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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Больше молока от фермы до прилавка. Производство сырья и готовой продукции в молочном секторе будет увеличиваться

| Агроинвестор |

Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Аналитики ожидают рост валовых надоев молока в глобальном масштабе. Россия тоже находится под влиянием данного тренда: в перспективе ближайших двух лет сырьевой товарный сегмент молочной отрасли будет прибавлять не менее чем по 4% ежегодно. Есть куда расширяться и потреблению, главное, чтобы доходы населения не сокращались. Для крупнейших перерабатывающих предприятий индустрии важной задачей становится наращивание экспорта, поэтому оживление мирового рынка и рост спроса в основных странах-импортерах является хорошим сигналом для компаний

Рост мирового производства молока прогнозируют аналитики Rabobank. Они считают, что во второй половине текущего года валовые надои увеличатся в ЕС, США, Китае, Бразилии, Аргентине, Новой Зеландии и Австралии. Наиболее заметную прибавку объемов в течение 2024-2025 годов эксперты ожидают в Австралии — на 3-4%. Выпуск молока в США увеличится на 0,5%, в Китае — на 2%. Основные страны-поставщики хоть и покажут в краткосрочной перспективе положительную динамику, в целом они имеют ограниченные возможности по развитию собственного производства, комментирует гендиректор () Артем Белов. «Кроме того, для КНР прирост в 2% на фоне 7-8%, которые мы наблюдали последние годы, также не выглядит значимым и вряд ли как-то угрожает российским поставщикам. Сейчас в стране идет некоторое замедление введения новых мощностей», — объясняет он.

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