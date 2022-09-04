Самое интересное за август

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Минсельхоз предлагает установить квоту на импорт семян картофеля, подсолнечника, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, сои, рапса и сахарной свеклы из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании и Северной Ирландии. Предполагается, что мера будет действовать до конца 2022 года. Объем квоты пока не уточняется, его определит Минсельхоз совместно с ФАС и Минэкономразвития.



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Владимир Путин поддержал утилизацию упаковки ее производителями

Президент Владимир Путин одобрил предложения по переносу ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей и импортеров товаров и упаковки. Сейчас эта ответственность лежит на производителях конечного товара, а нормативы утилизации упаковки ограничены 10-45%. При этом компании могут нанять профильного оператора либо заплатить экологический сбор. Ппоменять подходы к ответственности предложил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. По его словам, реформа позволит уйти от «неэффективного администрирования миллионов небольших предприятий, использующих упаковку», к администрированию около 2,5 тыс. ее производителей.



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Таможенная подкомиссия одобрила продление пошлины на экспорт сои

Срок действия экспортной пошлины на соевые бобы будет продлен на два года — до 31 августа 2024-го. Кроме того, с 1 сентября 2022 года вводится запрет на вывоз рапса, который продлится шесть месяцев. Соответствующие предложения Минсельхоза одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.



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Минсельхоз планирует создать национального дистрибьютора продовольствия

Подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт» объявил тендер на создание концепции национального дистрибьютора продукции АПК, следует из данных на портале госзакупок. Цель инициативы — выход поставщиков на новые рынки и рост поставок на целевых рынках. Перспективными регионами на фоне санкций названы Азия, Ближний Восток и Африка.



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Отраслевые аналитики не ждут активизации экспорта подсолнечника

Минсельхоз сообщил, что не рассматривает продление запрета на вывоз подсолнечника после 31 августа: экспортной пошлины, которая ранее была продлена до 31 августа 2023 года, будет достаточно для регулирования рынка. Ставка пошлины составляет 50%, но не менее $320 за тонну. По сути, это запретительный уровень, поэтому отраслевые аналитики не ждут увеличения экспорта подсолнечника.



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Аграрии отметили снижение качества зерна

Россельхознадзор сообщил, что отмечает повышение качества зерна в России. Ранее отраслевые аналитики предупреждали, что в этом году качество зерна будет хуже, чем в 2021-м из-за погодных условий, сейчас наблюдается переизбыток фуража и продовольственной пшеницы низких кондиций. «Агроинвестор» спросил участников рынка, как у них обстоят дела с качеством зерна и есть ли опасения относительно его снижения.



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За полгода производство индейки в России выросло на 20%

В первом полугодии 2022 года производство индейки в России выросло на 19,2% — со 172,3 тыс. т до 205,4 тыс. т, сообщает Agrifood Strategies. Во втором квартале производители индейки столкнулись со сложностями в поставках многих компонентов, а также с ростом себестоимости. Несмотря на это, рост объемов выпуска произошел во всех сегментах — на крупных, средних и малых птицефабриках, в КФХ и личных подсобных хозяйствах. Россия пятый год подряд лидирует по темпам роста среди немногих стран, где не отмечается падения производства в этой сфере. По прогнозу компании, такая динамика позволит российским индейководам к концу года выйти на второе место по производству мяса индейки в мире при условии сохранения экономической стабильности отрасли и предотвращения вспышек гриппа птиц.



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В Тульской области будут производить органические кислоты

Компания «Органические кислоты» создает в специальной экономической зоне «Узловая» Тульской области первое в России производство органических кислот, прежде всего лимонной и молочной. Инвестиции в проект составят 19 млрд руб. Создание нового производства финансируется через механизм проектного финансирования. Плановая мощность предприятия — 70 тыс. т лимонной кислоты, в том числе моногидрата и ангидрида, и 10 тыс. т молочной кислоты. Ввод производства будет осуществляться поочередно до 2027 года включительно, производство лимонной кислоты предполагается запустить в 2024 году. Основным сырьем для производства кислот будет кукуруза.



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Группа «Черкизово» запустила МЭЗ в Липецкой области

Группа «Черкизово» запустила маслоэкстракционный завод в Ельце Липецкой области — крупнейшее в стране предприятие по переработке высокопротеиновых масличных культур. Его плановая мощность — 2,5 тыс. т сои в сутки или примерно 1 млн т в год. Инвестиции составили 10 млрд руб. Завод будет выпускать соевый шрот, масло, оболочку и лецитин. Также предприятие может перерабатывать рапс. Готовая продукция будет поставляться на девять комбикормовых заводов компании в разных регионах страны. Кроме того, «Черкизово» планирует экспортировать продукцию МЭЗа в Китай, страны СНГ и другие регионы.



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Казахстанская компания купила индейководческий комплекс в Башкирии за 3,3 млрд рублей

«Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури» (БПК) купила казахская компания GB Finance Ltd, следует из реестра сведений о банкротстве. Сумма сделки составила 3,3 млрд руб. Победитель может быть связан с Евгением Туголуковым — крупнейшим акционером агрохолдинга «Дон Агро», основателем и председателем совета директоров группы компаний «Медскан», входящей в топ-10 негосударственных медицинских организаций России.​ Туголуков пояснил «Агроинвестору», что речь идет о формировании кластера по производству индейки, а также комбикормов, племенного яйца курицы, утки и индейки.



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