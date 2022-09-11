Самое интересное за неделю с 5 по 11 сентября

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Россия побила рекорд 2017 года по урожаю пшеницы

Россия уже побила свой рекорд 2017 года по сбору пшеницы в 86 млн т. Об этом на международной конференции «Причерноморское зерно и масличные 2022/23» сказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. По прогнозу эксперта, всего в стране будет собрано от 94 млн т до 100 млн т пшеницы в зависимости от погоды и рефакции. По данным Минсельхоза, к 8 сентября сбор пшеницы составил 92,7 млн т в бункерном весе. Это на 23,4 млн т больше, чем на аналогичную дату прошлого года.



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Отраслевые объединения попросили президента не квотировать импорт семян

Российский зерновой союз, Картофельный союз, Ассоциация производителей посадочного материала и ряд других отраслевых объединений и научных учреждений выступили с открытым письмом к президенту Владимиру Путину по поводу проекта постановления правительства о квотировании импорта семян. Они считают принятие документа нецелесообразным и контрпродуктивным. По их мнению, зарубежные и отечественные семена должны свободно конкурировать на российском рынке, нельзя административно лишать аграриев права выбора семян и сопутствующих технологий.



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Цитата недели

«При таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать, к огромному нашему сожалению, что способно привести к небывалой гуманитарной катастрофе» Президент Владимир Путин В ходе выступления на Восточном экономическом форуме глава государства сказал, что Москва сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено в рамках «продовольственной сделки», однако только два из 87 кораблей отправились в Африку, остальные суда — в Европу. Президент добавил, что подумает о том, чтобы ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту, и посоветуется по этому вопросу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом проблемы доступа российского зерна на мировой рынок по-прежнему сохраняются.

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Масложировой союз: Россия может увеличить экспорт льняного масла в несколько раз

В последние три года производство масличного льна в России увеличивается. Кроме того, наша страна находится на первом месте в мире по его экспорту, на втором — по вывозу сырого льняного масла, рассказал исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Он считает, что в ближайшем будущем Россия сможет в несколько раз нарастить объемы поставок за рубеж льняного масла, сократив вывоз маслосемян льна.



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Цифра недели





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Птицефабрики просят ограничить содержание птицы на дачных участках

«Росптицесоюз» попросил внести поправки в закон, разрешающий владельцам садовых и огородных участков разводить на них птицу для личных нужд. Отраслевое объединение опасается, что закон грозит распространением гриппа птиц, попаданием вируса на промышленные предприятия и сокращением производства. Закон, допускающий использование садовых и огородных участков для выращивания для собственных нужд птицы и кроликов, был подписан президентом Владимиром Путиным в июле этого года. До этого кур, уток, гусей и индеек разрешалось разводить только на участках, оформленных как личное подсобное хозяйство.



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На Кубани построят МЭЗ за 1,4 млрд рублей

«Кубанская продуктовая компания» планирует построить в Ленинградском районе Краснодарского края завод по переработке масличных. Объем инвестиций в проект составит 1,4 млрд руб. Завод будет состоять из пяти цехов глубокой переработки семян масличных агрокультур, из них — 90% подсолнечник. Производственная мощность составит 1 тыс. т сырья в сутки. На предприятии планируют выпускать рафинированное и нерафинированное масла, соусы, консервацию, комбикорма, хозяйственное мыло и биотопливо.



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Оптимизм недели

«По оценкам, уже пройден пик спада потребительского спроса» Премьер-министр Михаил Мишустин Отечественная экономика адаптируется к санкциям, ситуация с потребительским спросом нормализуется, сказал глава правительства, выступая на Московском финансовом форуме. Премьер отметил, что некоторое замедление динамики было неизбежно, но оно «не оказалось разрушительным, как предполагали инициаторы санкций». По оценке Минэкономразвития, в январе-июле ВВП снизился чуть больше, чем на 1% относительно показателя аналогичного периода 2021 года, когда российская экономика росла опережающими темпами, восстанавливаясь после ковида. В плюсе остаются показатели промышленного производства, сельского хозяйства и строительства.

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На орловской площадке « Мираторга

«Мираторг» выявил вирус африканской чумы свиней (АЧС) на площадке Сомово в Шаблыкинском районе Орловской области. Поголовье свинокомплекса составляет 2,9 тыс. свиней, компания приняла все необходимые меры по локализации очага и предотвращению распространения вируса в соответствии с ветеринарным законодательством. Остальные предприятия холдинга работают в штатном режиме.



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ФАС одобрила сделку по продаже 100% садоводческого предприятия «Южные земли» - совместного проекта агрохолдинга «АФГ Националь» и структуры Volga Group Геннадия Тимченко. Новым владельцем бизнеса может стать ООО «Сервис-плюс» — компания принадлежит Разете и Бекхану Хамчиевым, которые связаны с одним из крупнейших в стране производителем яблок АО «Сад-Гигант». Сделка позволит компании закрепится на первом месте по площади садов в России: сейчас у нее более 2 тыс. га садов в Краснодарском крае и 1 тыс. га в Ингушетии. В 2021 году площадь садов компании «Южные земли» достигла 761 га.



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