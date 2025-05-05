Этноконфессиональные особенности мясного потребления. Под влиянием каких факторов будет меняться ассортимент продукции

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В разных странах и регионах мира существуют свои тысячелетние традиции и привычки потребления отдельных видов мяса. Важнейшими факторами, которые определяют основу продуктовой корзины населения, являются природно-климатическое окружение и местные ресурсы. Однако с зарождением и распространением религий — от язычества до ислама — требования к приемам пищи и продуктам питания закреплялись в виде духовных постулатов и получали теологическое обоснование. О том, какую роль в конкурентной борьбе поставщиков мясной продукции начинают приобретать народные и семейные традиции, региональные привычки потребления, соблюдение определенных религиозных правил, расскажет автор этой статьи

Второй год подряд россияне ставят рекорды в потреблении мясных продуктов. Расширяется ассортимент, растут спрос и цены на наиболее дорогие категории — премиальные отруба, деликатесы, сырокопченые, сыровяленые и варено-копченые изделия. По итогам прошедшего года ценники на говядину и баранину также показали беспрецедентный рост.

Мясо, мясные продукты всегда были и остаются в России основой потребительской корзины, в отличие от многих других стран, где в основу рациона питания входят значительные объемы рыбы, овощей и зернобобовых. За последние два года, с постоянным увеличением зарплат, обеспеченный спрос привел к буму потребления мяса, даже несмотря на констатируемый на всех уровнях рост цен. По оценке Министерства сельского хозяйства, за последнюю пятилетку средний россиянин увеличил потребление мясопродуктов на рекордные 11% — с 75 до 83 кг в год.

Мясо становится более доступным как физически — благодаря росту разделки и пенетрации розничных сетей, — так и экономически, ввиду наличия обеспеченного потребительского спроса. При этом динамика потребления свинины, баранины и курицы несколько затормозилась ввиду отсутствия ощутимого роста их производства в России и увеличения экспорта этих видов мяса.

На рынке резко обострилась борьба за покупателя, которая заставляет развивать новые направления, работать на разные социальные группы и возрастные категории потребителей. Стремясь к диверсификации мясной корзины, россияне ищут новые продукты, что приводит к заметному увеличению спроса на мясо индеек, кроликов, перепелов, той же утки, деликатесы и консервы из дичи и других специалитетов. К примеру, потребление индюшатины за последнее десятилетие выросло почти втрое — с 1 до 2,8 кг на человека в год.