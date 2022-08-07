Самое интересное за неделю с 1 по 7 августа

Россия может запретить ввоз семян из Европы и США. Минсельхоз допускает принятие таких мер в качестве контрсанкций и призывает регионы активнее закупать российский посадочный материал. При этом зависимость российских аграриев от импортного семенного материала очень высока. Представители отрасли считают, что в текущих условиях ограничивать ввоз семян не стоит, напротив, нужно облегчить доступ мировых технологий в АПК на внутренний рынок. Если и ограничивать поставки, то постепенно, пропорционально увеличению собственных объемов производства семян.



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Торги зерном на Национальной товарной бирже вновь прошли безрезультатно

Стартовавшие 1 августа закупки зерна в интервенционный фонд в течение трех дней проходили без результата, несмотря на то что предлагаемые цены выше рыночных. Отсутствие продаж обусловлено не более чем техническими причинами, связанными с процедурой аккредитации участников. Биржа ожидает первых сделок на следующей неделе.



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Цитата недели

«В совокупности все это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 млн т. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 млн т нам придется пересмотреть» Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев В этом году Россия рискует не выйти на запланированный показатель по урожаю зерна: могут помешать низкие относительно прошлого года темпы уборки. Возможное падение сбора министр объяснил холодной весной, дождями, высокой влажностью и ветрами, а также сложностями с поставкой комплектующих для иностранной техники. Между тем, аналитический центр «Русагротранса» в очередной раз повысил прогноз по урожаю пшеницы.

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Новый свеклосахарный сезон ожидается лучше предыдущего



В России начался сезон переработки сахарной свеклы урожая 2022 года. По прогнозу Минсельхоза, ее валовой сбор составит 41,5 млн т, в 2021-м, согласно Росстату, было собрано 41,2 млн т. Опрошенные «Агроинвестором» участники рынка настроены оптимистично и ждут хороших результатов.



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Цифра недели





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В России увеличился сбор тепличных овощей

К началу августа урожай тепличных овощей в России увеличился на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 975,3 тыс. т, сообщил Минсельхоз. По данным министерства, в том числе урожай огурцов составляет 568,2 тыс. т, томатов — 387,8 тыс. т. На протяжении последних лет в России стабильно растет производство тепличных овощей и зеленных культур, отмечает ведомство.



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На крупном костромском предприятии выявлена АЧС

На самом крупном свинокомплексе Костромской области «Шувалово» из-за африканской чумы свиней (АЧС) уничтожили 3 тыс. свиней. Заболевание было выявлено на одной из трех обособленных площадок комплекса. Продукция предприятия признана безопасной, но производство остановлено на всех площадках. По словам гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева, «Шувалово» — крупное предприятие по региональным меркам. Однако снижение производства на этом комплексе не окажет влияния на рынок в масштабах страны из-за относительно небольших объемов выпуска и благодаря перенасыщению рынка.



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Предложение недели

«Предлагаемые изменения на рынке вряд ли отразятся — это просто продление действующих ограничений. Но некоторые производители ждали, что этого не произойдет, и пошлина будет снята или уменьшена» Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко Минсельхоз предлагает сделать экспортную пошлину на сою постоянной, на рапс — продлить на один год. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Действие ранее введенных ограничений заканчивается 31 августа. Сейчас пошлина на рапс составляет 30%, но не менее 165 евро/т, на сою — 20%, но не менее $100/т. Предлагаемые меры принимаются для обеспечения загрузки сырьем отечественных предприятий, перерабатывающих масличные культуры. Это позволит сохранить продовольственную безопасность внутреннего рынка, говорится в пояснительной записке к документу.

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«Молвест» начнет производство концентрата молочного белка

ГК «Молвест» введет дополнительные мощности по глубокой переработке молока на базе своего завода по производству сухих ингредиентов в Воронежской области. В частности, там планируется запустить производство концентрата молочного белка, который обычно закупается за рубежом, в основном в странах Европы, США и Новой Зеландии. Также предприятие будет выпускать сухое обезжиренное молоко. Проектная мощность нового производства составит 200-300 т исходного сырья в сутки. Здесь планируется выпускать концентрат молочного белка с содержанием протеина не менее 85% — он применяется в производстве спортивного питания и творожных сыров. Предприятие предполагается запустить в сентябре. Сейчас идет монтаж оборудования, в августе-сентябре будут проведены пусконаладочные работы.



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С 3 августа ГК «Содружество», один из ведущих переработчиков масличных в России, запустила на Национальной товарной бирже (НТБ) товарные аукционы по закупке масличных культур, сообщается в материалах биржи. В первый день торгов было куплено 200 т рапса по цене 28,5 тыс. руб. за тонну. В сезоне-2022/23 «Содружество» намерено закупить 3,12 млн т масличных культур против 1,4 млн т годом ранее.



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