Не как по маслу. Рост затрат, нехватка качественного сырья, излишнее регулирование и снижение рентабельности бизнеса оказывают давление на молочную отрасль

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Производство молока и готовой продукции в 2024 году в целом продолжило увеличиваться, однако темпы роста валовых надоев замедлились, а по некоторым категориям молочки будет наблюдаться спад объемов выпуска. Цены в секторе тоже поднимаются, однако себестоимость прибавляет еще быстрее. С другой стороны, эксперты ожидают и увеличения потребления под влиянием роста доходов населения, что служит дополнительным фактором для повышения розничных цен. Снять напряжение с рынка должен помочь импорт, по итогам девяти месяцев молочных продуктов в страну уже ввезено минимум на 15% больше

В конце октября СМИ сообщили о сокращении производства сливочного масла некоторыми производителями и приостановке его отгрузки торговым сетям. В частности, компания Health&Nutrition (H&N, бывшая Danone, бренд «Простоквашино») перестала отгружать этот продукт с 1 сентября, «Милком» приостановила выпуск масла под брендами «Варвара Краса» и «Ижмолоко» с 1 октября и существенно сократила его изготовление под брендом «Село Зеленое». «Кезский сырзавод», «Молкомбинат Кунгурский», «Ирбитский молочный завод» и «Северное молоко» тоже предупреждали о перебоях в поставках. Поставили на «стоп» выполнение заказов «Агросила» и «Ярмолпродукт», а «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» лимитировал отгрузки продукции. Наряду с этим отмечалось существенное удорожание масла.

Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с дефицитом сырья (молока с высоким содержанием жиров), которое обусловлено ростом себестоимости производства. Затраты, в свою очередь, увеличились сразу по ряду причин, среди которых более высокие цены на корма, энергоресурсы, обслуживание оборудования, повышение заработных плат, общая инфляция. Дополнительным негативным фактором стал рост ключевой ставки ЦБ и, как следствие, увеличение ставок по кредитам для бизнеса, рассказывает гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

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