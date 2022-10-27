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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

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«Отрада» запустила Центр по передаче генов

На площадке будет содержаться 250 хряков датских пород с наивысшей генетической ценностью

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

В перспективе компания планирует построить еще нескольких подобных центров
Ю. Эйвазова
В перспективе компания планирует построить еще нескольких подобных центров
Ю. Эйвазова

Компания «Отрада» запустила первый в России коммерческий Центр по передаче генов PIC Датские линии в Липецкой области. Это инновационный проект по производству семени элитных хряков датских пород с наивысшей генетической ценностью. На площадке мощностью до 350 тыс. доз семени в год одновременно будут содержаться 250 хряков датских пород Отрада Ландрас, Отрада Йоркшир и Отрада Дюрок. Инвестиции в проект превысили 400 млн руб. Старт продаж семени запланирован на конец 2022 года.

«Строительство Центра по передаче генов коренным образом меняет парадигму индустрии, — комментирует коммерческий директор «Отрады» Иван Агеев — Теперь российским производителям свинины доступны элитные гены напрямую с вершины племенной пирамиды без генетического отставания. Это позволит нашим клиентам еще эффективнее улучшать производственные показатели за счет продуктивной генетики».

Создание Центра началось в прошлом году. В апреле гендиректор «Отрады» Патрик Хоффманн рассказывал «Агроинвестору», что компания столкнулась с некоторыми сложностями: была заблокирована кредитная линия, возникли проблемы с поставкой оборудования из Европы. «Благодаря поддержке Минсельхоза и Национального союза свиноводов, которые отметили, что проект является значимым для всей отрасли свиноводства в России, нам удалось возобновить кредитную линию, — рассказал «Агроинвестору» Агеев. — Трудности с импортными поставками удалось решить благодаря усилиям наших специалистов и проактивности партнеров, которые выразили готовность продолжать сотрудничество и находить пути решения. Все оборудование доставлено на площадку, собрано и подготовлено к работе». Безусловно, временное отсутствие финансирования и необходимого оборудования вынудили компанию сдвинуть сроки сдачи проекта на несколько месяцев. При этом все изначальные планы, касающиеся технологии и оснащения, реализованы в полном объеме, добавил он.

По словам Агеева, хотя определенная доля иностранных запасных частей и расходных материалов для лаборатории и самого производства присутствует, это не делает проект полностью зависимыми от импорта. В частности, хряки для Центра выращены на собственных племенных свинокомплексах и имеют высокие племенные индексы, хотя изначально генетика зарубежная. «Будучи полноценным членом системы нуклеусов и частью глобальной популяции генетики PIC Датские линии, “Отрада” регулярно получала элитные гены в виде поставок семени из Германии. За это время нам удалось создать достаточное разнообразие животных с высокой племенной ценностью, что позволит вести самостоятельную племенную работу и сохранять темпы генетического прогресса внутри своей популяции и быть независимыми от импорта в течение нескольких лет, — отметил Агеев. — При этом на фермах ведется полноценная племенная работа и продолжается обмен данными с генетической компанией для оценки и присвоения точных индексов». Ремонт стада также будет выполняться за счет внутреннего производства, уточнил он.

Центр будет поставлять как семя материнской линии для производства свинок LY, так и терминальной линии для производства товарных свиней. «На основе нашего анализа рынка сейчас фокус сделан на производство доз семени терминальной линии, — говорит Агеев. — Дальнейшая стратегия будет зависеть от конъюнктуры рынка и потребностей клиентов, мы готовы гибко подойти к вопросу соотношению хряков на нашей площадке». Хотя создание Центра передачи генов — новое направление для России, «Отрада» видит в нем высокий потенциал. «Стратегия компании предполагает развитие этого направления и увеличение мощности за счет строительства новых площадок: в перспективе планируется построить еще нескольких подобных центров», — делится Агеев.

ГК «Отрада» основана в 2005 году в Липецкой области французским инвестором Патриком Хоффманном. Специализируется на разведении и селекции свиней датской генетики, является эксклюзивным производителем и дистрибьютором генетики PIC Датские линии в России, Казахстане, Армении и Грузии. В регионе у компании действует селекционно-генетический центр, построены четыре фермы на 6 тыс. свиноматок, есть 19 тыс. га пашни и комбикормовый завод мощностью 60 тыс. т в год.


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Татьяна Кулистикова 

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