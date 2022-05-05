Coca-Cola допускает полный уход с российского рынка

В 2021 году Coca-Cola HBC увеличила продажи в России на 18,3% М. Стулов

Американская Coca-Cola Co., крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, не исключает, что может полностью уйти с российского рынка. Об этом гендиректор компании Джеймс Куинси сказал на мероприятии CEO Council Summit, организованном The Wall Street Journal, сообщает «Интерфакс». Coca-Cola может прийти к тому, что ее бизнес в России «полностью исчезнет», если конфликт на Украине затянется. При этом Куинси сомневается, что действия таких компаний как Coca-Cola могут оказать давление на власти.



В марте компания объявила о приостановке поставок ингредиентов для своих напитков и деловой активности в России на фоне проведения военной спецоперации на Украине. Ранее Coca-Cola прогнозировала, что это приведет к снижению ее глобальной выручки и операционной прибыли за 2022 год на 1-2%. В 2021 году Coca-Cola увеличила продажи в России на 18,3% примерно до 2,1 млрд л.



Coca‑Cola пришла на российский рынок в 1979 году: накануне Московской Олимпиады в СССР начали импортировать Coca‑Cola и Fanta. В России Coca-Cola принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков: в Москве и Московской области (два предприятия), Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. На сайте компании говорится, что ее инвестиции в экономику России составляют $6,2 млрд.



Между тем, конкурент Coca-Cola, компания PepsiCo, решила продать АО «Вимм-Билль-Данн Напитки». Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ТК «Мультипро» (занимается производством сыров под маркой Alti) о приобретении компании. «ВБД Напитки» занималась выпуском соков и нектаров на заводе в подмосковном Раменском. В 2015 году площадка была закрыта, а производство соков сконцентрировано на заводе «Лебедянский» в Липецкой области. На территории подмосковного предприятия располагаются административные, складские, производственные и инфраструктурные объекты, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу PepsiCo.



В марте PepsiCo сообщила, что приостанавливает производство и продажу напитков в России, в том числе Pepsi, 7Up и Mirinda, а также останавливает инвестиции в российский рынок, в том числе рекламную деятельность. Продажу молока, молочных продуктов, детских смесей и питания планируется продолжать. Компания работает в России более 60 лет.

