Самое интересное за неделю с 15 по 21 августа

Отраслевые аналитики не ждут активизации экспорта подсолнечника
Минсельхоз сообщил, что не рассматривает продление запрета на вывоз подсолнечника после 31 августа: экспортной пошлины, которая ранее была продлена до 31 августа 2023 года, будет достаточно для регулирования рынка. Ставка пошлины составляет 50%, но не менее $320 за тонну. По сути, это запретительный уровень, поэтому отраслевые аналитики не ждут увеличения экспорта подсолнечника.
Фермеры попросили президента отменить экспортную пошлину на зерно
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России на фоне обвала цен на зерно на внутреннем рынке обратилась к президенту Владимиру Путину с предложениями для стабилизации ситуации. Фермеры попросили поспособствовать запуску масштабных интервенционных торгов, а также отмене экспортной пошлины на зерновые. Минсельхоз ответил, что не планирует отменять экспортную пошлину, увеличивать закупки зерна в интервенционный фонд также не предполагается.
Цитата недели
«Ранее произошло логичное снижение при входе в новый урожай, но были некоторые предпосылки, для того чтобы процесс падения цен сначала замедлился, а потом стабилизировался на горизонте двух-трех недель. Но этому сценарию сбыться не суждено, и сейчас происходит просто обвал цен
Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко
Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в августе-сентябре снизились на $20 до $330/т (FOB) — это уровень января 2022 года. Также впервые с начала сезона цена на российскую пшеницу опустилась ниже европейской. Внутренний рынок тоже продолжал ослабевать.
Аграрии отметили снижение качества зерна
Россельхознадзор сообщил, что отмечает повышение качества зерна в России. Ранее отраслевые аналитики предупреждали, что в этом году качество зерна будет хуже, чем в 2021-м из-за погодных условий, сейчас наблюдается переизбыток фуража и продовольственной пшеницы низких кондиций. «Агроинвестор» спросил участников рынка, как у них обстоят дела с качеством зерна и есть ли опасения относительно его снижения.
Цифра недели
Россельхозбанк назвал драйверы развития АПК на ближайшие три года
Специалисты экосистемы для аграриев «Свое Фермерство» от Россельхозбанка назвали четыре ключевых драйвера АПК на ближайшие три года. В их число вошли развитие животноводческих и растениеводческих генетических и селекционных направлений, создание новых видов органических удобрений и средств защиты растений, цифровые сервисы для АПК в сфере точного земледелия, а также развитие онлайн торговли.
Россия стала третьей в мире по динамике роста цен на овощи и фрукты
Несмотря на сезон сбора урожая овощей и фруктов, во многих странах отмечается рост цен на них. Аналитики портала Picodi.com проанализировали динамику цен на картофель, томаты, репчатый лук, салат, апельсины, бананы и яблоки и составили рейтинг стран по уровню удорожания этой продукции за период с января по июль 2022 года. Первое место заняла Турция, где общая стоимость этого набора овощей и фруктов увеличилась на 72,2%. На втором месте по повышению цен оказалась Беларусь, там стоимость условной фруктово-овощной корзины увеличилась на 33,4%. Россия заняла третье место в списке с общим ростом цен на 27,3%.
Оптимизм недели
«Исходя даже из цен на газ, местная продукция уже экономически неконкурентоспособна. У нас же, напротив, овощеводство интенсивно развивается»
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт
Глава Россельхознадзора считает, что санкции в отношении России имеют свои плюсы. Например, по его мнению, скоро Россия будет поставлять в Европу тепличные овощи, поскольку политика, которая сейчас проводится в странах ЕС, приведет к тому, что теплицы там станут нерентабельными. При этом пустят ли российских производителей на европейский рынок — это «второй вопрос». Кроме того, из-за транспортных ограничений выросла стоимость логистики.
В Тульской области будут производить органические кислоты
Компания «Органические кислоты» создает в специальной экономической зоне «Узловая» Тульской области первое в России производство органических кислот, прежде всего лимонной и молочной. Инвестиции в проект составят 19 млрд руб. Создание нового производства финансируется через механизм проектного финансирования. Плановая мощность предприятия — 70 тыс. т лимонной кислоты, в том числе моногидрата и ангидрида, и 10 тыс. т молочной кислоты. Ввод производства будет осуществляться поочередно до 2027 года включительно, производство лимонной кислоты предполагается запустить в 2024 году. Основным сырьем для производства кислот будет кукуруза.
Казахстанская компания купила индейководческий комплекс в Башкирии за 3,3 млрд рублей
«Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури» (БПК) купила казахская компания GB Finance Ltd, следует из реестра сведений о банкротстве. Сумма сделки составила 3,3 млрд руб. Победитель может быть связан с Евгением Туголуковым — крупнейшим акционером агрохолдинга «Дон Агро», основателем и председателем совета директоров группы компаний «Медскан», входящей в топ-10 негосударственных медицинских организаций России. Туголуков пояснил «Агроинвестору», что речь идет о формировании кластера по производству индейки, а также комбикормов, племенного яйца курицы, утки и индейки.
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