и выпуск растительных колбасок для гриля, в разработке также линейка более сложных полуфабрикатов.



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