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Компании
«Агроэко» построила еще один свинокомплекс в Тульской области
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
2 октября 2019
Общие инвестиции в проект превысят 11 млрд рублей
Тульский проект позволит «Агроэко» нарастить производство свинины на 60 тысяч тонн
Фото: «Агроэко»

«Агроэко» запустила новый свиноводческий комплекс в Тульской области, ставший пятым для компании в регионе. Как сообщила компания, объем инвестиций в ферму «Ефремовская» составил более 1 млрд руб., она рассчитана на 42 тыс. голов единовременного содержания.

Всего Тульская мясная компания (реализует проект, входит в «Агроэко») при поддержке Россельхозбанка планирует построить шесть свиноводческих ферм, комбикормовый завод с элеватором на 90 тыс. т единовременного хранения зерна и станцию искусственного осеменения. Предприятия компании будут расположены на территории трех районов: Ефремовского, Воловского и Куркинского. Каждая ферма будет вмещать 2,5 тыс. свиноматок. Открытие первой фермы в рамках проекта состоялось в августе.

Общие инвестиции в проект Тульской мясной компании, согласно уточненным данным, составят более 11 млрд руб. При выходе на полную проектную мощность в 2020-м общее поголовье Тульской мясной компании составит 486 тыс. животных, а совокупный выпуск свинины — 60 тыс. т. «Реализация проекта позволит Тульской области на треть увеличить производство мяса, выйти на самообеспеченность по свинине и в дальнейшем начать региональный экспорт», — указывается в сообщении компании.

Проект Тульской мясной компании анонсировался еще в 2014 году — тогда его стоимость составляла 6,2 млрд руб. при предполагаемой мощности 42 тыс. т в год. Позднее объем инвестиций увеличился до 10 млрд руб. Как ранее отмечал гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, уточненный тульский проект «Агроэко» учтен в прогнозных балансах. Согласно подсчетам союза, за счет запуска новых комплексов производство свинины в стране в ближайшие четыре года вырастет еще почти на 800 тыс. т в убойном весе, что будет приводить к повышению конкуренции и снижению оптовых цен. По итогам первых восьми месяцев этого года, согласно данным Росстата, производство свиней на убой в сельхозорганизациях страны увеличилось на 5,3% до 2,8 млн т в живом весе, из них лишь 9,2 тыс. т приходилось на Тульскую область. По оперативным данным Минсельхоза, к 26 сентября средневзвешенная цена сельхозпроизводителей на свиные полутуши составляла 144,53 тыс. руб./т, что на 6,7% ниже уровня на начало года.

Группа «Агроэко» создана в 2009 году в Воронежской области, к настоящему времени на территории региона расположено около 30 производственных площадок. В 2018 году компания произвела 159 тыс. т свинины в живом весе (около 124 тыс. т в убойном весе), что позволило ей занять 16-е место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших производителей мяса в стране. Среди российских производителей комбикормов «Агроэко» занимает 15-е место. Весной группа начала строительство мясоперерабатывающего комбината в Воронежской области стоимостью 13,5 млрд руб., который замкнет в холдинге цикл производства свинины.

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