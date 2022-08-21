Самое интересное за неделю с 15 по 21 августа

НМТП

Отраслевые аналитики не ждут активизации экспорта подсолнечника

Минсельхоз сообщил, что не рассматривает продление запрета на вывоз подсолнечника после 31 августа: экспортной пошлины, которая ранее была продлена до 31 августа 2023 года, будет достаточно для регулирования рынка. Ставка пошлины составляет 50%, но не менее $320 за тонну. По сути, это запретительный уровень, поэтому отраслевые аналитики не ждут увеличения экспорта подсолнечника.



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Фермеры попросили президента отменить экспортную пошлину на зерно

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России на фоне обвала цен на зерно на внутреннем рынке обратилась к президенту Владимиру Путину с предложениями для стабилизации ситуации. Фермеры попросили поспособствовать запуску масштабных интервенционных торгов, а также отмене экспортной пошлины на зерновые. Минсельхоз ответил, что не планирует отменять экспортную пошлину, увеличивать закупки зерна в интервенционный фонд также не предполагается.



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Цитата недели

«Ранее произошло логичное снижение при входе в новый урожай, но были некоторые предпосылки, для того чтобы процесс падения цен сначала замедлился, а потом стабилизировался на горизонте двух-трех недель. Но этому сценарию сбыться не суждено, и сейчас происходит просто обвал цен Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в августе-сентябре снизились на $20 до $330/т (FOB) — это уровень января 2022 года. Также впервые с начала сезона цена на российскую пшеницу опустилась ниже европейской. Внутренний рынок тоже продолжал ослабевать.

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Аграрии отметили снижение качества зерна

Россельхознадзор сообщил, что отмечает повышение качества зерна в России. Ранее отраслевые аналитики предупреждали, что в этом году качество зерна будет хуже, чем в 2021-м из-за погодных условий, сейчас наблюдается переизбыток фуража и продовольственной пшеницы низких кондиций. «Агроинвестор» спросил участников рынка, как у них обстоят дела с качеством зерна и есть ли опасения относительно его снижения.



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Цифра недели

Специалисты экосистемы для аграриев «Свое Фермерство» от Россельхозбанка назвали четыре ключевых драйвера АПК на ближайшие три года. В их число вошли развитие животноводческих и растениеводческих генетических и селекционных направлений, создание новых видов органических удобрений и средств защиты растений, цифровые сервисы для АПК в сфере точного земледелия, а также развитие онлайн торговли.



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Россия стала третьей в мире по динамике роста цен на овощи и фрукты

Несмотря на сезон сбора урожая овощей и фруктов, во многих странах отмечается рост цен на них. Аналитики портала Picodi.com проанализировали динамику цен на картофель, томаты, репчатый лук, салат, апельсины, бананы и яблоки и составили рейтинг стран по уровню удорожания этой продукции за период с января по июль 2022 года. Первое место заняла Турция, где общая стоимость этого набора овощей и фруктов увеличилась на 72,2%. На втором месте по повышению цен оказалась Беларусь, там стоимость условной фруктово-овощной корзины увеличилась на 33,4%. Россия заняла третье место в списке с общим ростом цен на 27,3%.



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Оптимизм недели

«Исходя даже из цен на газ, местная продукция уже экономически неконкурентоспособна. У нас же, напротив, овощеводство интенсивно развивается» Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт Глава Россельхознадзора считает, что санкции в отношении России имеют свои плюсы. Например, по его мнению, скоро Россия будет поставлять в Европу тепличные овощи, поскольку политика, которая сейчас проводится в странах ЕС, приведет к тому, что теплицы там станут нерентабельными. При этом пустят ли российских производителей на европейский рынок — это «второй вопрос». Кроме того, из-за транспортных ограничений выросла стоимость логистики.

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В Тульской области будут производить органические кислоты

Компания «Органические кислоты» создает в специальной экономической зоне «Узловая» Тульской области первое в России производство органических кислот, прежде всего лимонной и молочной. Инвестиции в проект составят 19 млрд руб. Создание нового производства финансируется через механизм проектного финансирования. Плановая мощность предприятия — 70 тыс. т лимонной кислоты, в том числе моногидрата и ангидрида, и 10 тыс. т молочной кислоты. Ввод производства будет осуществляться поочередно до 2027 года включительно, производство лимонной кислоты предполагается запустить в 2024 году. Основным сырьем для производства кислот будет кукуруза.



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Казахстанская компания купила индейководческий комплекс в Башкирии за 3,3 млрд рублей

«Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури» (БПК) купила казахская компания GB Finance Ltd, следует из реестра сведений о банкротстве. Сумма сделки составила 3,3 млрд руб. Победитель может быть связан с Евгением Туголуковым — крупнейшим акционером агрохолдинга «Дон Агро», основателем и председателем совета директоров группы компаний «Медскан», входящей в топ-10 негосударственных медицинских организаций России.​ Туголуков пояснил «Агроинвестору», что речь идет о формировании кластера по производству индейки, а также комбикормов, племенного яйца курицы, утки и индейки.



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