Самое интересное за неделю с 8 по 14 августа

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Подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт» объявил тендер на создание концепции национального дистрибьютора продукции АПК, следует из данных на портале госзакупок. Цель инициативы — выход поставщиков на новые рынки и рост поставок на целевых рынках. Перспективными регионами на фоне санкций названы Азия, Ближний Восток и Африка.



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В 2022 году потребление мяса в России может вырасти с рекордных 77 кг на человека в год еще на 1-2 кг. Это должно произойти за счет прироста производства свинины, прогнозируют аналитики Россельхозбанка. Кроме увеличения потребления мяса меняется структура «мясной корзины», в частности, перестала быть экзотикой индейка, также покупатели стали чаще делать выбор в пользу немассовых видов птицы: мяса уток, цесарок, гусей, перепелов. В результате роста потребления «новых» видов мяса доля традиционных курицы, свинины и говядины опустилась ниже 90%, оценивает РСХБ.



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Цитата недели

«Я рассчитываю средний показатель по потерям по сумме факторов в районе 15%» Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский Урожайность и качество пшеницы в 2022 году могут серьезно пострадать из-за погодных условий, считает глава РЗС. Из-за дождей рефакция может достигнуть 12-13%, кроме того, из-за отставания в темпах уборки урожая упускаются оптимальные погодные окна, а прорастание неубранного зерна, особенно активное в условиях дождей, только увеличивает потери. В общем объеме урожая пшеницы доля продовольственной может составить 60% против 82% в прошлом сезоне, прогнозирует Злочевский.

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Минсельхоз ожидает, что ситуация с наличием сельхозтехники в России стабилизируется до конца года. Это произойдет на фоне продолжения импорта, появления новых поставщиков и наращивания внутреннего производства, сообщил заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин. По его словам, сейчас наблюдается увеличение сроков поставок, есть определенные сложности с предоставлением комплектующих для иностранной техники. Сейчас спрос на технику превышает предложение, однако несмотря на замедление темпов, обновление парка техники продолжается.



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Цифра недели







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Группа « Черкизово

Группа «Черкизово» запустила маслоэкстракционный завод в Ельце Липецкой области — крупнейшее в стране предприятие по переработке высокопротеиновых масличных культур. Его плановая мощность — 2,5 тыс. т сои в сутки или примерно 1 млн т в год. Инвестиции составили 10 млрд руб. Завод будет выпускать соевый шрот, масло, оболочку и лецитин. Также предприятие может перерабатывать рапс. Готовая продукция будет поставляться на девять комбикормовых заводов компании в разных регионах страны. Кроме того, «Черкизово» планирует экспортировать продукцию МЭЗа в Китай, страны СНГ и другие регионы.



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Переработчики просят поднять пошлины на импорт картофельных хлопьев

Производители картофельных хлопьев попросили ограничить импорт этой продукции из недружественных стран. Свое предложение в письме, направленном в Минсельхоз и Картофельный союз, изложила компания «Максим Горький плюс» (МГП). Его также подписали компании «Мивок», Погарская картофельная фабрика и пищевой комбинат «Милославский». Санкции против России привели к тому, что отечественные и зарубежные производители оказались в неравных конкурентных условиях, а государство теряет таможенные и налоговые поступления в бюджет.



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Сделка недели

«Компания вот уже несколько месяцев de facto работает в автономном режиме, преодолевая ограничения, которые были введены, с одной стороны, новыми пакетами санкций, с другой — правилами штаб-квартиры» Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов Российское подразделение шведской компании Tetra Pak сменит владельца, единственным акционером АО «Тетра Пак» станет ООО «Итон Инвестментс». Сумма сделки может быть символической и составить 1 евро. Сделка еще проходит конечные этапы, работа над новым брендом начнется после завершения формальностей. Никаких серьезных изменений для российского рынка смена владельца российского бизнеса Tetra Pak не принесет, считает Белов.

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Компания «Жировой комбинат» (входит в ГК «Русагро»), подала заявку в «Роспатент» на регистрацию бренда Hungry Panda. Судя по заявке, она планирует выпускать под этим брендом детское питание, каши, кисели, пюре и растительные напитки. Сейчас компания выбирает площадку для производства новых продуктов. В августе структура «Русагро» объявила запрос предложений на устройство цеха детского питания в Ульяновске, где она управляет Заволжским молочным комбинатом. Согласно отчету группы, ранее это предприятие выпускало сухие пищевые ингредиенты, молочные и злаковые напитки. Мощность комбината по выпуску сухих смесей составляет 14,2 тыс. т в год.



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«Магнит» купил белгородский тепличный комплекс сына Романа Абрамовича

АО «Тандер» (Краснодарский край, основное юрлицо торговой сети «Магнит») приобрело 99,99% белгородского ООО «Гринхаус», управляющего тепличным комплексом в Белгородской области, следует из данных ЕГРЮЛ. Еще 0,01% приобрело ООО «Сельта», фактически принадлежащее «Тандеру». Ранее 74,99% уставного капитала «Гринхаус» принадлежало компании «Сигма Кэпитал», владельцем которой является ее гендиректор Аркадий Абрамович — сын миллиардера Романа Абрамовича.



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