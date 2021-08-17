«Русагро» купила на торгах «Волжский терминал»

Аукцион по продаже «Волжского терминала» должен был состояться еще весной «Волжский терминал»

Балаковский элеваторный комплекс с маслоэкстракционным заводом ООО «Волжский терминал» в Саратовской области 16 августа был продан с торгов по цене, почти в четыре раза превышающей первоначальную. Производство со всем оборудованием, зданиями, подъездными путями и землей при начальной цене 3,1 млрд руб. ушло за 11,5 млрд руб. Покупателем стала дочерняя структура группы «Русагро» Вадима Мошковича, специально созданная летом прошлого года — ООО «Русгаро-Балаково». Информация опубликована в реестре сведений о банкротстве.



На покупку предприятия претендовали пять участников, двое из них имели непосредственное отношение к инициатору банкротства. Кроме «Русагро-Балаково» заявку подала сама «Русагро», московское ООО «Меридиан» — структура кипрского офшора «Фарсия лимитед». Также в торгах участвовал владелец краснодарского агрохозяйства «Юг-Агро», еще одна компания из Краснодарского края — «Агро» и «Регионагро» из Калининградской области.



«Русгаро-Балаково» на торгах предложила самую большую сумму — 11,5 млрд руб. Далее идет «Регионагро» с 11,34 млрд руб. По данным «Коммерсанта», владельцем этого предприятия является Виталий Вериго, который ранее работал в структурах группы «Содружество». Участвовавшая в торгах «Агро», могла представлять интересы «Эфко», и «Меридиан», который связан с владельцем банка «Система» Алексеем Богачевым, уточняет издание. Опрошенные «Коммерсантом» аналитики говорят, что «Русагро» могла предложить на торгах любую цену, все равно средства достанутся ей же в рамках урегулирования долгов саратовского агрохолдинга. Рыночные цены на масложировую продукцию, по словам собеседников издания, восстанавливаются, а значит, покупателя ждет большая прибыль. Кроме того, активизировались поставки зерна и масла по воде, а у «Волжского терминала» есть своя пристань.



Между тем, «Русагро» проявила интерес к покупке маслоэкстракционных заводов агрохолдинга «Юг Сибири» в Алтайском крае и Омской области, пишет «Интерфакс». «Нам, конечно, очень интересны активы "Юга Сибири", мы неоднократно уже об этом заявляли, и мы уже подавали две заявки — к сожалению, банк ПСБ пока не продает эти активы», — сказал агентству гендиректор «Русагро» Максим Басов. Он отметил, что если аукцион будет вновь объявлен, группа снова подаст заявку на участие в нем. Торги по продаже заводов «Юга Сибири» (Барнаульский МЭЗ мощность переработки 500 т подсолнечника в сутки, Бийский МЭЗ — 500 т в сутки и «Продэкс-Омск» мощностью переработки 450 т подсолнечника и 390 т рапса в сутки) должны были состояться в мае, но были отменены. Имущественный комплекс «Продэкс-Омска» был выставлен на торги по начальной цене 1,5 млрд руб., за активы «Юга Сибири» просили от 2,4 млрд руб. Новые аукционы должны были состояться в конце июля, но также были отменены по решению комитетов кредиторов. По информации «Интерфакса», кредиторы рассчитывают поднять цену активов «в связи с существенным изменением ситуации на рынке переработки масличных культур в сторону увеличения стоимости производственных мощностей маслоэкстракционных заводов». Сейчас проводится переоценка активов.

Изначально аукцион по продаже «Волжского терминала» должен был состояться еще весной. Но «Русагро» на правах конкурсного кредитора отменила торги, пожелав внести изменения в порядок их проведения. Управляющий партнер юридической группы «Ратум» Ольга Романова в апреле говорила «Агроинвестору», что покупка активов кем-то, кроме «Русагро» маловероятна, так как компания инициировала процедуру банкротства холдинга. «В той или иной степени «Русагро» присутствует в кредиторах почти всех предприятий, входящих в холдинг «Солнечные продукты», в том числе в управляющей компании они начали банкротство еще в 2019 году», — уточняла юрист.



Важно понять, что именно купила «Русагро» - только комплекс по перевалке масел, или весь терминал, отмечает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. «Весь терминал заточен на любые сельхозтовары, в том числе зерно. Если говорить о маслах, то они активно идут в Иран и Азовское море, где их можно переливать, — сказал эксперт «Агоинвестору». — К тому же, в последние годы перевалка по воде показывает рекордные объемы. Если говорить о зерне, то его можно экспортировать теми же путями, что и масло».



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут напомнил, что Поволжье — один из регионов с крупнейшими объемами производства масличных и зерна. «Это водная артерия, которая позволяет выходить на Иран, Азово-Черноморский бассейн, а также на Север. У компании есть определенный опыт, когда она отправляла суда на экспортные поставки в Санкт-Петербург и далее, — рассказал Корбут. — Территориальное расположение очень хорошее. Саратовская область находится в центре конгломерата производителей сельскохозяйственной продукции. Поэтому решение «Русагро» вполне логично». По его мнению, «Русагро» сможет существенно нарастить объемы закупок и поставок. «По сути, приобретенный актив — это перевалочная точка. Предприятия, которые находятся в зоне доступности, — 400-500 км, будут ориентироваться на «Русагро» и везти продукцию туда. Оттуда компании будет перенаправлять товар на свои предприятия по переработке или на экспорт, если это зерно», — предполагает Корбут.

