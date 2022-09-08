На Кубани построят МЭЗ за 1,4 млрд рублей

В результате расширения перерабатывающих мощностей строительство новых МЭЗов уже не столь привлекательно​ для инвесторов Д. Гришкин

«Кубанская продуктовая компания» планирует построить в Ленинградском районе Краснодарского края завод по переработке масличных. Объем инвестиций в проект составит 1,4 млрд руб. Завод будет состоять из пяти цехов глубокой переработки семян масличных агрокультур, из них — 90% подсолнечник, говорится в сообщении на сайте администрации Краснодарского края. Производственная мощность составит 1 тыс. т сырья в сутки. На предприятии планируют выпускать рафинированное и нерафинированное масла, соусы, консервацию, комбикорма, хозяйственное мыло и биотопливо.



Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека отметил, что сегодня Кубань производит более 20% всех растительных масел страны. Они пользуются высоким спросом на внутреннем и внешнем рынках. По его словам, Краснодарский край входит в число крупнейших регионов-производителей масличных: ежегодно их валовой сбор составляет порядка 1,5 млн т, и эта цифра растет. Соответственно, нужны и мощности для их переработки, отметил Дерека.



«Кубанская продуктовая компания» занимается переработкой масличных культур (до 800 т в сутки), рафинацией, дезодорацией и бутилированием масла, производством кондитерской продукции (халва — до 600 т и козинаки до — 100 т в месяц). Организация поставляет продукцию в 35 стран.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что загрузка перерабатывающих мощностей в сезоне-2022/23 будет зависеть не столько от урожая масличных, сколько от уровня и динамики экспортного спроса. По словам руководителя Масложирового союза Михаила Мальцева, на сегодня в России общая мощность МЭЗов составляет около 30 млн т в год. «При условии, что аграрии искусственно не будут сдерживать продажи масличных как в прошлом сезоне, у нас не будет таких больших переходящих остатков и резкого падения цен на сырье в конце сезона, — прокомментировал он «Агроинвестору». — А с равномерной загрузкой заводов мощностей хватит, чтобы переработать весь рекордный урожай и значительные переходящие остатки прошлого сезона».



Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой говорит, что с учетом ожидаемого рекордного урожая масличных в этом году загрузка отечественных МЭЗов в сезоне-2022/23 составит примерно 80% от общей мощности в более чем 29 млн т в год. «Что касается Краснодарского края, то, по нашим оценкам, в регионе выпускают около 10% от общего объема нерафинированного подсолнечного масла в России и в дальнейшем производство будет только расти», — добавляет он. Так, с начала года в регионе выпустили примерно 370 тыс. т продукта против почти 490 тыс. т за весь 2021-й.



Осенью 2022-го выработка масла на МЭЗах будет набирать обороты. «В этом году на Кубани также рассчитывают собрать рекордный урожай подсолнечника, вдвое нарастив показатели относительно прошлого года. Этот фактор в тандеме с действующей пошлиной на экспорт подсолнечника позволит обеспечить сырьем не только местные предприятия, но и перерабатывающие мощности в других регионах», — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой.



По мнению Мальцева, маржинальность переработки на масло и шрот сегодня колеблется в районе нескольких процентов. Учитывая, что почти все оборудование и компоненты, которые используются при строительстве МЭЗов, поставляются из недружественных стран, в текущей ситуации стоимость их доставки серьезно выросла. Поэтому новые проекты, ориентированные на производство масла и шрота без дальнейшей их переработки в продукцию более высоких переделов, по оценке союза, вряд ли смогут окупиться. «Время для входа новых игроков на масложировой рынок неудачное», — считает Мальцев. Рылько также отмечает, что в результате грандиозной текущей добавки перерабатывающих мощностей строительство новых МЭЗов в России уже не столь привлекательно, как это было несколько лет назад.​ «Экономически оправдано строительство мощностей действующими игроками рынка, которые наращивают объемы производства продукции второго и третьего переделов», — считает Мальцев.



Лозовой говорит, что в России есть все предпосылки для появления новых перерабатывающих мощностей за счет хорошей маржинальности масличных по отношению к другим сельхозкультурам, например, к пшенице. Рост потребления масла также является дополнительным драйвером для расширения отечественных мощностей. Переработка и экспорт готовой продукции всегда были более выгодными направлениями, чем просто продажа сырья, тем более при постоянно растущем мировом спросе на масла, отмечает он. «Да, в отрасли уже говорили о наличии ряда логистических проблем с поставкой оборудования, но запуск новых мощностей (в частности, ГК "Черкизово" в Липецкой области) и анонсов строительства новых предприятий не только в Краснодарском крае, но и в Ленинградской, Новосибирской, и других областях свидетельствует, что эти трудности успешно решаются», — считает Лозовой.



Ранее «Агроинвестор» писал, что в 2022 году, по данным ИКАР, в России будет собран рекордный урожай масличных культур — почти 27 млн т. Аналитический центр «Русагротранса» в августе сообщал, что сбор составит 26 млн т против предыдущего максимума 23,3 млн т в 2021 году. Переходящие запасы, по оценке ИКАР, будут на уровне 1,3 млн т, что является максимумом​ для современной России. Рекордный объем связан со многими факторами: слабый старт сезона, когда был потерян необходимый темп экспорта масла; высокая вывозная пошлина; проблемы последних месяцев, в том числе укрепление рубля. В этом сезоне Мальцев ждет рекорда в производстве подсолнечного масла, объемы его поставок на внешние рынки сохранятся или даже вырастут, поскольку экспортеры уже адаптировались к проблемам с логистикой, сообщает «Национальная служба новостей».



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