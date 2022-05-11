В марте McDonald’s принял решение временно закрыть все 850 ресторанов быстрого питания в России Е. Егоров

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s может возобновить работу в России под другим брендом, пишут «Известия» со ссылкой на два источника на продовольственном рынке, которые знакомы с ситуацией. Один из них говорит, что компания ищет способ спасти вложенные в развитие сети ресторанов средства.



Как ранее писал «Агроинвестор», в марте на фоне проведения российской спецоперации на Украине McDonald’s принял решение временно закрыть все 850 ресторанов быстрого питания в России и приостановить все операции на рынке. Гендиректор корпорации Крис Кемпчински тогда говорил, что пока невозможно предсказать, когда McDonald’s сможет вновь открыть рестораны в России и отмечал, что компания сталкивается с перебоями в цепочке поставок, однако обещал, что всем 62 тыс. сотрудников компании в стране будут продолжать выплачивать зарплату.



Между тем, президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров сказал РИА «Новости», что россиянам не стоит ждать возвращения McDonald’s — скорее всего, российское подразделение компании продадут по частям или передадут в управление менеджменту. «Компания каждый день несет убытки. В какой-то момент, если не будет найден покупатель, они будут признаны банкротом», — считает он.



Источник на рынке сказал РИА «Новости», что вернуться в Россию McDonald’s мешает не только решение глобальной компании, но и контракты с Coca-Cola и Paulig, которые приостановили деятельность в нашей стране, причем финская Paulig в начале мая продала бизнес индусу Викасу Сои, который с 2016 года управляет компанией Milagro Beverage (торговые марки растворимого кофе Milagro, D’Arte и Belagio). Прежде, чем возвращаться, McDonald’s нужно найти им замену.



В марте мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что российские сети максимум в течение года могут заменить закрывающиеся в столице рестораны McDonald’s. Для замещения освободившейся ниши власти города решили выделить 500 млн руб. на льготное целевое кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания. Правда основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров тогда отметил, что в нашей стране ни у кого нет бизнеса такой же сложности, как у McDonald’s, и нельзя «все это вот так сесть и создать за два-три месяца или два-три года».

