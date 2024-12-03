В Адыгее началось строительство агробиотехнопарка компании Ruseed

Агробиотехнопарк будет специализироваться на разработке, тестировании и внедрении передовых агробиотехнологий Ruseed

В Адыгее началось строительство агробиотехнопарка селекционно-семеноводческой компании Ruseed. Общий объем инвестиций в его создание составит 900 млн руб. Завершить работы планируется в 2025 году, запуск научных исследований намечен на начало 2026-го, сообщила компания.



Агробиотехнопарк Ruseed - это инновационный центр, который будет специализироваться на разработке, тестировании и внедрении передовых агробиотехнологий, которые объединят сельское хозяйство, биотехнологии и IT. В инфраструктуру агробиотехнопарка войдут селекционно-семеноводческий центр Ruseed, фитотронный комплекс, климатические камеры для роста растений, генетическая лаборатория, выставочные площади и опытные участки.



Уже достигнуты договоренности с 25 потенциальными резидентами агробиотехнопарка, среди которых научные коллективы, селекционеры и компании, которые занимаются разработкой и внедрением передовых агротехнологий. Проекты для реализации будет отбирать и координировать научно-технический совет, включающий представителей восьми ведущих НИИ и шести аграрных вузов.



Управляющий партнер компании Ruseed Марк Гехт отметил, что агробиотехнопарк станет не только научным центром, но и площадкой для подготовки специалистов будущего, а также внесет вклад в развитие сельского хозяйства. До 2030 года здесь планируется создать не менее 30 новых сортов и гибридов культур, также, по его словам, в агробиотехнопарке будут разрабатываться прорывные агротехнологии, которые обеспечат России лидерство в АПК.



В сентябре Ruseed открыла первую очередь селекционно-семеноводческого центра в Адыгее, где будут производить семена подсолнечника, писал «Агроинвестор». На первом этапе объем выпуска составит до 5 тыс. т семян в год, при выходе на полную мощность — до 10 тыс. т, что составляет 25% от всего высеваемого объема подсолнечника в стране. Тогда был запущен комплекс приемки семян с поля и первичной очистки, фотосепаратор и протравочный узел, до конца года планировалось ввести в эксплуатацию остальное оборудование, которое позволит центру выйти на полную мощность. В следующем году компания планирует открыть фитотронный комплекс с системой досвечивания, автоматическим управлением климатом и питанием растений. Технологии позволят сократить сроки получения новых сортов и гибридов подсолнечника в два раза: до трех-шести лет.



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