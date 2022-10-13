В Тольятти строят МЭЗ за 15 млрд рублей

Запуск новых мощностей может обострить конкуренцию переработчиков за сырье Д. Гришкин

Тольяттинский комбинат пищевых продуктов (ТКПП) построит в ОЭЗ «Тольятти» МЭЗ за 15 млрд руб. Завод будет выпускать растительное масло, расфасовывать и продавать конечному потребителю. «Готовность объекта уже превышает 50%. Комбинат сможет перерабатывать до 2 тыс. т масличных в сутки и дополнительно будет оснащен линией по фасовке масел. Завод должны сдать в эксплуатацию в мае-июне 2023 года», — сообщил заместитель гендиректора по производству Тольяттинского комбината пищевых продуктов Вадим Торосян (цитата по сайту Tolyatty.ru).



По его словам, выгодное географическое положение завода в перспективе дает возможность поставлять сырье по Волго-Донскому каналу, а также экспортировать готовую продукцию в страны Каспийского бассейна и Средиземноморья. Еще одной из ключевых причин локализации производства в Тольятти стали преференции, предусмотренные для резидентов особой экономической зоны — высокое качество инфраструктуры и налоговые льготы. Благодаря вводу в эксплуатацию нового завода, который, как говорится на сайте ТКПП, должен стать самым крупным в России, мощности по переработке масличных в регионе вырастут до 4 тыс. т в сутки.



В этом году урожай масличных в Самарской области должен составить более 1 млн т, в том числе 900 тыс. т подсолнечника и 60 тыс. т сои и рапса. Сейчас в регионе собрано 120,5 тыс. т подсолнечника, 21 тыс. т сои и рапса, 55 тыс. т масличного льна, пишет НИА «Самара».

Сектор переработки масличных в России несколько перегружен, считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Понятно, когда свои мощности вводят “Черкизово”, “Мираторг”: у них есть свой огромный земельный банк и якорные поставки, которые могут гарантировать загрузку на каком-то уровне, — говорит он. — Но если рассчитывать на то, что производство масличных у нас будет расти, то новое предприятие может отыграть свою позицию <...>, хотя Поволжье — крупнейший производитель масличных в стране, и определенная ресурсная база там есть. Я думаю, в регионе нужно присматриваться к переработке сои и масличного льна». По егл словам, на аграриях ввод новых мощностей отразится положительно — конкуренция между переработчиками за сырье обострится.



«По моему мнению, есть один принципиальный момент: все расчеты должны вестись исходя из того, что государство не закрывает экспорт масличных, а из нормальной конкурентной среды. Тогда эти проекты будут эффективны», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. Госрегулирование, продолжает он, является основным рыночным риском при строительстве МЭЗов, но есть и глобальные риски: период очень высоких цен на растительные масла, вероятно, подошел к концу, и внешние рынки будут более конкурентными. А переработка в любом случае ориентируется именно на экспорт, потому что внутренний рынок и так насыщен, и его потребности невелики, добавляет он.



Согласно Федеральному проекту, по базовому сценарию экспорт сельхозпродукции должен увеличиться к 2030 году до $41 млрд, и исходя из этого объемы вывоза готовой масложировой продукции должны достигнуть более 17 млн т, говорит руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев. В соответствии с этим масложировая отрасль планомерно наращивает перерабатывающие мощности. Экономическую перспективу имеют при этом проекты, ориентированные на производство продукции второго и третьего переделов.



Партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина говорит, что сейчас есть две основные тенденции российского рынка производителей масложировых продуктов.



Первая — это стремление производителей выстроить вертикально-интегрированные холдинги. В условиях нарастающей конкуренции и волатильности цен успешными в итоге станут предприятия, которые смогли сформировать собственную законченную структуру, включающую как агропромышленные мощности по выращиванию масличных культур, перерабатывающие заводы, а также полный цикл логистики — элеваторы, транспорт, торговые подразделения, имеющие собственные бренды на конечном рынке.



Вторая тенденция — работа по продвижению своей продукции на внешние рынки. В первую очередь, это крупнейшие рынки мира — Индия и Китай. Сейчас, когда объем продукции украинских производителей резко сократился на этих рынках, наши компании имеют шанс занять эту нишу. По словам Корягиной, российский рынок конечен, и на данный момент его потенциал полностью исчерпан: почти отсутствует импорт, рынок поделен между небольшим количеством федеральных игроков и рядом региональных, говорит она. «Российские производители отправляют на экспорт от 25 до 30% объемов производимой продукции.



Исходя из этого, время для входа на рынок нового крупного игрока с такими производственными мощностями выбрано не идеальное», — прокомментировала «Агроинвестору» Корягина. Так, кроме затрат на строительство самого объекта, необходимы значительные вложения в маркетинг для вывода нового продукта на насыщенный российский рынок. Поэтому сроки окупаемости проекта, по ее мнению, сдвинутся в сторону увеличения.



Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой ранее говорил, что в России есть все предпосылки для появления новых перерабатывающих мощностей за счет хорошей маржинальности масличных по отношению к другим сельхозкультурам, например, к пшенице. Рост потребления масла также является дополнительным драйвером для расширения отечественных мощностей. Переработка и экспорт готовой продукции всегда были более выгодными направлениями, чем просто продажа сырья, тем более при постоянно растущем мировом спросе на масла, отмечал он.



По мнению Мальцева, особенно недооцененным на внутреннем рынке остается масличный лен, проекты по его переработке являются наиболее перспективными в масложировом бизнесе. Объемы производства этой масличной культуры за последние два сезона выросли почти в два раза, при этом во столько же вырос и экспорт льна как сырья, что говорит об огромном сырьевом резерве для переработчиков.



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