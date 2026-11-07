«Счастливое время» для мукомолов прошло. Вывоз муки упал более чем в два раза и вряд ли восстановится в ближайшее время

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Россия потеряла третье место среди мировых поставщиков муки и опустилась по итогам 2025 года на девятую позицию. За январь — июль 2026 года объемы отгрузок продукта за рубеж немного увеличились, но за 12 месяцев роста, скорее всего, не будет, предупреждают эксперты. Отрасль упирается в проблемы с логистикой, конкуренцию и закрытые рынки. Внутреннее потребление стабильно, а профицит зерна не дает импульса производству

По данным Международного совета по зерну (МСЗ), объем мировой торговли пшеничной мукой в сезоне 2025/26 составил 15,1 млн т в зерновом эквиваленте — это минимальный показатель за последние пять лет. Аналитики организации во многом связывают снижение с более слабыми, чем ожидалось, закупками Ирака и Судана: обе страны восстанавливают собственные мукомольные мощности и постепенно замещают импорт муки закупками зерна. Так, по оценке организации, ввоз муки в Ирак за год сократился почти на 80 %, до 300 тыс. т (минимум за 21 год). Поставки на Ближний Восток сокращаются третий сезон подряд и в 2025/26 сельхозгоду достигли 1,8 млн т (минимум за 14 лет). В странах Африки к югу от Сахары импорт уменьшился на 33 %, до 2,2 млн т.

Среди крупнейших экспортеров сильнее всего просел Египет, снизив объемы отгрузок с 1,94 млн до 635 тыс. т. Второй сезон подряд сокращает вывоз Турция: в прошлом сельхозгоду в другие страны она отправила 3,4 млн т муки — минимум с 2012/13-го. А вот Казахстан, напротив, нарастил поставки до 2,95 млн т. В 2026/27-м МСЗ ожидает лишь небольшого восстановления мировой торговли — до 15,3 млн т. Также совет прогнозирует увеличение поставок из Египта и Индии.

Конкуренция растет

Россия, еще несколько лет назад занимавшая третье место в рейтинге крупнейших мировых экспортеров муки, по итогам 2025-го опустилась на девятую позицию с долей на глобальном рынке в 2,9 %, следует из данных федерального центра «Агроэкспорт». Согласно информации Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, в 2023 году за рубеж было отгружено около 1 млн т данного продукта, в 2024-м — почти 1,2 млн т. А уже в 2025-м вывоз сократился до менее чем 530 тыс. т.