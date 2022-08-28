Самое интересное за неделю с 22 по 28 августа

М. Стулов

Владимир Путин поддержал утилизацию упаковки ее производителями

Президент Владимир Путин одобрил предложения по переносу ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей и импортеров товаров и упаковки. Сейчас эта ответственность лежит на производителях конечного товара, а нормативы утилизации упаковки ограничены 10-45%. При этом компании могут нанять профильного оператора либо заплатить экологический сбор. Ппоменять подходы к ответственности предложил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. По его словам, реформа позволит уйти от «неэффективного администрирования миллионов небольших предприятий, использующих упаковку», к администрированию около 2,5 тыс. ее производителей.



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Фуры с продуктами из ЕС предложили беспрепятственно впускать в Россию

Фурам из Европы, перевозящим пищевую, медицинскую и фармацевтическую и другую продукцию необходимо разрешить въезжать в Россию, не перегружая товары. С такой инициативой выступили продавцы и производители, которые направили соответствующее предложение в Минсельхоз и вице-премьеру Андрею Белоусову. Аграрное ведомство и Минпромторг уже готовят список таких товаров. Эту меру предлагается сделать исключением из запрета на въезд фур в Россию, который должен вступить в силу осенью в ответ на санкции ЕС, которые в апреле закрыли границы для российских большегрузов.



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Цитата недели

«Западные государства пытаются обвинить нашу страну в глобальном кризисе продовольствия, хорошо осознавая, что нынешняя ситуация — прямое следствие их действий» Премьер-министр Михаил Мишустин По словам главы правительства, Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, хотя чувствует негативную отдачу от ограничений на себе. Нелегитимные антироссийские санкции обострили негативные глобальные тренды: международные финансовые, логистические компании, банки перестали кредитовать, страховать и обслуживать сделки по продаже продуктов питания и удобрений из России, оказались заблокированы портовые терминалы за рубежом. При этом из-за сильного роста цен на газ в Европе снижаются мощности выпуска азотных удобрений. В перспективе это неизбежно скажется на объемах выпуска агропродукции в Европе, а также ее экспорта из ЕС.

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Бийский сахарный завод пересматривает параметры проекта

Собственники активов обанкротившегося Бийского сахарного завода (Новосибирск, БСЗ) совместно с алтайской «Агропромышленной компанией» (АПК) создали дочернее предприятие — ООО «АПК кристалл». С помощью новой компании БСЗ рассчитывает обеспечить себя сырьем. Предприятие будет участвовать в торгах, покупать землю (на начальном этапе 15 тыс. га) и выращивать сахарную свеклу, чтобы добиться гарантированной загрузки своим сырьем около 60-70%. Также был пересмотрен проект перезапуска завода, теперь начальная мощность переработки составит 3 тыс. т свеклы в сутки вместо 1,8 тыс. т.



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Цифра недели





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ФАС предложила субсидировать закупку удобрений на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила субсидировать часть затрат аграриев на приобретение удобрений на бирже. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект дорожной карты развития биржевой торговли на 2022-2025 годы, который разработала служба. Субсидирование приведет к увеличению объемов торгов на бирже и формированию ликвидных биржевых и внебиржевых индикаторов цен на минудобрения, считает ФАС. Соответствующее постановление правительства планируется подготовить в четвертом квартале 2023 года.



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«Белая дача» планирует начать закупку салатного сырья из Ирана

«Белая дача», один из крупнейших в России производителей салатных смесей, планирует наладить импорт сырья из Ирана. Эта страна рассматривается как замена западным поставщикам, в работе с которыми начались сложности из-за спецоперации на Украине. Изначально компания импортировала салаты из Италии, а также закупала сырье в Сербии. Иран может стать хорошей заменой западным поставщикам, так как природно-климатические условия страны благоприятны для выращивания зеленных культур.



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Предложение недели



«Учитывая урожай в 4 млн т, запрет на экспорт — это плохо, а пошлина и запрет — вдвойне плохо» Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко Минсельхоз хочет продлить до 28 февраля 2023 года запрет экспорта рапса, введенный в апреле до конца августа. При этом ведомство предлагает не распространять запрет на вывоз рапса через пункт пропуска Забайкальск из-за отсутствия мощностей по переработке на Дальнем Востоке, географических особенностей региона и существующих логистических сложностей. Кроме того, министерство планирует продлить действие экспортной пошлины на сою еще на два года, до 31 августа 2024-го. При этом отраслевые аналитики прогнозируют рекордный урожай масличных в России, в том числе 4 млн т рапса.

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В Новосибирской области появится селекционный центр по выращиванию семян, адаптированных к климатическим условиям Сибири. Соглашение о его создании на базе хозяйства «Сибирская Нива» (входит в ГК «ЭкоНива») в ходе форума «Технопром» подписали Институт цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ) и «ЭкоНива-АПК Холдинг». В рамках проекта будет построен научно-лабораторный и фитотронный комплекс, семенной завод первоначальной мощностью 40 тыс. т в год, логистический центр и необходимая сопутствующая инфраструктура. Под селекционные и опытные поля на старте проекта будет отведено 100 га, впоследствии площади планируется увеличить в три раза. Также в рамках проекта стороны будут совместно работать в направлении улучшения генетического потенциала КРС молочных пород.



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Производство индейки в Оренбургской области выставлено на продажу

Компания «Восточная-Агро», входящая в агрохолдинг «Русь», производственной мощностью 5,3 тыс. т индейки в живом весе в год выставлена на продажу по стартовой цене 750 млн руб. Доля «Восточная-Агро» на рынке составляет 0,9%, она занимает 13-е место в рейтинге Национальной ассоциации производителей индейки. Мощность инкубатора предприятия —520 тыс. яиц в год, в птичниках могут выращиваться до 430 тыс. индеек в год. В перспективе компания может увеличить производство на 10 тыс. т в год в живом весе.



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