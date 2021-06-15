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Компании

«Эфко» вышла из состава учредителей «Зеленой долины»

Компания сосредоточится на производстве растительных продуктов

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Холдинги продолжат сотрудничество в рамках партнерских отношений
«Зеленая долина»
Холдинги продолжат сотрудничество в рамках партнерских отношений
«Зеленая долина»

Группа компаний «Эфко» вышла из состава учредителей белгородского молочного агрохолдинга «Зеленая долина», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление компании. «Эфко» планирует в большей степени сфокусироваться на производстве растительной еды, в то время как «Зеленая долина» больше связана с животноводством, уточнила изданию компания. При этом холдинги продолжат сотрудничество в рамках партнерских отношений. Представитель пресс-службы «Эфко» сказала «Агроинвестору», что производство молочной продукции продолжается в прежнем режиме.

По мнению управляющего партнера Streda Consulting Алексея Груздева, выход «Эфко» из состава учредителей «Зеленой долины» не предвещает каких-то серьезных изменений. «Я думаю, что завод «Слобода» останется в составе «Эфко» и маловероятно, что компания уйдет из молочного бизнеса. Это предприятие довольно успешно, его продукция хорошо продается в сетях», — сказал Груздев «Агроинвестору». Эксперт отметил, что «Зеленая долина» является сырьевым бизнесом для «Эфко» и, возможно, ранее они рассматривали компанию как звено для вертикальной интеграции, чтобы было и свое сырье, и свой молокоперерабатывающий завод. «Если сейчас они приняли решение выйти из сырьевого бизнеса — ничего страшного в этом нет. К тому же для «Эфко» производство молока — непрофильный бизнес», — добавил Груздев.

Заместитель директора направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Илья Телятников сказал «Агроинвестору», что, учитывая то, что группа компаний «Эфко» специализируется преимущественно на производстве масложировой продукции из растительного сырья, а молочное направление для нее не является ключевым, с высокой вероятностью можно говорить о прекращении компанией производства молочной продукции. По мнению эксперта, «Эфко» сфокусируется на выпуске растительных жиров и белка. «Необходимо также отметить, что доход от продажи доли в ГК «Зеленая долина» позволит «Эфко» увеличить инвестиции в развитие биотехнологий, которые компания рассматривает как основу для обеспечения своей конкурентоспособности в будущем», — добавил Телятников.

За последние годы было много примеров, когда производители молочных продуктов запускали свои линейки растительных альтернатив, либо покупали существующие бренды, сказал «Агроинвестору» координатор проекта «Едим лучше» Алексей Иванов. У компаний Danone, Nestle, Coca Cola, General Mills, Valio уже есть бренды молочных альтернатив. А компания Elmhurst, с 1925 года производившая молочные продукты, в 2017-м полностью переключилась на производство растительного заменителя молока, отметил он. По словам Иванова, «Эфко» хорошо понимает меньшее влияние производства растительных продуктов на окружающую среду и изменение климата, а также растущий спрос на такие продукты в России и в мире. В последние два года компания серьезно интересуется растительными альтернативами и уже выпустила несколько заменителей мяса. «Вряд ли «Эфко» быстро откажется от своей успешной линейки йогуртов. Однако постепенное перенаправление все больших ресурсов на создание инновационных растительных продуктов выглядит очень логичным шагом, -считает Иванов. — И в ближайшие годы я ожидаю прихода на этот рынок других крупных производителей молочных продуктов. Ведь у них есть все ресурсы, чтобы стать лидерами в этой перспективной и пока мало развитой нише».

Гендиректор «Эфко» Евгений Ляшенко в ходе Петербургского международного экономического форума заявлял, что компания верит в то, что в ближайшие 10-15 лет до 10% животного белка будет замещено растительным, писал «Коммерсантъ». Эксперт рынка FoodNet Национальной технологической инициативы Андрей Зюзин говорил «Агроинвестору», что в России будет увеличиваться потребление альтернативного «молока».  Это связано, во-первых, с тем, что этот сегмент в России более популярен среди потребителей, во-вторых, на рынке представлен довольно широкий ассортимент продукции.

В мае 2021 года председатель совета директоров группы компаний «Зеленая долина», экс-депутат Белгородской облдумы Сергей Юдин планировал выкупить у «Эфко» 49% акций в совместном активе и в случае удачной сделки увеличить свою долю до 94%. В материалах Федеральной антимонопольной службы сказано, что в ведомство обратился человек с ходатайством о приобретении 49% долей компании «Эфко продукты питания». «Коммерсантъ» предполагал, что это именно Юдин, и в случае удачной сделки он увеличит свою долю до 94%. Еще 6% «Зеленой долины» принадлежит «Алексеевской продовольственной инвестиционной компании». 5 мая «Эфко» обратилось в ФАС, чтобы приобрести 100% уставного капитала молочного завода «Слобода». Соответствующее уведомление было опубликовано в базе службы. Этот завод группа запустила в апреле 2015 года, в состав «Зеленой долины» он вошел после того, как в конце 2017-го «Эфко» объявила о создании вместе с ней «национальной молочной компании». «Коммерсант» писал, что «Эфко» объясняла подачу ходатайства «простым перераспределением активов внутри холдинга». Источник издания на рынке говорил, что у партнеров по «Зеленой долине» могут быть разногласия, и периодически поднимается вопрос раздела бизнеса. 

Екатерина Шокурова 

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