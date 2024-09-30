Выручка Health & Nutrition в первом полугодии выросла на 17,8%

Темп роста компании значительно выше среднего по рынку молочных продуктов Е. Разумный

Компания Health & Nutrition (H&N) отмечает год с момента своего образования: до 21 сентября 2023-го она носила название «Данон Россия». За первое полугодие выручка компании выросла на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемы производства — более чем на 21%, говорится в ее сообщении. Темп роста компании за первое полугодие в натуральном выражении составил 18% год к году, что значительно опережает темп роста всего рынка молочных продуктов (плюс 1%). В стоимостном выражении доля рынка компании за январь-июнь, по данным ритейл-аудита Nielsen, составила 13%.



Компания, по собственным данным, остается одним из крупнейших закупщиков сырого молока в России. Сейчас H&N работает более чем с 300 хозяйствами. Объемы закупки молока в первом полугодии выросли на 17,5%. Ежемесячно компания закупает у российских производителей около 95 тыс. т высококачественного сырого молока. По итогам 2023 году компания стала второй в рейтинге топ-30 крупнейших переработчиков молока, составленном Milknews, «Союзмолоко» и Streda Consulting, с выручкой 116,6 млрд руб. (рост на 3,5%).



На данный момент в компании реализовано более 20 проектов по импортозамещению упаковки, ингредиентов и услуг, включая дефицитные производственные компоненты. Локализовано свыше 93% немолочного сырья и материалов, в том числе многослойная картонная упаковка, пластиковая упаковка, жесть-банка и другие. Также локализованы международные бренды, объемы продаж которых показывают стабильный рост.



Health & Nutrition начала активно развивать экспортное направление как одно из приоритетных. В августе она поставила первую партию ультрапастеризованного молока, произведенного на красноярском комбинате «Милко» в Китай. В долгосрочной перспективе — экспорт в страны Северной Африки, Ближнего Востока, Саудовскую Аравию.



H&N вносит большой вклад в рост объема производства и продаж молочных продуктов в России, и цель компании — расти на рынке еще быстрее, используя свой потенциал: федеральную сеть из 12 заводов, эффективную систему дистрибуции, технологическую базу и научную экспертизу, известные потребителям бренды, отметил гендиректор H&N Якуб Закриев. «Мы хотим укрепить лидерство на ранке свежих молочных продуктов в России и освоить интересные для нас экспортные направления. Также для нас важно продолжать активно влиять на развитие всей отрасли, работать над повышением потребления молочных продуктов и вносить свой вклад в укрепление здоровья людей», — цитирует его пресс-служба компании.



Летом прошлого года президент Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов французской компании Danone во временное управление Росимущества, позднее АО «Данон Россия» и АО «Данон трейд» были переименованы в «Эйч энд Эн» (Health & Nutrition, H&N) и «Эйч энд Эн Трейд». 13 марта 2024-го Владимир Путин отменил передачу активов, менее чем через две недели компания сообщила, что получила разрешения российских регулирующих органов, необходимые для продажи своего бизнеса в России ООО «Вамин Р». Общий убыток от сделки французская компания оценила в 1,2 млрд евро. В середине мая стало известно о закрытии сделки.



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