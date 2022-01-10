Группа «Продо» вышла из яичного бизнеса

Производственная мощность «Чикской» птицефабрики — 300 млн яиц в год Pixabay

Группа «Продо», крупный производитель мяса птицы, свинины, колбас, полуфабрикатов и мясных изделий, продала яичную птицефабрику «Чикская» (Новосибирская область), покупателем стала «Птицефабрика Челябинская». Согласно сообщению последней, сделка была закрыта 29 декабря прошлого года, ее условия и стоимость не раскрываются. Решение о продаже предприятия зрело давно, поскольку производство яиц — непрофильное направление для «Продо», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя группы. После сделки агрохолдинг сосредоточится на развитии производства и переработки мяса.



В мае прошлого года группа «Продо» сообщила о продаже четырех молочных ферм и молокоперерабатывающего производства, входящих в холдинг «Лузинское молоко». Представитель компании тогда говорила «Агроинвестору», что решение о продаже оправдано вдвойне, так как рыночная ситуация требует мобилизации всех возможных ресурсов для повышения эффективности основного бизнеса.



«Продо Птицефабрика Чикская» - крупнейший комплекс по производству пищевого куриного яйца, расположенный в селе Прокудском Коченевского района Новосибирской области, говорится на сайте администрации района. Предприятие было запущено в 1971 году. Сейчас оно включает комплекс родительского стада, цех инкубации, репродуктор, три комплекса промышленного производства яйца, цех приготовления кормов, около 1,3 тыс. га сельхозземель. Производственная мощность птицефабрики — 300 млн яиц в год, что составляет около 25% от объемов выпуска в Новосибирской области. В 2020 году выручка предприятия составила 1,58 млрд руб., что на 15,1% больше, чем по итогам 2019-го, чистая прибыль сократилась на 31,7% до 36,17 млн руб.



Птицефабрика «Челябинская», согласно отчетности, входит в топ-10 крупнейших производителей яиц в России, в 2020 году она выпустила 716,7 млн яиц. Выручка компании увеличилась на 12,9% до 3,23 млрд руб., чистая прибыль — на 88,8% до 377,96 млн руб. Таким образом, благодаря сделке «Челябинская» может увеличить производство яиц до более чем 1 млрд штук в год.



По данным Росптицесоюза, в 2021 году производство яиц в России осталось на уровне 2020-го и составило около 44,8 млрд штук. Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев ранее оценивал, что объем выпуска может составить 44,88 млрд яиц. При этом эксперт отмечал, что себестоимость производства яиц за год выросла минимум на 15-18%, в первую очередь, это связано с серьезным повышением цен на кормовые ингредиенты. На фоне стабильного спроса это приводит к снижению доходности сектора.

