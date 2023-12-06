«Русагро» увеличила мощности МЭЗа в Балаково

Модернизация затронула все производственные участки завода balakovo24.ru

Группа «Русагро» завершила расширение мощностей маслоэкстракционного завода в Балаково, увеличив производственные мощности с 1,8 тыс. т до 2,4 тыс. т подсолнечника в день. Годовой объем переработки достигнет 800 тыс. т, сообщила пресс-служба компании. Этот проект является одним из крупнейших в масложировом бизнес-направлении «Русагро» и позволит заводу производить большие объемы подсолнечного масла, гранулированной лузги и шрота с максимальной эффективностью. На момент публикации новости пресс-служба «Русагро» не ответила на запрос «Агроинвестора».



Модернизация затронула все производственные участки завода. Подготовительно-прессовый цех с участками грануляции лузги и шрота, а также цех экстракции были подвергнуты глубокой реконструкции. Для обеспечения предприятия сырьем был введен в строй новый зерносушильный комплекс мощностью 50 т маслосемян в час. Также была смонтирована новая электрическая подстанция, градирни, оборудована новая стоянка для зерновозов, отремонтированы внутренние и подъездные автодороги. «Балаковская производственная площадка успешно прошла комплексное опробование на поддержание проектной мощности — оборудование работало без остановки с номинальными параметрами в течение 72 часов с производительностью 2,4 тыс. т переработки подсолнечника в сутки», — отметил заместитель операционного директора МЖБН «Русагро» Вячеслав Буданов.



Общие мощности российских маслозаводов уже достигли уровня 30,8 млн т, прибавив сразу 8% или 2,3 млн т к 2022 году, рассказал «Агроинвестору» аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. По его словам, для отрасли это самый быстрый прирост за последние годы. МЭЗы в России сейчас способны переработать весь имеющийся урожай с учетом новых регионов, а также переходящие остатки от сезона к сезону, отметил он. «Бизнес по переработке масличных культур по-прежнему остается привлекательным, что подтверждается регулярной информацией о появлении в нашей стране новых маслоэкстракционных предприятий или модернизации уже существующих мощностей, как это накануне сделали в “Русагро”», — говорит Лозовой.



Он считает, что такой интерес к масложировому сектору связан с текущей конъюнктурой рынка: рекордными урожаями, действующими ограничительными мерами на экспорт маслосемян и растущим глобальным спросом на масла и жиры. «Пошлины на вывоз сырья — весьма благоприятный фактор для действующих и новых потенциальных участников рынка, поскольку во многом за счет имеющихся регуляторных мер загрузка МЭЗов в последние годы возросла и сейчас находится на достаточно высоком уровне, — рассуждает аналитик. — Впрочем, российским компаниям уже стоит присматриваться к реализации инвестпроектов по глубокой переработке масличных с дальнейшим выпуском продукции более высоких переделов: рафинированного масла, лецитина, изолята, маргарина, спреда и так далее».



Что касается подсолнечника, то в этом году объемы его переработки в России могут вырасти сразу до 16 млн т с 14,4 млн т в 2022 году. Всего, как ожидается, будет переработано 25,5 млн т всех масличных. По словам Лозового, для отрасли важно сохранить имеющиеся объемы сырьевой базы, поскольку пока фиксируются предпосылки для снижения производства масличных в 2024 году. В частности, это связано с отсутствием ясности относительно объемов и порядка квотирования импорта семян, подорожанием удобрений и ГСМ, планами по введению квот на ввоз СЗР и так далее.



В феврале сообщалось, что «Русагро» в 2023 году планирует вложить около 4,7 млрд руб. в реализацию инвестпроектов в Саратовской области. В 2022 году регион собрал рекордный урожай подсолнечника — 2,27 млн т. Область занимает четвертое место в России по производству подсолнечного масла. Новые проекты позволят перерабатывать значительную часть урожая внутри региона: мощности переработки подсолнечника вырастут на 500 тыс. т, производство подсолнечного масла — на 200 тыс. т, благодаря чему Саратовская область войдет в топ-3 по производству этого продукта в России.



Аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова тогда отмечала, что увеличение производственных мощностей в Саратовской области может позволить группе «Русагро» нарастить экспортные поставки по Каспийскому морю. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорил, что при увеличении мощностей уже действующих в регионе предприятий серьезных проблем быть не должно. Дополнительные объемы масла преимущественно пойдут на экспорт.



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