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Инвестиции
«Агроэко» строит мясоперерабатывающий комбинат за 13,5 млрд рублей
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
16 мая 2019
Проект замкнет в холдинге цикл производства свинины
К 2022 году «Агроэко» инвестиции «Агроэко» в воронежские проекты достигнут 62 млрд рублей
Фото: Е. Егоров

Группа «Агроэко» начала строительство мясоперерабатывающего комбината в Воронежской области стоимостью 13,5 млрд руб. Церемония закладки первого камня состоялась в среду с участием вице-премьера Алексея Гордеева, сообщает пресс-служба правительства региона. Предприятие будет располагаться на территории опережающего социально-экономического развития «Павловск», где «Агроэко» стала первым резидентом.

Из общего объема инвестиций в 13,5 млрд руб. около 10 млрд руб. придется на заемные средства Россельхозбанка, 1 млрд руб. — средства Фонда развития моногородов, рассказал председатель совета директоров «Агроэко» Владимир Маслов. Мощность участков убоя и обвалки составит 600 голов в час или 3,8 млн голов в год. На предприятии планируется производить 200 наименований продукции общим объемом 350 тыс. т, уточняет пресс-служба правительства региона.

Начать строительство комбината предполагалось еще в 2017 году, позднее выход на площадку был отложен до лета 2018-го. Тогда областное правительство сообщало об объеме вложений в 10 млрд руб. Как пояснил Маслов «Коммерсанту», оценочная стоимость завода выросла из-за корректировок стоимости оборудования, а также дополнительных технологических решений. Алексею Гордееву он сообщил, что к концу года на предприятие уже начнут поставлять оборудование. Как говорится в пресс-релизе Россельхозбанка, запланирован поэтапный ввод в эксплуатацию до второго квартала 2024 года.

Строительство комбината замкнет в холдинге цикл производства свинины. «Несколько лет назад в Воронежской области стали реализовывать кластерный подход. Речь идет о кооперации, когда предприятие, вот в данном случае «от поля — до потребителя», находится в некой последовательной цепочке. Последнее звено имеет очень важное значение — в регионе производится конечный продукт», — рассказал Гордеев, с 2009 по 2017 год занимавший пост губернатора Воронежской области. По его словам, подобный кластерный подход уже реализован в молочном животноводстве. «Сегодня воронежское мясо известно за рубежом. И вот сейчас это завершающий этап свиноводческого кластера — по производству качественной свинины», — добавил вице-премьер.

В 2018 году «Агроэко» ввела в эксплуатацию второй комбикормовый завод в Павловском районе Воронежской области. Торжественная церемония его открытия также состоялась в среду с участием Гордеева. Как рассказывал «Агроинвестору» руководитель департамента по производству кормов «Агроэко» Владимир Панфилов, мощность завода составляет 20 т/час полнорационных комбикормов и 5 т/час престартерных кормов, также есть линия на 5 т/час переработки сои. Таким образом, годовая мощность нового предприятия равна 200 тыс. т кормов, в его строительство вложено 2,6 млрд руб. С учетом действующего комбикормового завода в Таловском районе в 2019 году «Агроэко» намерена увеличить выпуск кормов до 600 тыс. т, говорил Панфилов. Компания намерена использовать производимые корма не только для собственных нужд, но и продавать часть продукции.

Группа «Агроэко» создана в 2009 году в Воронежской области, к настоящему времени на территории региона расположено около 30 производственных площадок. Также летом 2018-го компания приступила к реализации свиноводческого проекта в Тульской области. В 2018 году она произвела 159 тыс. т свинины в живом весе (около 124 тыс. т в убойном весе), что позволило ей занять 16-е место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших производителей мяса в стране. Среди российских производителей комбикормов «Агроэко» занимает 15-е место. К 2022 году совокупный объем инвестиций «Агроэко» в производство свинины в воронежские проекты составит 62 млрд руб., рассказывал «Агроинвестору» Маслов.

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